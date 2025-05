„Počtvrté se vás ptám.“ Fico u Putina. Stihl ještě poslat ostrý dopis Kallasové

„Milá Kajo, opakovaně jsem zaznamenal vaše vyjádření k mému projevu v souvislosti s návštěvou Moskvy a oznámeným setkáním nejen s prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem. Zjevně nejsem na správné straně dějin ani jiných podobných hlubokých geopolitických úvah. Zaprvé jsem v Moskvě, abych vyjádřil úctu více než 60 000 vojákům Rudé armády, kteří zemřeli při osvobození Slovenska. Není mi jasné, co mají tito stateční lidé společného se současnou mezinárodní situací. Zadruhé jako vysoce postavený úředník Evropské komise nemáte absolutně žádné právo kritizovat suverénního premiéra suverénního státu, který má konstruktivní přístup k celé evropské agendě. Zatřetí nesouhlasím s politikou nové železné opony, na které tak intenzivně pracujete. Už počtvrté se vás ptám, jak se dá dělat diplomacie a zahraniční politika, pokud se politici nemají scházet a vést normální dialog o otázkách, na které mají odlišné názory,“ uvedl Fico v dopise Kallasové, který zveřejnil na sociálních sítích.

Cesta do Moskvy podle Fica přinesla Slovensku diplomatické uznání na nejvyšší světové úrovni. „Potvrdila, že Slováci dokážou stát vzpřímeně na vlastních nohách, prezentovat své názory, respektovat tradice a historickou pravdu. Slovensko je důvěryhodný partner, který má vždy všude otevřené dveře, včetně lídrů světových mocností, jako je Ruská federace, Čína nebo Spojené státy. Naše pozice přináší neopakovatelné možnosti, může přispět ke zmírnění mezinárodního napětí a k hledání diplomatických forem dialogu,“ domnívá se předseda slovenské vlády.

Protifašistický odkaz je pilířem naší státnosti

Fico také informoval o svých aktivitách při návštěvě Moskvy. „S hlubokou úctou vzpomínáme na ty, kteří položili své životy za naši svobodu. Položil jsem květiny k hrobu neznámého vojína za hrdiny, kteří bojovali proti fašismu. Respektovat historii je naší povinností, zvláště když se ji jiní snaží přepsat. Protifašistický odkaz je pilířem naší státnosti,“ napsal slovenský premiér a přidal mimo jiné i fotografii s ruským vůdcem Putinem.

Na setkání s prezidentem Ruské federace Fico řekl: „Berme prosím všechny ty technické problémy, které nám způsobili naši kolegové v EU jako směšné dětské hry. Nebudu to nazývat nijak jinak. Měli jsme připraveny všelijaké alternativy, jak se sem dostat. Dokonce byla alternativa jet autem přes Bělorusko, potom byla alternativa přes Kaliningrad. Možností bylo mnoho, ale měli jsme jasný cíl být ráno v devět hodin v Moskvě.“ Zdůraznil, že je velmi rád, že to do Moskvy stihl včas na vojenskou přehlídku k 80. výročí konce druhé světové války.

„Asi neřeknu nic neobvyklého, když povím, že je obrovská snaha postavit mezi Evropou a Ruskou federací novou železnou oponu. Má to různé podoby. Například ty, které jsem zažil na vlastní kůži, když se sem nedalo přijít tak, jako se sem dalo přijít jindy – za dvě hodiny pohodlně z Bratislavy letadlem. Má to samozřejmě podobu sankcí, které nefungují a které často poškozují samotnou EU. Mimořádně mě překvapuje návrh Evropské komise na zastavení veškerých dodávek energií z Ruské federace do Evropy,“ řekl Fico a dále hovořil o oslavách konce války na Slovensku.

Uvedl také, že rafinérie Slovnaft byly stavěny na ruskou ropu určité kvality, a proto dodávky odjinud mohou způsobovat technologické těžkosti. „Nevím, jak se budou přijímat příslušné legislativní akty. Pokud se budou přijímat jednomyslně, bude tedy potřebných všech 27 členských států, předem říkám, že to budeme vetovat,“ sdělil Putinovi a zdůraznil, že nápad zavést totální zákaz dovozu všech energií z Ruské federace se mu nezamlouvá.

„Děkuji ještě jednou za tuto možnost, za toto setkání. Jako předseda vlády opakuji, že mám zájem na pragmatických, racionálních a přátelských vztazích s Ruskou federací,“ řekl Fico. Dodal, že vítá diplomatické snahy o ukončení války na Ukrajině, která se přes tři roky brání plnohodnotné ruské invazi, protože podle něj „vojenské řešení neexistuje“.

