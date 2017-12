Rokytka (KSČM): Minimální mzda je otrocky nízká a zkorumpované vlády to neřeší

Minimální mzda se od ledna zvýší, a to o 1200 korun na 12 200 korun. Zvedne se tak o 11 procent. Podle údajů ministerstva práce by si mělo polepšit asi 132 000 lidí, kteří za nejnižší odměnu pracují. Vláda Andreje Babiše v programovém prohlášení uvedla, že připraví závazná pravidla pro předvídatelný růst minimální mzdy. Menšinový kabinet ANO nemá ale ve Sněmovně vyjednanou podporu, takže by měl minimální mzdu narovnávat na civilizovanou úroveň vládním usnesením-nařízením.



Nejnižší hodinová mzda se z 66 korun zvyšuje na 73,20. Přidání lidem s minimálním výdělkem podle propočtů resortu práce podnikatele letos vyjde navíc na 3,1 miliardy korun a stát pak na 671 milionů korun. Na sociálním a zdravotním pojištění by mělo do rozpočtu přitéct o 1,28 miliardy korun víc.



Bývalý premiér a kandidát na prezidenta republiky Mirek Topolánek ovšem ve svém alternativním Vánočním poselství voličkám a voličům sdělil, že "i v důsledku nízké nezaměstnanosti rostly mzdy. Stále však jsou v mezinárodním srovnání nízké. Česká ekonomika dosahuje 80% výkonnosti německé, ale naši lidé v průměru berou ani ne třetinu toho, co Němci. Podobné je to s důchody. Ty se zvýšily, ale daleko méně, než by odpovídalo růstu ekonomiky," zahřímal ve sváteční čas dřívější zarytý pravičák, který s Kalouskem na financích dusil české hospodářství pracujících až k "ztracené sedmiletce".



Samozřejmě, že jde jen o předvolební "mazání medu kolem úst" a po případném zvolení mu hloupoučká obchodní politika korporátních fašistů - mzdy pokud možno co nejnižší a ceny produktů pokud možno co nejvyšší, nedovolí vůbec nic, ačkoliv by mohl apelovat na novou vládu, aby svým pouhým jedním usnesením narovnala minimální mzdu na adekvátních 32 000 Kč/měsíc a zkrátila pracovní dobu na 6 hodin, jako ve Švédsku, kde se to plně osvědčilo a produktivita práce tak i díky moderním technologiím roste, připomněli TOP konzultovaní analytici.



Není prý také vůbec jasné, proč si lidé, kteří museli chodit déle do školy, aby vůbec něco pochopili a naučili se to opakovat, myslí, že jejich čas a práce pro společnost má vyšší hodnotu, než jiných.



Uvidíme tedy už brzy, jak se k následující Lednické výzvě ČMA a Rozhodneme, kterou prezident Zeman implicitně ve svém poselství akceptoval, vůdčí politici konkrétně postaví:



I. Současná konjunktura české ekonomiky nesmí politikům bránit kritickému pohledu na její kvalitu.

Ekonomika se dostala na hranici svých extenzivních možností, přesto není schopna zajistit rozvoj české společnosti bez dluhů jak soukromých tak státních / veřejných. Problém tkví v zaostávající produktivitě, což je v mnohém dáno převládajícím charakterem naší ekonomiky. Stávající model není proto udržitelný.

Český ekonomický rozvoj se musí v daleko větší míře opírat o vlastní vývoj a produkci, které nabízí především národní kapitál. Očekáváme, že nová politická reprezentace zohlední analýzy z dosavadního vývoje ekonomiky a masivně a všestranně podpoří ty její části / firmy, které jsou schopny zajistit přidanou hodnotu a produktivitu na nejvyšší evropské a světové úrovni. Jen to je cesta k vyšší životní úrovni obyvatelstva a udržitelnému rozvoji celé české společnosti.

Milan Rokytka KSČM

TOP předseda a komunální politik

II. Mezinárodní analýzy opakovaně ukazují, že největší zátěží podnikání v naší zemi je nekvalitní fungování státní správy a institucí, a to přesto, že za 20 posledních let vzrostl počet jejich pracovníků o 30 procent.

Vyzýváme proto, již opakovaně, k nápravě řízení státu, a to v prvním kroku ke snížení počtu státních zaměstnanců například o 70.000. Státní správa tak bude, zcela logicky, nucena fungovat efektivněji a navíc se ušetří cca 40 mld. Kč.



Uspořené prostředky navrhují signatáři investovat

20 miliard korun do zvýšení kvality školství

10 miliard do navýšení platů zbylých státních zaměstnanců

10 miliard korun Rada expertů navrhuje použít na snížení státního dluhu.

Tyto investované prostředky garantují zvýšení konkurenceschopnosti ČR do budoucna. Očekáváme, že nová politická reprezentace neodkladně přistoupí k všestrannému zefektivnění fungování státu a jeho struktur.

