Richter: Trestní oznámení na Janu Černochovou a Alexandru Udženiju

V pondělí 24.9.2018 bylo podáno trestní oznámení na starostku MČ Praha 2 za ODS Mgr. Janu Černochovou, místostarostku za ODS a 1. místopředsedkyni ODS Ing. Alexandru Udženiju a dále na místostarostku Michaelu Mazancovou za spolek Občané za spokojené bydlení (OSB). Předmětem trestního oznámení je zneužití privatizace bytového fondu městské části Praha 2, když z procesu prodeje byl bez relevantních důvodů vyloučen k samostatnému projednání prodeje byt, jehož nájemcem je matka Ing. Richtera, zastupitele za spolek Občané za spokojené bydlení. Ten od roku 2010 během výkonu funkce předsedy finančního výboru úřadu MČ Praha 2 zjistil různá pochybení, na jejichž základě poté bylo zahájeno trestní řízení s bývalým starostou Prahy 2 za ODS Ing. Paluskou. V tomto trestním řízení Ing. Richter také vypovídal jako svědek. Později také upozorňoval na různé případy, kdy osoby příbuzensky či jinak svázané s vedením radnice Prahy 2, především z okruhu členů ODS, získávaly za výhodných podmínek v procesu privatizace atraktivní byty.

Navzdory původnímu záměru dokončit privatizaci bytového fondu do roku 2014 byl k privatizaci připraven dům, ve kterém užívá nájemní byt matka Ing. Richtera až letošního roku. Dne 17.9.2018 pak proběhlo zasedání zastupitelstva MČ Praha 2, na kterém byl zcela v rozporu s pravidly upravujícími proces prodeje a v rozporu s dalšími právními normami vyčleněn v rozporu s původním programem jednání k samostatnému projednání prodej bytu, k němuž svědčí právo nájmu matce Ing. Richtera. K takovému náhlému vyčlenění jediného bytu z projednávání, do kterého byl původně určen celý dům, došlo výhradně v tomto případě, zjevně zcela účelově a v záměru realizovat odplatu za opakované případy, kdy Ing. Richter odhalil nezákonné nebo přinejmenším nemorální jednání politiků působících na Praze 2 za ODS. Jedná se přitom o takové zneužití pravomoci úřední osoby, kterým je zcela veřejně vykonávána odplata za to, že jako předseda finančního výboru Ing. Richter řádně plnil své povinnosti a nehodlal se podílet na nekalých privatizačních praktikách. Matka Ing. Richtera se na jeho politických aktivitách nikterak nepodílela a splňuje veškeré požadavky pro účast v prodeji bytů dle vyhlášených pravidel.

Ing. Dan Richter

zastoupen

Davidem Vostárkem, advokátem

Ing. Dan Richter BPP



