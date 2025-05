Tlustý zuří: ČT platíme všichni. A oni slouží jen Fialovi a Spolu. To není možný

Na úvod Vlastimil Tlustý krátce komentoval zvolení nového papeže, Američana Roberta Francise Prevosta, který přijal jméno Lev XIV. „Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím. Ve směrech uvnitř církve se vůbec nevyznám, tím pádem vůbec nevím, který směr reprezentuje, ale někteří píší, že je to další vítězství Trumpa. Nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, dobrý, je to vítězství Trumpa. Přinejmenším tím pár lidí naštveme,“ řekl v XTV bývalý poslanec ODS.

Podle jeho slov se zdá, že nový papež navazuje na odkaz zesnulého papeže Františka. „Na začátku té volby jsem si říkal, že po tom Františkovi už to být horší nemůže. Krásně oblečen. Asi to není pokračovatel papeže Františka, to je dobrá zpráva,“ narážel na symboliku papežského oděvu – zatímco František se prezentoval skromně, nový papež zvolil honosné roucho, což podle Tlustého může signalizovat určitou změnu směru. „Uvidíme, co udělá se světovým křesťanstvem, určitě to nebude mít lehké, to vím jistě, tady v západní Evropě vůbec ne. Dejme mu prostor a doufejme, že to nějak vylepší,“ dodal.

Dostálova cesta do Moskvy: autentická provokace a chytrý tah pro publicitu

Bývalý ministr financí se dále vyjádřil i ke kontroverzní cestě europoslance Ondřeje Dostála (zvoleného za hnutí Stačilo!), který odletěl do Moskvy na oslavy Dne vítězství. Podle Tlustého může jít o osobní identifikaci i záměrnou provokaci – a rozhodně o krok, který nezůstane bez povšimnutí. „Za prvé – na ty oslavy Dne vítězství mohou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. Ten, co tam letí, autenticky oslavuje, identifikuje se s tím dnem. To je jisté. Zároveň autenticky provokuje. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím, takových jako já, bude víc,“ řekl Tlustý na adresu Dostála, že udělal jistý mediální tah i pro celé hnutí Stačilo!.

V souvislosti s cestou europoslance Dostála do Moskvy byl Vlastimil Tlustý dotázán, zda by sám udělal totéž. „Je potřeba říct, že je to na dobré zvážení, prostě proto, že jsou dobré důvody pro to letět, a pak jsou také důvody dobré neletět. V různých hlavách to bude poskládáno různě,“ uvedl, že sám by nad takovým rozhodnutím dlouze přemýšlel.

Rozpočet na obranu. Tlustý varuje před nákupy bez smysluplné koncepce

Tlustý se také věnoval aktuální podobě armádního rozpočtu, který letos dosahuje 70 miliard korun. Seznam plánovaných nákupů čítá přes stovku položek – od nátělníků a polních kuchyní až po supermoderní stíhačky F-35, izraelské rakety či protichemické obleky. Vláda navíc uvažuje o dalším navýšení rozpočtu. Podle Tlustého by ale výdaje měly mít jasný obranný smysl. „Myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obranyschopnost naší země. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo někam chtěl posílat do nějakých jiných velkých měst, ty ne. Protože si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO – to jest, že to je obranná formace. A my bychom, podle mého názoru, měli začít říkat: obranu my budeme budovat. Na útok vám garantuje, že nebudeme.

„Potřebujeme být obranyschopní. Potřebujeme ochranu jako má Izrael proti cizím raketám a dronům. Taky potřebujeme národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku. Prostě, když se něco děje, abychom měli koho poslat na hranice, abychom měli koho poslat, když jsou někdy nějaké záplavy. Protože teď bohužel nemáme – máme málo. Dokonce máme přednostně ty, které chceme posílat někam do zahraničí. A to bych nedělal. Přišel bych s myšlenkou: dobrovolníci a dobrovolnice – zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení na dva měsíce. Doufám, že se toho někdo ujme, že bude mít někdo takový volební program, navrhl bych pro ně i snížení daně z příjmu o 3 procenta na celý život,“ řekl exministr, jak by tyto mladé dobrovolníky motivoval. „I kdyby někdo říkal, že je to snílkovství, je to pořad lepší, než nákup F-35,“ dodal.

Trump už má „úspěch“ na Ukrajině. Válka trvá, ale Amerika si zajistila nerostné kompenzace

Reagoval také na vyjádření Lubomíra Zaorálka, že válka na Ukrajině bude ještě pokračovat. Podle Tlustého ale už nyní bývalý americký prezident Donald Trump dosáhl zásadního úspěchu – a to díky dohodě, která má Spojeným státům zajistit náhrady za jejich podporu v podobě ukrajinského nerostného bohatství. „Řeknu svůj dojem. Myslím, že prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině. A to je to, že má smlouvu o náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině. V podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Všimněte si, že my nemáme nic. Brusel také nemá nic. Ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To mi připadá jako hodně pragmatický přístup. Na prvním místě vrátíte pomoc v podobě nerostů. On už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje,“ poukázal.

Zelenskyj ani Putin mír nechtějí

Trump podle něj záměrně tlačí na obě strany. „Trump oběma vlastně trošku vyhrožuje. Prvnímu říká: tak bojuj dál. Jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území, tak to vyzkoušej. My se budeme koukat. A Rusovi říká: ty mě taky neštvi. Jestli to takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. Je to takový stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám. A čeká, až obě ty strany přijdou a řeknou, že radši končí. Ale není to bohužel dneska. Tohle vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat,“ podotkl Vlastimil Tlustý.

ČT slouží jen Fialovi a koalici Spolu

Stranou nezůstala ani situace v České televizi, kde k 7. květnu skončil generální ředitel Jan Souček. Jeho odvolání podpořilo v tajném hlasování Rady ČT 15 členů, dva byli proti. Oficiálně byl kritizován za manažerská pochybení. Tlustý se ale zaměřil především na samotný princip koncesionářských poplatků. „K tomu tématu umím říct jediný. Zásadně protestuju proti zvýšení koncesionářských poplatků. Tady ty nás nebudou kasírovat. Jsou tu jiní, kteří nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelné, že máme tzv. všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedněm. To není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a koalici Spolu. To není možný, to nejde. Tak ať si je začnou platit ti Fialovi a říkají, že je to jejich médium, že si je platí, tedy ne z daní, ať se to vyberou někde od příznivců.“

Zdůraznil, že mu nejde ani tak o jméno nového ředitele, ale o změnu systému. „Současný stav je nepřijatelný. Až se to bude řešit – jakože doufám, že jo – ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že s tím něco udělá. Je jedno, kdo bude ředitel, musí se udělat něco s tím principiálním problémem,“ uvedl.

