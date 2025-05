„Zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit. Už toho máme dost,“ varuje předák taxikářů

Nedávno jste vyzvali vládu, aby zajistila rovné podmínky v podnikání v oblasti osobní přepravy cestujících. Stejnou výzvu jste teď poslali na ministerstvo dopravy. Co tím sledujete?

Ostatně to samé budeme posílat i na ministerstvo vnitra, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, ředitelství městské i státní policie v Praze. Všech těchto institucí se naše požadavky týkají.

Plnění souvisejících zákonů, jako je živnostenský, o silničním provozu a dalších, totiž ani jedna instituce nevymáhá, takže to jsou jen cáry papíru. Chtějí to jen po běžných taxikářích, ale tyto zákony by měly platit i pro řidiče od společností Uber či Bolt, takzvané alternativní dopravce bez texametru a střešní svítilny. A po nich to nikdo nechce. A nechtějí to po nich hlavně proto, že jde o gastarbajtry z východu a většinou Ukrajince. A proč? Protože jsou „váleční uprchlíci“, takže se jim úředníci a policajti bojí cokoliv říct. Městské a státní policii to taky přidělává papírování.

Přitom by se mělo kontrolovat označení vozidel a provozovny, totožnost řidiče, jestli umí česky a tak dále. Každý provozovatel živnosti musí zajistit, aby jeho odpovědný zástupce, v tomto případě řidič, rozuměl česky. To praví zákon.

Proč zmíněné výzvy posíláte zrovna teď, před volbami, když už se to řeší léta?

Vždyť ano. Tady nejde o nějaký výkřik ze tmy, ale my na celý ten zparchantělý systém tlačíme průběžně. Jenže úředníci si to přehazují jako horký brambor. Ministerstvo dopravy nás odkáže na ministerstvo průmyslu a obchodu, protože pod něj spadá živnostenský zákon. A v resortu průmyslu a obchodu vám řeknou, že to předají ministerstvu práce a sociálních věcí, protože se jedná i o takzvaný švarcsystém. Tam vám řeknou, že to musí předat dál a už to zase dlouho nikdo neřeší. Když to urgujete, tak jedete to samé kolečko jednou, podruhé, potřetí a tak dále.

Řešíte to zhruba už od roku 2010. Co s tím?

Radikálnější protesty jsou v plánu. Ve vedení Sdružení českých taxikářů jsme se dohodli, že všechna ministerstva oslovíme, aby si to nemohli přehazovat. Počkáme v zákonné lhůtě na odpověď.

Pak chystáme protest bez vozidel u každého ze zmíněných ministerstev. Tam náš mluvčí předá naše požadavky dotyčnému odpovědnému pracovníkovi, což bývají většinou náměstci. Pokud to nepomůže, tak věřte, že máme za sebou zhruba 1600 řidičů a aut, které postavíme na hlavní tahy okolo celé Prahy a začne dopravní kolaps. Ústavní soud totiž rozhodl, že pomalá jízda je také protest a nelze za ni pokutovat, tak toho využijeme. Jízdou pět kilometrů za hodinu budeme jezdit okolo a po Praze od rána do večera a klidně deset dní v tahu. Takže vzkaz pro politiky, úředníky a policisty zní: „Zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit.“

Za zmíněných patnáct let se u moci vystřídaly snad skoro všechny politické strany v Poslanecké sněmovně a jejich úředníci na zmíněných ministerstvech. Proč to nikdo neřeší?

Od roku 2010, kdy k nám vlezl Uber a začal tady jezdit předchůdce Boltu, se dost upláceli běžní úředníci. Když potřebovaly tyto firmy expandovat ve velkém, tak v roce 2019 hodně namazaly a hodně vysoko, aby se změnil zákon v jejich prospěch. Už jsme tlačili tak silně, že jsme podávali trestní oznámení na bývalou pražskou primátorku Adrianu Krnáčovou a tehdejší brněnskou primátorku Markétu Vaňkovou.

Krnáčová totiž propagovala nelegální podnikání nadnárodní korporace. A my jsme upozorňovali na to, že Uber je tady opravdu nelegálně. Teprve to musel rozhodnout španělský soud, že Uber splňuje veškeré náležitosti zprostředkovatele taxislužby, nikoliv spolujízdy. Teprve pak v Česku zareagovali.

Uber má dnes v Praze letiště a západní klientelu, kdežto Bolt zbytek Prahy a východní zákazníky. A věřím i tomu, že se ty firmy dohodly o rozdělení působnosti. Vypadají jako konkurence, ale ten, kdo do toho vidí, má jasno.

Víte, že si zahráváte s ohněm, když obviňujete z korupce nadnárodní firmy a nejvyšší představitele dvou velkých měst?

Řeknu to takhle. Kde nic není, ani čert nebere. Když mi vezmou volant, tak se z toho nezblázním. Navíc jdu letos do důchodu, takže mi je to ukradené.

Máte před důchodem. Proč se v tom až tak angažujete?

Protože tím žiju pětatřicet let, většinu kolegů znám a zvláště těch mladších je mi doopravdy líto. Zažil jsem časy dobrý, špatný, zase dobrý, ale to, co je tady nyní, je jen neustálý marasmus.

Nedávno jen v Praze vydali devatenácti tisící průkaz alternativní taxislužbě, tedy šoférům Boltu a Uberu. Zmíněné firmy navíc řidiče z východu uvrtají vlastně do dluhové pasti. Začnete jezdit, neznáte prostředí, řeč a nic, ale nějaký manažer, tedy zprostředkovatel zmíněné práce, si vás najme a zařadí do svého seznamu. Jezdíte pod ním, jako pod dopravcem. Pronajme vám auto, jaké si vyberete. Za to lepší platíte větší pronájem. A najednou s tím, jak konkurence strmě stoupá, nedokážete vydělat na pronájem. Žijete běžný život. Platíte nájem, stravu, oblečení a tak dále a jste v dluzích. Navíc za vás často nikdo neodvádí zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmu, protože vás vykazují jako brigádníka.

Myslíte, že by se to výměnou vlády mohlo změnit?

Doufám v to. Naše bolest je například jedním z témat předsedkyně Trikolory Zuzany Majerové, která nám pomohla, protože v náš prospěch vystoupila v parlamentu a snaží se to tlačit po politické linii. Věřím tomu, že když budou podle memoranda o spolupráci kandidáti Trikolory na kandidátkách Svobody a přímé demokracie, a dostanou se do Poslanecké sněmovny, tak se budou snažit narovnat podmínky v tomto typu přepravy.