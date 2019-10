Rozner (SPD): K čemu je nám Česká televize? Aby nám selektovala informace?

Vážené kolegyně a kolegové,

já se podívám na Českou televizi jako obyčejný televizní divák, jakých jsou společně s námi statisíce. Zapátral jsem na internetu a podíval se, co o České televizi říkají povolanější. Narazil jsem mimo jiné také na konferenci nazvanou Role České televize v naší společnosti, která se konala v horní komoře našeho Parlamentu, tedy v Senátu. A věřte, bylo to pro mě věru zajímavé čtení, které nabízí trochu jiný obrázek, jak naše veřejnoprávní televize funguje.

Hospodaření České televize je zjevně deficitní - konstatoval na konferenci ekonom Ing. Radek Žádník. Do roku 2011 Česká televize vytvářela přebytky a od roku 2012 z nich žije. Když v listopadu 2011 předával post ředitele televize Jiří Janeček svému nástupci, současnému řediteli Petru Dvořákovi, měla Česká televize na kontě 3,8 mld. korun. Po šesti letech hospodaření klesly prostředky na účtech na 1,8 mld. korun. Vysokoškolský pedagog, bývalý člen rady pro vysílání a současný člen Rady ČTK doc. Petr Žantovský na konferenci hovořil o nedovoleném aktivismu České televize.

Proč se Česká televize podílí na dehonestaci a eliminaci tzv. alternativních nebo nezávislých médií? Česká televize porušuje zákon z roku 1991, který jí ukládá povinnost vytvářet prostředí pro pluralitní diskusi. Česká televize vede jednostranný monolog a diví se, že odpovědí veřejnosti je nedůvěra a útěk k alternativním médiím, která umožňují svobodnou výměnu názorů. Podle bezpečnostního analytika Jana Schneidera je výrazovou charakteristikou produkce České televize nevyrovnanost a povrchnost. Projevuje se zejména v tzv. diskusních pořadech výběrem hostů, kteří by měli reprezentovat široké názorové spektrum, což se ovšem podle Schneidera neděje. Je škoda, že Českou televizi nezajímá reflexe její činnosti, a to ani na půdě Senátu - komentoval Schneider fakt, že nikdo z pozvaných vysokých manažerů České televize na konferenci nedorazil, přestože byli pozváni.

Ústavní právník doc. Zdeněk Koudelka na konferenci kritizoval pragocentrismus České televize. Součástí veřejné služby v televizním vysílání by podle něho měla být i decentralizace jejího vysílání do studií v Brně a Ostravě.

Bývalý dlouholetý člen a místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání hudebník a spisovatel Petr Štěpánek na konferenci hovořil o nesmyslnosti televizních poplatků. Cituji: Televizní poplatky jsou neefektivní, iracionální a asociální, neboť v toku času se pozvolna proměnily na podivnou degresivní daň z domácností. Efektivita jejich výběru je problematická. Systém je zastaralý a v poměru ke svému platu paradoxně nejvíce platí ti nejchudší. - Samotné zrušení poplatků ale podle Štěpánka nestačí. Českou televizi je podle něho potřeba zeštíhlit, její hospodaření podrobit skutečné veřejné kontrole a především a hlavně její zpravodajství a publicistiku otevřít celému názorovému spektru.

S řečníky téhle konference můžeme, a nebo nemusíme souhlasit. Nabízí se ale naprosto zásadní otázka - proč se podobná diskuse nevede na obrazovce České televize? Diváků, kteří jsou kritičtí k fungování České televize, je spousta. Opravdu je jejich povinností držet ústa a jenom platit?

Další bolestí zpravodajství České televize je nálepkování. Je to sice v rozporu se zákonem, který předepisuje, že zprávy a hodnotící komentáře musí být odděleny, ale novináři na to zvysoka kašlou, a tak se vesele nálepkuje, aby zvlášť někteří politici a některé politické subjekty byly již dopředu vykresleny negativně. V případě České televize, která žije z našich povinných poplatků, tak dochází k šílenému paradoxu, že nemalá část koncesionářů financuje i propagandu, která jde přímo proti jejich přesvědčení i zájmům. Lze se tak divit, že na něco takového nechtějí přispívat?

Takže k čemu je nám Česká televize? Aby nám selektovala informace na ty, které smíme slyšet, a které ne? Aby nám vnucovala eurohujerskou a neomarxistickou propagandu? Aby místo hlavních zpráv vysílala podivně nastavovaný spotřebitelský magazín? Aby nás ještě třicet let po velké sametové krmila seriály z dob reálného socialismu? Aby za naše peníze krmila darmožrouty z politických neziskovek? Aby politicky korektně prznila duše už i našim dětem? Aby byla zdrojem obživy pro pravdoláskovní hochy a děvčata, co spolu mluví? Na tohle posíláme na Kavčí hory 7 mld. ročně? Proč si máme platit něco, co nám škodí?

Z toho všeho, co jsem zde citoval, plyne, že ani Česká televize ani Rada České televize nedělají svoji práci dobře. Proto bychom jejich výroční zprávy neměli schválit. Nicméně na závěr bych řekl větu: Možná s vámi tak jako úplně nesouhlasím, pane Dvořáku, bývalý generální řediteli - jenže to se říkat nemůže. Ale zato vyvážená veřejnoprávní Česká televize ve své reportáži, kdy pan Hynek říká - bývalý premiér Andrej Babiš - a to dokonce třikrát, tak to se říkat může.

Děkuji za pozornost.

Miloslav Rozner SPD



