Nemůže si hrát na Havla. Zaorálek ve studiu ztrhal Pavla. Začala přestřelka

Bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (SOCDEM) reagoval na čtvrteční projev prezidenta Pavla k výročí konce druhé světové války: „Dnešní Rusko se bohužel chová v některých ohledech jako se kdysi chovalo nacistické Německo. Nerespektuje mezinárodní právo, respektuje právo silnějšího, napadlo suverénní zemi a vede s ní už víc než tři roky agresivní válku.“

Projev, jenž hlava státu přednesla ve čtvrtek k příležitosti 80. výročí konce druhé světové války, okomentoval bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (SOCDEM) v pořadu CNN Prima News 360°. „Já jsem porovnával vyjádření českého prezidenta s ostatními vyjádřeními, a žádný z významných státníků světa nic podobného neřekl,“ divil se exministr Zaorálek.

Dále v diskusi zdůraznil, že Petr Pavel není historik, nikdo po něm nechce, aby vykládal historii, ale to, co říká, by mělo být v nějaké relaci s tím, co říkají ostatní státníci. Kritiky neušetřil ani zahraniční politiku vlády Petra Fialy (ODS). „Měla by vnímat, co se kolem děje. Vyjadřuje se úplně mimo atmosféru ve světě,“ uvedl Zaorálek a vrátil se k prezidentu Pavlovi. „Tohle nejsou vyjádření nějakého morálního soudce, já si navíc ani nejsem jistý, jestli Petr Pavel je ten, kdo si na takovéhoto soudce může hrát. Ono když takové věci říkal Václav Havel, tak to mělo jinou váhu, než když to říká on, protože on za sebou nemá ten život, ve kterém by někdy byl opravdu autoritou, kterou svět respektoval. Po něm nikdo nechce, aby si hrál na morálního soudce. Já jsem něco takového mnohokrát viděl na světové scéně, kdy politici, kteří za sebou neměli takový život jako Havel, si hráli na Havly a vždycky to vypadalo směšně,“ řekl Zaorálek. Podle jeho slov by se konflikt na Ukrajině měl přivést k nějakému konci, aby ustalo zabíjení.

„Já si nejsem jistý, jestli Petr Pavel je ten, kdo si na takovéhoto soudce může hrát. Ono když takové věci říkal Václav Havel, tak to mělo jinou váhu, než když to říká on, protože on za sebou nemá ten život, on za sebou nemá prostě život, ve kterém někdo byl opravdu autoritou,… pic.twitter.com/MRolRCffWV — CNNPrimaNEWS (@CNNPrima) May 9, 2025

S jeho vyjádřeními však nesouhlasil další host pořadu 360°, europoslanec Ondřej Kolář (TOP 09). „Divil bych se, kdyby Rusové pana prezidenta Pavla chválili,“ řekl Kolář a zdůraznil, že někdo dokáže rozpoznat dějinné paralely. „Situace dnes, osmdesát let po skončení války, je jiná. Chování může být podobné, ne-li stejné,“ uvedl a dodal, že prezidentova slova považuje za projev sebevědomí, nikoliv něčeho odsouzeníhodného.

V pokračující diskusi se Zaorálkovu názoru přímo vysmál. „Meleme, meleme kávu,“ řekl tak trochu mimo souvislost. „Já od prezidenta očekávám, že společnost poučí o tom, že se v historii něco stalo a že se to teď opakuje a má to podobný průběh,“ hájil Pavla. To, že Sovětský svaz pomohl porazit nacismus, podle Koláře neznamená, že už nikdy nebude Rusko moci být za nic pokáráno nebo potrestáno, nebo že mají navěky všichni povinnost Rusku ustupovat a všechno mu tolerovat.

Dějiny musíme interpretovat v historickém kontextu

„Každé srovnání kulhá, tohle kulhá na obě nohy,“ uvedl europoslanec Ivan David (SPD). „Mohl bych diplomaticky říkat, že to bylo od pana prezidenta nediplomatické. Ale řeknu, že to bylo nemístné. Jiní státníci se takto nevyjadřují. Sebevědomí se neprojevuje tím, že se chováme takovým nevhodným způsobem. To bychom si měli všichni zapamatovat, že takhle se opravdový státník vyjadřovat nemá,“ soudí David a navrhl, aby prezident své výroky s někým konzultoval předem. Každý soudný člověk podle něj uzná, že nelze srovnávat nacistické Německo se současným Ruskem. „Historii musíme interpretovat v historickém kontextu, nikoliv kontextu, který tam dodatečně dodáme. V případě oslavy porážky nacistického Německa jde o to, že si připomínáme snahu spojenců porazit nacistické Německo. Aktualizovat to tímto způsobem pokládám za krajně nevhodné,“ pronesl David a zdůraznil, že skutečný státník by se podobných výroků, jaký pronesl prezident Pavel, dopouštět neměl.

Jestli to Putina uráží, tak to může přestat dělat

Také europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti) se domnívá, že je dobře, že prezident Pavel pronesl svá slova právě v den výročí oslav konce druhé světové války. „Všechno je o symbolice. Nemůžeme popírat, co se v historii stalo, že i Rudá armáda osvobozovala, nicméně je také faktem, že to, od čeho nás osvobozovala, teď současná Ruská federace praktikuje na Ukrajině. Ať si ruská ambasáda říká, co chce, podobnosti musí vidět. Nejenom že se jedná o invazi do suverénního státu, v současném případě na Ukrajinu, ale také o bezprecedentní státní propagandu a mašinérii působící na ostatní státy. Porušování mezinárodních smluv a úmluv, válečné zločiny – tohle všechno dělal i Hitler. Jestli to Putina uráží, tak to může přestat dělat,“ zdůraznila Gregorová.

„Co je špatného na tom, že si v den, kdy si připomínáme oběti hrozného autoritářského režimu, připomeneme také oběti současného hrůzného autoritářského ruského režimu?“ zamyslela se Gregorová. Nevidí prý na tom nic nevhodného nebo nediplomatického. „Naopak je to velmi cenné do diskuse, jestli náhodou neopakujeme historii, jestli neopakujeme stejné chyby,“ řekla a připomněla politiku appeasementu.

Psali jsme: Rusko protestovalo proti Pavlovu srovnání s Hitlerem. Lipavský přidal něco o huse Prezident Pavel: Lidstvo prokazuje jen malou míru poučení z chyb minulosti Prezident Pavel: Ukrajinu musíme a budeme i ve vlastním zájmu podporovat Rozvoral (SPD): Prezident Petr Pavel opět podpořil Fialovu vládu na úkor občanů