Rokytka (KSČM): Moravskoslezský kraj proměnil Bakala na obří plynovou komoru, nyní chce lithium

„Doporučujeme omezit pobyt pod širým nebem a zdržet se zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem,“ uvedl ČHMÚ.

Motoristům meteorologové doporučují omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu.

„Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého,“ uvedl ČHMÚ ve svém hlášení, které se během posledních zimních sezón v některých oblastech Moravskoslezského kraje opakuje několikrát.



Po vytěžení toho, o co měla Bakalovská mafie zájem, tedy vysoce kvalitního koksovatelného černého uhlí, jsou totiž lidé ponecháni svému osudu, či řečeno žargonem globální moci - je odstraňována nadbytečná biomasa. Czechie tak má nejhorší ovzduší v EU a proto nás bruselané - za neodpovědnost korporátních mafiánů znečisťujících vzduch, vodu i půdu svými produkty a odpadem z jeho výroby, ještě trestají mastnými pokutami. Další ještě vyšší pokuty hrozí za neintegraci džihádistů byrokratickým státem do české společnosti.



Bakalovská mafie byla propojena s oranžovou Sobotkovsko-Pokornou, která ji jednak významně posilovala dárky typu OKD i s hornickými byty a hlavně jí poskytovala politické krytí, tedy beztrestnost za zločiny páchané na českých lidech - ruka politika myla ruku byznysmana a naopak byznysmanova média chválila "jedinečné tržní reformy startující naši prosperitu".



Tak ji máme v celé kráse: z bruselské kolonie proudí stovky miliard korun na Panenské ostrovy či do Švýcarska, lidé se dusí a jsou ve stoupajícím stresu ještě pokutováni.



Výtečník Sobotka se ovšem nechal zvolit hloučkem věrných sektářů do sněmovny, takže má imunitu a pohlídá si i dlouho připravovanou velkou lithiovou loupež.



Začal ji už exministr průmyslu a komunistický odpadlík Urban, snížením poplatku za těžbu našich surovin a těsně před volbami pokračoval Sobotkou řízený ministr Havlíček podpisem memoranda s jistou prý australskou firmou, která asi není australská, ale sídlí v netransparentním daňovém ráji na britských Panenských ostrovech.



Její vlastnická struktura tak není a pravděpodobně ani dlouho nebude veřejně známá, lze však předpokládat, že miliardové podíly z bilionové loupeže v ní bude mít jak Sobotka, tak Urban s Havlíčkem percentuálně odstupňovány dle "principu zásluhovosti".

Milan Rokytka KSČM

TOP předseda a komunální politik

mimo zastupitelskou funkci



Jak uvedl k prezidentským volbám nepřipuštěný kandidát Josef Toman, politici dělají kvůli miliardám pro sebe a své partaje bilionové škody a pokud bych tunely zavřel, mohli mít čeští občané dvojnásobné mzdy a penze oproti současnému žalostnému stavu!



A co se nestalo? Vnitro oznámilo, že v balících z pošty téměř žádné podpisy pro Tomana nebyly, jen asi sedmnáct a zbytek byly prázdné archy. Nesedí sice váhy balíků na poště a na vnitru, ale to je asi detail, takže soudci Tomanovu stížnost a návrh na odložení voleb do řádného prošetření skandálního případu smetli ze stolu! V ČT jste ale nic z toho neviděli, jen potácející ho se Rokytku v TOP hotelu.



Nikoho asi nepřekvapí, že ve velké lithiové loupeži jedou i zkušení a nadopovaní Bakalovi koně, takže zdroje jsou a soudci jsou v podstatě chudí, potřební lidé, že?



Otázka doby tak zní: Necháme si uloupit po vodě, uhlí, kaolínu i lithium a další vzácné kovy na Cínovci a doživoříme pak v ekologicky nepřijatelných podmínkách, zatímco Bakala a spol, si budou užívat čerstvého vzduchu a vody ve Švýcarsku a v zimě na teplých Panenských ostrovech s Miss ČR Maláčovou (bývalá mluvčí ODS) a podobnými "milovnicemi sluníčka" a hezkých věciček?



Babiš říká, že ne, že lithium bude těžit státní podnik Diamo, takže další důvod pro Sobotky, Kalousky, Peksy, Pokorné a další pro jeho odstranění z čela naší vlády.



Babiš je ovšem nezkušený až naivní a emocionální politik a myslí si, že bez czexitu naše zájmy proti Bakalovské mafii opřené o bruselskou byrokracii obhájí.



Jeho omyl nás všechny i jeho osobně může přijít pěkně draho, zvláště když drahošovsko-pirátská najatá mafie likviduje zemanovce a jak je vidět v přímém přenosu velmi zákeřně a efektivně - novinář Karel Slezák to nepřežil, když bránil kolegu Rokytku, který zatím žije jen díky jemu a jeho statečnosti. Ale reportéři ČT už má buší na dveře...



Tak příjemnou zábavu zejména u sjezdu ČSSD, kde prostě musí zvítězit pravda a láska a všichni Sobotkovi muži! Sobotka totiž překvapivě nevyslyšel radu svého přítele Valenčíka a nezastřelil se. Prý ať se radši Moravané a Slezané zadusí ve smogu a zbytek zemanovců dorazí pirát Peksa s igelitovými pytlíky.

(převzato z Profilu)

autor: PV