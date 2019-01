Rozvoral (SPD): ČSSD je čím dál tím více probruselská

Pražští probruselští a proimigrační socani chtějí ovládnout celou ČSSD, do vedení se snažit protlačit své lidi. Do jejího předsednictva chtějí dosadit Maláčovou a Petříčka. Nominace již získali. Tím dávají nejen svým voličům, ale všem občanům jasnou odpověď, jakým směrem a způsobem budou chtít směrovat naší republiku – poslušný a oddaný stát Evropské unii.

Česká strana sociálně demokratická je česká levicová sociálnědemokratická politická strana, která je členem Socialistické internacionály, Progresivní aliance a Strany evropských socialistů. U nás byla u moci i v poslední minulé vládě a dokonce post premiéra zastával Bohuslav Sobotka (v té době předseda ČSSD). Za své vládnutí ale ničeho nedokázala a jdou za ní kauzy typu OKD, ROP Severozápad, přerozdělování sportovních dotací atd., v rámci kterých přišel náš stát o miliardy korun. I na základě těchto kauz ČSSD ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 zcela propadla (hlas jí dalo jen 7,27% voličů, což jí zajistilo jen 15 poslaneckých mandátů). Následně v senátních volbách v roce 2018 dopadla též katastroficky, kdy přišla o 12 senátorských křesel (ze 13 křesel). ČSSD prochází dlouhodobou krizí a ztrácí poslední zbytky svých příznivců, a to především těch, kteří to se stranou mysleli dobře. Na základě vývinu politické situace se nakonec ČSSD dostalo do vlády (koalice s hnutím ANO za podpory KSČM). V současné době řídí pět ministerstev, kde tři z nich patří mezi klíčové. Jedná se o Ministerstvo vnitra (ministr Hamáček), Ministerstvo zahraničí (ministr Petříček) a Ministerstvo práce a sociálních věcí (ministryně Maláčová).

V březnu tohoto roku proběhne sjezd sociální demokracie, kde se bude volit nové vedení. A nominaci na předsedu má již zajištěnou Hamáček, a na výkon místopředsedů už dostali nominace jak Petříček, tak i Maláčová. Všichni v minulosti prošli řadami Mladých sociálních demokratů (MSD), což je součást pražské organizace ČSSD. Své sídlo mají v Lidovém domě v Hybernské ulici v Praze. Členům MSD se říká svazáci, a někteří a to převážně starší a zkušenější členové ČSSD (např. i z řad bývalých senátorů) je vnímají negativně. Nelíbí se jim jejich radikálnost, nekritická zaslepenost a svazácká houževnatost z jejich přesvědčení, že prioritou strany je úzká spolupráce (až poklonkování) EU. Po vyškolení v MSD jsou připravováni pro další funkce v ČSSD. Z řad MSD vzešel Hamáček, Petříček i Maláčová, dále mohu uvést Pocheho a Dolínka. Ti všichni prošli řadami dobře placených politických pozic (např. členství v dozorčích radách spadající pod pražský magistrát). Tito vlivní politici na sebe navazují další vlivné osoby a to například z „pražské kavárny“, pochybných nadačních fondů a neziskovek. Jedno mají všichni společné, a to za každou cenu a všemi prostředky podporovat fungování Evropské unie, její legislativu přející imigrantům a podporující EU jako nadřazenou velmoc, v rámci které jednotlivé státy ztrácí svou národní hrdost a suverenitu.

Našemu hnutí SPD by bylo vesměs jedno, kdo je ve vedení této pomalu skomírající politické strany, kdyby tato strana nepatřila mezi stranu vládnoucí, která může svým vlivem silně poškozovat zájmy všech slušných občanů žijících v naší republice. Pevně doufáme, že občané své pravé sympatie prokáží již při volbách do Evropského parlamentu v květnu 2019.

Převzato z profilu.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

