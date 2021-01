Richterová (Piráti): Data lze zveřejnit okamžitě, chce to jen svolení vlády

reklama

Děkuji za slovo. Já k tomuto tématu stručně shrnu, jako Piráti jsme se snažili být velice konstruktivní. Od 6. prosince jsme se snažili komunikovat o konkrétních připomínkách v přípravě na vakcinaci, na celou tu strategii. Je jasné, že to je velká logistická operace. Je jasné, že v téhle zemi s tím nebyla konkrétní zkušenost. Ale současně je už také nad slunce zřejmé, že země, které se připravovaly od léta, to zvládly. A sousední země budovaly, připravovaly se tak, aby měly všechno připravené, hotové na začátku prosince, kdy se očekávala první schvalování vakcín. A to je první věc, kdy pan ministr říká, že v prosinci přeci nikdo nevěděl kapacity míst v krajích, a to je ten průšvih.

Kdybychom začali s přípravou v létě, tak by to bylo možné odhadnout. Ty velikosti skupin jsme říkali, jsou úplně klíčové. Velikosti skupin seniorů, zdravotníků atd., to se dá na ty kraje spočítat, a je možné vědět, na co se má který kraj připravit. A tahle příprava zkrátka začala pozdě. Léto bylo bohužel věnováno spíše budování mediálního obrazu, než té přípravě. Já teď přečtu dva dotazy, které mi chodí od lidí, jako příklad toho, jaký je ve veřejnosti zmatek. A sice: "Olgo, kde bych našla přehled, kolik který kraj dostal vakcín?"

Lidé si samozřejmě myslí, že to je běžně dostupné. Prostě je jenom zajímá, chtějí si kliknout, kolik jejich kraj už těch vakcín dostal. A naprosto je šokuje, když říkám, to nikde veřejně není, to nenajdete. Není nic jednoduššího, než zveřejnit data s výhradou, že třeba ještě večer anebo další den mohou být dopřesněna. V elektronické formě zveřejnění je velice jednoduché dát prostě plovoucí upozornění překrývající to číslo a říkající pozor, může to být ještě upřesněno.

Druhý druh dotazu, který mi chodí, je: Tak jsem zaregistrovaná, ve výběru jsem mohla to místo, kde se chci nechat očkovat, zaklikla jsem Rakovník, a když se chci přihlásit, tak najednou Rakovník z nabídky zcela zmizel. Jsou to konkrétní dotazy na praktické uživatelské problémy. A to už je něco, co jsme předvídali, předvídali jsme to už v připomínkách, které jsme během tří dní dali dohromady na výzvu vlády, ať reagujeme na tu navrženou strategii v lednu, na začátku. A psali jsme, že uživatelské rozhraní a uživatelské problémy nejsou domyšlené.

Ukazovali jsme konkrétní návrhy, co by se dalo právě pro tu uživatelskou vstřícnost udělat a zajímalo nás, jak bude právě řešena i ta systémová technická podpora.

Stejně tak nás zajímalo - a to ocituji - že strategie i plán prostě v té obecné podobě počítaly s určitým počtem vakcín. A co když přijde zpoždění? Co když nebude realizace? Jak se s tím ten systém, ta strategie vyrovná? S tím se musí počítat i v přípravě.

Nyní jsou tedy lidé v té situaci, že odpovědi nedostávají, netuší, co si mají počít. Data k dispozici, jak to postupuje, nejsou, není možná ta transparence, ta důvěra lidí nemůže stoupnout v to, že se situace nějakým způsobem kontinuálně zlepšuje.

A byť chci poděkovat panu ministrovi, že se s námi dnes sešel - s Piráty a hnutím STAN - a měli jsme věcnou rozpravu o tom, jaká je zdravotní situace dnes - není dobrá, to všichni víme - tak jsme se naprosto neshodli na těch třech věcech, které by pomohly. Byla bych velmi ráda, aby se to posunulo. A ta neshoda byla v tom, že ta data lze zveřejnit okamžitě. Říkal to i pan ředitel Dušek, ředitel ÚZISu, že to lze. Chce to jen svolení vlády. Asi to chce i vstřícné slovo pana premiéra, který zde sedí.

A druhá věc. Že vedle očkování je třeba jasná pozitivní motivace. Jsou to kompenzace, jsou to podpory firem, aby si mohly dovolit každý týden testovat antigenními testy. A pak není možné trvale, mnoho a mnoho dalších měsíců, mít nouzový stav. Vhodné by bylo zvolit zase takový nějaký epidemický, pandemický stav, přizpůsobený té zdravotní situaci, tomu, že tady není válka, ale zdravotní problém. Tam věřím, že se posuneme, že o tom budeme dál jednat.

U těch dat nerozumím tomu, proč nejsou prostě dostupná veřejně všem. Kolik který kraj dostal vakcín, kolik bylo očkováno lidí, ideálně v členění na ty prioritní kategorie, v členění na věk.

Poslední věc, kterou chci zdůraznit. Ta příprava, ta příprava mohla být nejenom mnohem dříve a také mohla být preciznější, kdyby vláda byla ochotna poslouchat připomínky třeba toho pirátského odborného týmu. Od začátku prosince jsme připomínali také to, že vedle technického řešení té celé věci bude potřeba proškolit ty nemocnice, že bude potřeba mít jednoduchý návod a zohledňovat, aby to v praxi prostě fungovalo co nejrychleji.

A to je poslední věc, na kterou bych se ráda zeptala nejspíš pana premiéra. Opravdu je to tak, že zadání softwaru, zadaní programování toho registračního softwaru, přišlo až 22. prosince, až dva dny před Štědrým dnem? Zajímá mě odpověď na tuto otázku zejména proto, že na tom se nejvíce ukáže, jestli je ta chyba na straně nejvyššího vedení vlády, anebo jestli náhodou není někde jinde.

Děkuji za pozornost.

