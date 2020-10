Richterová (Piráti): Předvídatelnost musí být cílem

reklama

Děkuji za slovo. Já to zkusím shrnout poměrně stručně, protože mi přijde v pořádku přiznat chybu. Takže možná někoho překvapím, vážené kolegyně a kolegové, moc vás tady není přítomných, přijde mi, že to pan premiér nedělá často, ale že v této situaci to je opravdu na místě tu chybu přiznat a uznat.

Nicméně co vím o tom jednání na pondělním sněmu Svazu průmyslu a dopravy, kde to přiznání zaznělo, tak ono nedošlo k poučení z té chyby, a to je ta moje druhá otázka: jakým způsobem chce vládní koalice postupovat, když není jasné, jestli se shodne na tom naprosto klíčovém, a to je postupná cesta k objektivním kritériím, k předvídatelnému postupu ke spouštění té podpory v částečné zaměstnanosti. To je totiž podstata německého modelu, to, že firmy vědí, co mají očekávat, zaměstnanci vědí, že nezáleží na tom, jak dobré konexe mají jejich šéfové, ale na tom, jak jsou nastavené celé podmínky systému. A tahle předvídatelnost musí být cílem. Samozřejmě já jsem opoziční poslankyně, nevím, jak probíhala konkrétně ta jednání, ale zajímal by mě - bohužel tady není - názor pana premiéra přesně na tohle, jestli to poučení bude, že objektivní předvídatelná kritéria právě jeho vláda zavede.

Konkrétní parametry toho, jak ten celý systém nastavit, jsou další věc. My jsme za piráty poslali pozměňovací návrhy na výbor, kde to budeme zítra projednávat. Výbor je veřejný, bude z něho veřejně nahrávka. Já jenom zmíním, že jsme zastánci vyšší možnosti podpory po kratší dobu, intenzivnější pomoc i těm více kvalifikovaným, ale třeba 150 % průměrného platu, čili jeden a půl násobek průměrné mzdy jsme ochotni dát, ale na dva měsíce kupříkladu. Po zbývající měsíce, kdy bychom navrhovali, aby to bylo omezeno na měsíců celkem šest, těch 100 % násobku průměrné mzdy. Takže ta naše filosofie je podpořit klidně intenzivněji, ale po kratší dobu, umožnit přesměrování zdrojů, přesměrování obchodní činnosti atd. Ale to už jsou debaty víceméně technické a skutečně vhodné na pozměňovací návrhy. Ale ta debata klíčová o tom, zda vláda bude dále posilovat nepředvídatelnost a chaos nebo naopak si dá to předsevzetí skutečně se inspirovat Německem, skutečně nastavit alespoň rámcové automatické spouštěcí mechanismy, vybudovat experty na krajských pobočkách úřadu práce, mít špičkové lidi ve státní správě, třeba přes institut klíčových míst, a tak moci předvídatelně říci celé ekonomice ano, podpora v částečné zaměstnanosti je velký zásah, ale bude to zásah předvídatelný, na který platíte to pojistné, protože i v naší zemi firmy a zaměstnanci odvádějí v rámci svých odvodů na aktivní politiku zaměstnanosti, takže máme způsob, jak to financovat. A tuhle klíčovou otázku by měl odpovědět právě pan premiér.

Shrnuji - je škoda, že tady není, je škoda, že nezaznělo, zda k těm automatickým spouštěcím mechanismům a špičkovým expertům ve státní správě, kteří by to finálně rozhodovali namísto vlády, namísto politického tělesa, jestli tuhle cestu tahle vláda chce nastoupit, jestli ten nepovedený návrh je první krůček, první schod a jde se cestou k té špičkové státní správě anebo nikoli. A teprve takovéto představení postoje by bylo skutečné poučení z chyby, jaké bych si od premiéra této země přála. Děkuji za pozornost.

