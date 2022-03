Rozvoral (SPD): Budeme hlasovat proti prodloužení nouzového stavu

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že čeští občané stále platí kvůli nečinnosti vlády Petra Fialy předražené ceny energií, pohonných hmot a potravin, přestože velkoobchodní cena plynu od začátku minulého týdne klesla zhruba o 70 %. Odmítáme nastupující totalitu, protiústavní potlačování občanských práv a cenzuru. Nechceme politické procesy a politické vězně v České republice. Prosazujeme pomoc uprchlíkům z Ukrajiny na nezbytně nutnou dobu a nesmí docházet ke snížení úrovně kvality života našich občanů a také ke snížení úrovně poskytování zdravotní péče. Budeme hlasovat proti prodloužení nouzového stavu. Odmítáme, aby mohla vláda lidem nařídit ubytování uprchlíků. Vláda schválila pobyt vojáků NATO na našem území. Hnutí SPD odmítá cizí vojenské základny i pobyt zahraničních vojáků na našem území. Podpoříme vyslání českých vojáků na Slovensko, pokud nedojde k jejich zneužití pro eskalaci konfliktu na Ukrajině.

1. Čeští občané stále platí kvůli nečinnosti vlády Petra Fialy předražené ceny energií, pohonných hmot a potravin, přestože velkoobchodní cena plynu od začátku minulého týdne klesla zhruba o 70 %

Čeští občané stále platí předražené ceny energií, přestože velkoobchodní cena plynu pro evropský trh od začátku minulého týdne klesla zhruba o 70 %. Z maxima, kdy v jednu chvíli jedna megawatthodina stála kolem 345 eur (8.550 korun), cena do poloviny minulého týdne klesla na 102 eur/MWh (2.600 korun). Lidé v ČR ale i tak kvůli nečinnosti současné vlády Petra Fialy musí nadále platit spekulativně předražené ceny energií, pohonných hmot a potravin, zatímco vlády ostatních evropských zemí občanům účinně pomáhají a zlevňují. Ceny pohonných hmot (PHM) v České republice jsou také stále vysoké. Přestože cena ropy na světových trzích poklesla v mezitýdenním srovnání ze 128 US dolarů na 102 US dolarů za barel, ceny PHM na našich čerpacích stanicích poklesly pouze minimálně. V celostátním průměru tak stále stojí litr nafty 48 korun a litr benzínu 46 korun a tyto ceny jsou stále o čtvrtinu vyšší než před měsícem. Vláda Petra Fialy (ODS) na rozdíl od jiných evropských vlád nenavrhla žádné funkční řešení, jelikož vládou navržené skončení povinného přimíchávání biopaliv do PHM a zrušení silniční daně ve skutečnosti žádný vliv na snižování ceny PHM pro naše občany nepřináší. Koaliční vláda SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN tak nechává české občany v čím dál větších existenčních problémech, přičemž i nadále se všechno pro naše občany zdražuje a naši občané dále chudnou. Přitom Fialova vláda má k dispozici regulační nástroje podobné jako Polsko anebo Maďarsko, anebo další evropské státy. Vláda ale dokazuje, že je neschopná a není občanům prospěšná a dostatečně nereaguje na zdražování a na energetickou krizi. Taková vláda právem ztratí důvěru občanů, protože nehájí jejich zájmy, a měla by proto podat demisi.

2. Odmítáme nastupující totalitu, protiústavní potlačování občanských práv a cenzuru. Nechceme politické procesy a politické vězně v České republice.

Zásadně odmítáme protiústavní potlačování občanských práv tak, jak je provádí současná vláda pětikoalice Petra Fialy, aby tak znemožnila kritiku vlastní neschopnosti řešit skutečné problémy českých občanů a udržela monopolní postavení svých lží. Odmítáme cenzuru pod falešnou záminkou, že „Česká republika je ve válce". Je to lež, válečný stav u nás vyhlášen nebyl a argumentace o hybridní válce se dá zneužít kdykoliv. Pojem dezinformace není nikde definován a umožňuje snadné zneužití na umlčení kritiky. Předmětem vládních sankcí nejsou prokazatelné lži, ale jiné názory a publikování faktů, která jsou potlačována. Současná vláda navíc vyhrožuje sankcemi za slovní projevy pod falešnými záminkami, zatímco vládní lživá propaganda pokračuje. Nechceme politické procesy a politické vězně v České republice. Nesmíříme se s potlačováním demokracie a plíživým nástupem totality v České republice. Hnutí SPD bude nadále bojovat za svobodu a demokracii v ČR.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

3. Prosazujeme pomoc uprchlíkům z Ukrajiny na nezbytně nutnou dobu a nesmí docházet ke snížení úrovně kvality života našich občanů a také ke snížení úrovně poskytování zdravotní péče

Česká republika zažívá největší migrační vlnu ve své historii. V současné době evidujeme na našem území téměř 300 tisíc utečenců z Ukrajiny a další stále přicházejí. Osmkrát větší Německo jich přitom hlásí 200 tisíc. Situace je velmi vážná a bude jenom horší. Pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny je podle nás správné, ale pouze přiměřeně a na nezbytně nutnou dobu a po ukončení konfliktu na Ukrajině by se měli vrátit zpět budovat svoji rodnou zemi. Pokud nebudou v nejbližších dnech z úrovně vlády přijatá zásadní opatření ve způsobech přijímání, bude naše republika ekonomicky a sociálně v obrovských problémech. Opakovaně vyzýváme vládu, aby představila, jaký má plán. Vláda Petra Fialy ale žádný plán nemá. Naši občané mají oprávněné obavy o udržitelnost našeho zdravotního systému, sociálního systému, situaci na pracovním trhu, ve školství a trápí je zdražování, které Fialova vláda odmítá řešit. Je správné pomáhat, ale nesmí docházet ke snížení úrovně kvality života našich občanů a také ke snížení úrovně poskytování zdravotní péče a dlouhodobě odkládaných výkonů.

4. Budeme hlasovat proti prodloužení nouzového stavu. Odmítáme, aby mohla vláda lidem nařídit ubytování uprchlíků.

Odmítáme vládou navržené prodloužení nouzového stavu, který vláda Petra Fialy vyhlásila od 4. března 2022 na dobu 30 dnů. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) zároveň tímto oznámením lhal, že se to našich občanů nebude týkat. Opak je pravdou. Pokud je totiž vyhlášen nouzový stav, tak lze např. nařizovat hoteliérům a osobám poskytujícím ubytovací služby, aby poskytli svoje ubytovací kapacity ve prospěch uprchlíků. Také mohou být prováděny nákupy bez výběrových řízení. Hnutí SPD odmítá nouzový stav. Veškerá opatření lze řešit prostřednictvím stávající krizové legislativy mnohem mírnějšími opatřeními, než je nouzový stav (např. vyhlášením stavu nebezpečí). S hoteliéry může vláda a hejtmani o ubytování v jejich ubytovacích zařízeních jednat, a nikoliv jim to nařizovat. Takto je to ovšem pro vládu pohodlnější, a to SPD odmítá.

5. Vláda schválila pobyt vojáků NATO na našem území. Hnutí SPD odmítá cizí vojenské základny i pobyt zahraničních vojáků na našem území.

Fialova vláda koalic SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN na konci února v tajném režimu schválila, že na českém území mohou až po dobu 60 dnů působit až dvě stovky cizích vojáků. Upozornil na to server Aktuálně.cz, podle kterého to mohou využívat síly rychlé reakce NATO. Usnesení vláda odtajnila až na začátku března. V současné době probíhají s ohledem na ozbrojený konflikt na Ukrajině také úvahy o trvalém umístění vojsk NATO na našem území. Předsednictvo vládního hnutí STAN se dokonce usneslo na tom, že schvaluje záměr změny české Ústavy tak, aby bylo v Ústavě nově napsáno trvalé zakotvení naší země v NATO včetně možnosti trvalého pobytu cizích vojsk NATO na našem území. Hnutí SPD tyto úvahy odmítá. Říkáme jasné NE jakýmkoli cizím základnám na našem území. Říkáme také jasné NE pobytu zahraničních vojáků na našem území, byť na dobu dvou měsíců. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje přijetí funkčního zákona o referendu, ve kterém by občané měli možnost hlasovat o všech důležitých politických otázkách. Současná vláda nám ale dlouhodobě odmítá zařadit náš návrh zákona o obecném referendu na jednání Sněmovny.

6. Podpoříme vyslání českých vojáků na Slovensko, pokud nedojde k jejich zneužití pro eskalaci konfliktu na Ukrajině

Sněmovna bude tento týden schvalovat vyslání až 650 českých vojáků na Slovensko. Vyslání je se souhlasem Slovenska, které nám v této souvislosti nabídlo roli vedoucího státu v rámci tohoto bojového uskupení, ve kterém mají být také vojáci z Německa, Polska, Nizozemí, Slovinska a USA. Protože se jedná historicky o území našeho společného státu, nám nejbližší národ, Slovensko souhlasí a jedná se také o stát Visegrádské čtyřky, které jsou našimi nejbližšími partnery, tak toto vyslání podpoříme, avšak žádáme vládu, aby vyjasnila, jaké úkoly budou naši vojáci plnit. Ministerstvo obrany na Ukrajinu již poslalo výzbroj za cca 750 milionů korun a chystá se darování dalšího materiálu až za 1 miliardu korun. S tím SPD nesouhlasí, jelikož takové akce vedou pouze k další eskalaci bojů a tím k dalším lidským ztrátám i na straně ukrajinských vojáků. Chceme mír a diplomatické řešení vedoucí k zastavení bojů, a nikoliv další lidské oběti na Ukrajině.

