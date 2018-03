Rozvoral (SPD): Ať žije demokracie, ať žije svoboda slova, ať žije přímo zvolený prezident

Demokratické volby a svoboda slova je naše nezcizitelné právo. Buďme rádi, že to tak je, a obojí si chraňme.

Ve svobodných volbách se občané svobodně rozhodli dát svůj hlas (což je jejich nezcizitelné právo) svým politickým favoritům a výsadou velkých demokratů, a to i těch poražených, je výsledek voleb přijmout a udělat v souladu se zákonem takové kroky, aby byli příště u voličů úspěšnější.

Veřejné kritizování veřejnoprávní České televize a jiných médií není útokem na svobodu slova, jelikož pokud by se to dělat nemohlo, potom by teprve byla svoboda slova ohrožena. Buďme rádi, že můžeme veřejně kritizovat a svobodu slova si chraňme.

Ke svobodě slova a k demokracii patří samozřejmě také i poklidné demonstrace, kde mohou občané vyjádřit svůj názor. Pokud se demonstruje v poklidu a v mezích zákona, je to legitimní a všichni demokratičtí politici se s tím musí vyrovnat.

