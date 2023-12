Richterová (Piráti): Při pomáhání druhým nezapomenout, že i v něm je možné být vážně dobrej

reklama

Blíží se novoroční bilancování - pro mě čas listování diářem a deníky. A přemítání, co si hodlám vzít dál.

Mám to tak odmala: poznámky k prožitému si píšu od šesti let. A je to zážitek, občas do těch dětských zápisků nahlédnout a vybavit si, co mi tehdy připadalo důležité.

Leckdy mě ale překvapí i pár let stará předsevzetí - taky máte někdy pocit, že člověk řešil pěkné kraviny? A co letos… máte chuť pustit se do nějakých změn? Já si chtěla předsevzít pravidelný spánek, ale tohle ohlédnutí zas píšu o půl druhé v noci. Tak uvidím, jestli se odhodlám.

Jednu věc si ale rozhodně zapamatovat chci: setkání s těmito srdcařkami, které mi řekly zhruba toto: ,věděly jsme, že děláme dobrou práci. Ale stejně jsme si připadaly jak “poslední ho… v trávě”. No a pak jsme vyhrály první cenu! ‘

Monika Poubová a Dana Drnovcová - na fotce.

V sociálním podniku DobroDílo zaměstnávají lidi s hendikepem, a v kategorii inspirativní spolupráce zvítězily v Czech Social Business Awards. Ocenění je povzbudilo k sebevědomí, které je vedle kapitálu pro podnikání také klíčové. A mně svou upřímností připomněly, jak těžké je při pomáhání druhým nezapomenout, že i v něm je možné být vážně dobrej.

PhDr. Olga Richterová Piráti



