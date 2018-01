Rokytka (KSČM): Domlouval si Babiš u svíčkové amnestii pro ženu?

Premiér Andrej Babiš (ANO, bude líp) přijal tradiční pozvání na oběd v Lánech k hlavě naší republiky obdařené monarchistickou výsadou amnestie a abolice.



Jeho trestně stíhaná manželka obdržela kytičku, Zeman se vysmál pozvaným novinářům, že fotografování je pro ně jistě "hluboký zážitek" a odvedl hosty k slavnostní tabuli u které oba politici zřejmě řešili ožehavé otázky a vzniklé rozpory v zájmu udržení pozic a znovuzvolení do veřejných úřadů.



Zemanovi jde zejména o uznání Jeruzaléma Babišovou vládou za hlavní město Státu Izrael, jak slíbil lobistům z AIPAC a Babišovi o svobodu pro ženu, syna z prvního manželství a vlastně i jeho, pokud jej sněmovna opětovně vydá k trestnímu stíhání. U tradiční české svíčkové jistě oba zkušení vyjednávači společný vektor nalezli nejpozději u dezertu a kávy, takže čeští vojáci půjdou krvácet jak na Golanské výšiny, tak do Libye a Afghánistánu, stejně jako do Pobaltí, podotýkají TOP konzultovaní analytici.

Milan Rokytka KSČM

TOP předseda a komunální politik

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV