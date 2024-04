Rozvoral (SPD): Budeme nadále navrhovat zákony na zlepšení situace zdravotně postižených občanů!

reklama

Vážení přátelé,

soud v plném rozsahu vyhověl žalobě hnutí SPD proti ministerstvu vnitra a rozhodl, že SPD není ani extremistické ani xenofobní, ani populistické a že se ministerstvo vnitra musí veřejně za tato nepravdivá nařčení omluvit. Hnutí SPD jednoznačně odmítá Migrační pakt EU, který zavádí kvóty na přijímání imigrantů, zatímco ministr vnitra Rakušan (STAN) jménem Fialovy vlády jeho schválení přivítal. Asociální vládní pětikoalice hodila přes palubu zdravotně postižené občany v I. stupni závislosti. Hnutí SPD bude nadále navrhovat zákony na zlepšení situace zdravotně postižených. Zdražování pokračuje. Například ceny nájemného v bytech vzrostly meziročně o 7 %, ceny vodného a stočného o více než 10 % a ceny elektřiny o 13 %. Hnutí SPD si zvolilo své vedení a je připravené uspět v nadcházejících volbách.

1. Soud v plném rozsahu vyhověl žalobě hnutí SPD proti ministerstvu vnitra a rozhodl, že SPD není extremistické ani xenofobní a že se ministerstvo vnitra musí veřejně za tato nepravdivá nařčení omluvit.

Obvodní soud pro Prahu 7 minulý týden v plném rozsahu vyhověl žalobě hnutí SPD proti Ministerstvu vnitra ČR za to, že bylo zahrnuto do jeho Zprávy o extremismu a předsudečné nenávisti za druhé pololetí roku 2020. Ministerstvo vnitra nepravdivě označilo SPD za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu a nepravdivě mu přisoudilo dominantní úlohu při projevování předsudečné nenávisti. Podle soudu ministerstvo vnitra nedokázalo nijak obhájit, proč hnutí SPD do tohoto dokumentu zařadilo a bude se muset našemu hnutí veřejně omluvit. Na základě důkazů provedených soudem bylo prokázáno, že hnutí SPD je demokratickým subjektem. Je tudíž nepochybné, že ministerstvo vnitra tímto svým neoprávněným postupem zcela účelově zasáhlo do svobodné soutěže politických stran, a naše hnutí tímto zásadním způsobem poškodilo. Ministerstvo vnitra nedokázalo před soudem přesvědčivě doložit, proč SPD do výroční zprávy o extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2020 zahrnulo. Jinými slovy, podle soudu nejsme ani extrémisté, ani xenofobové, ani populisté, ani nešíříme nenávist. Ale jsme jediné hnutí zastoupené ve Sněmovně s jasným vlasteneckým a konzervativním programem, které odmítá nelegální migraci a zvací politiku EU.

2. Hnutí SPD jednoznačně odmítá Migrační pakt EU, který zavádí kvóty na přijímání imigrantů, zatímco ministr vnitra Rakušan (STAN) jménem vlády jeho schválení přivítal.

Evropský parlament v minulém týdnu schválil nový Migrační pakt EU, což je soubor nařízení a dalších právních norem upravujících pravidla migrace a azylu na území členských států EU. Proti Migračnímu paktu hlasoval samozřejmě náš europoslanec Ivan David. Europoslanci Niedermayer z TOP 09 (nyní kandiduje za koalici SPOLU) a Maxová (zvolena za hnutí ANO, nyní členka ČSSD) hlasovali pro. Europoslankyně zvolené za hnutí ANO Dlabajová a Charanzová se zdržely hlasování. Na přípravě těchto norem, které jsou pro ČR nevýhodné a ohrožující, se aktivně podíleli představitelé Fialovy vládní pětikoalice, přičemž ministr vnitra Vít Rakušan je svým hlasováním na Radě ministrů vnitra EU v první fázi aktivně podpořil a výsledné schválení těchto předpisů uvítal. Při dalších jednáních a rozhodováních se zástupci Fialovy vlády alibisticky zdrželi hlasování, zatímco například zástupci Slovenska, Maďarska a Polska vždy aktivně hlasovali proti. Bohužel od doby schválení tzv. Lisabonské smlouvy spadá migrační a azylová politiky mezi oblasti, o kterých se v orgánech EU rozhoduje většinovým hlasováním, a nikoli na principu jednomyslnosti, tedy právu veta. Hnutí SPD Migrační pakt EU, který zavádí kvóty na imigranty či výpalné půl milionu korun za každého nepřijatého imigranta, jednoznačně odmítá, a nebudeme ho respektovat.

3. Asociální vládní pětikoalice hodila přes palubu zdravotně postižené občany v I. stupni závislosti. Hnutí SPD bude nadále navrhovat zákony na zlepšení situace zdravotně postižených.

V rámci projednávání změny zákona o sociálních službách poslanci vládní koalice minulý týden ve Sněmovně odmítli zvýšit příspěvek na péči zdravotně postiženým občanům závislým na péči jiných osob v I. stupni závislosti. Tento příspěvek se přitom nezvyšoval již téměř 9 let a činí u dospělých občanů pouhých 880 korun měsíčně, přičemž inflace i ceny sociálních služeb za tu dobu vzrostly téměř o 40 %. A přitom ještě v roce 2011, než jej tehdejší Nečasova vláda významně snížila, byl tento příspěvek na úrovni 2 tisíc korun měsíčně. Vládní poslanci zamítli všech pět návrhů SPD na navýšení příspěvku na péči těmto zdravotně postiženým lidem. Jde opakovaně o naprosto necitlivý a asociální přístup Fialovy vládní koalice k jedné z nejzranitelnějších skupin našich spoluobčanů. My v SPD ovšem boj za jejich oprávněné zájmy nevzdáváme. Ve Sněmovně je již přes dva roky podán náš návrh zákona na zvýšení příspěvku na péči pro občany v I. stupni závislosti, ovšem vládní poslanci dlouhodobě blokují jeho projednávání. Proto budeme znovu na nejbližší schůzi Sněmovny navrhovat jeho předřazení na program schůze. Hnutí SPD důsledně hájí práva našich zdravotně postižených spoluobčanů!

4. Zdražování pokračuje. Například ceny nájemného v bytech vzrostly meziročně o 7 %, ceny vodného a stočného o více než 10 % a ceny elektřiny o 13 %.

Přestože se Fialova vláda chlubí průměrnou meziroční inflací ve výši 2 %, nadále pokračuje prudký růstu cen klíčových komodit, zboží a služeb. Dle údajů Českého statistického úřadu za letošní březen meziročně dramaticky vzrostla zejména výše poplatku za dálniční známku (o 53 %). Dále meziročně vzrostly ceny nájemného v bytech o 7 %, ceny vodného a stočného o více než 10 % a ceny elektřiny o 13 %. Ceny stravovacích služeb meziročně vzrostly o 8 % a ceny ubytovacích služeb o 9 %, což poškozuje a ohrožuje jak spotřebitele, tak i živnostníky. Tato situace negativním způsobem ovlivňuje kupní sílu českých domácností, a tím pádem i celkovou spotřebitelskou poptávku. V důsledku toho nelze v blízkém časovém horizontu stále očekávat výraznější hospodářský růst. Je nejvyšší čas ukončit škodlivé působení této Fialovy vlády a vyměnit ji za kompetentní vládu odborníků, která opět nastartuje hospodářský růst, sníží daňové zatížení živnostníků a nekompromisně zajistí snížení cen základních životních potřeb typu potravin, energií a nákladů na bydlení.

5. Hnutí SPD si zvolilo své vedení a je připravené uspět v nadcházejících volbách.

V sobotu 13. dubna proběhla v Praze XI. Celostátní konference hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Konference se osobně zúčastnil bývalý prezident Miloš Zeman, který ve svém projevu podpořil účast hnutí SPD v příští vládě. Exprezident Václav Klaus zaslal delegátům konference osobní zdravici. Konference výraznou většinou hlasů delegátů (téměř 90 %) zvolila tajnou volbou předsedou hnutí SPD na další tříleté období Tomia Okamuru. Pozice v předsednictvu hnutí obhájili Radim Fiala, Ivan David, Radovan Vích a Radek Rozvoral, přičemž Radim Fiala byl následně nově zvolen předsednictvem místopředsedou hnutí. Konference svým usnesením mj. vyzvala všechny členy hnutí k vyvinutí maximálního úsilí pro dosažení co nejlepších výsledků v letošních červnových volbách do Evropského parlamentu a v zářijových volbách do krajských zastupitelstev a do třetiny Senátu Parlamentu ČR.

