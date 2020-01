Rozvoral (SPD): Česká vlajka je symbolem našeho státu a ne žádný transparent

Zákazem vlaječek národních států na stolech europoslanců to začíná a povinnými kvótami přijímání imigrantů to může pokračovat.

Arogance nového šéfa unijního parlamentu spočívající v zákazu vlaječek jednotlivých států na stolech při jednání Evropského parlamentu je do nebe volající a dokazuje, jakou politiku prosazuje EU. Naše tvrzení, že Evropská unie je nereformovatelná instituce, která neřeší zásadní problémy (viz problém nelegální imigrace), se opět potvrdilo. Vrcholní představitelé EU mají jediný cíl, kterým je zřízení multikulturního superstátu, jenž neuznává identitu a suverenitu jednotlivých členských zemí.

Hnutí SPD oceňuje jednání našich europoslanců spočívající v tom, že na jednání europarlamentu si na své přidělené stoly umístili vlaječky země, kterou zde reprezentují, tedy České republiky, a to i navzdory zákazu předsedy unijního parlamentu Davida Sassoliho.

Třiašedesátiletý politik italské Demokratické strany David Sassoli už před volbou prosazoval názor, že unijní země musí být jednotné a vystupovat jako jeden silný stát, prioritně řešící otázky spojené s klimatickými změnami. Poslanci EP zasedají v politických skupinách. Netvoří skupiny podle státní příslušnosti, nýbrž podle své politické příslušnosti. Celkem je zřízeno 7 poslaneckých klubů. Identita a demokracie (ID) je nová skupina současného EP, která byla po evropských volbách vytvořena jako nástupce skupiny Evropa národů a svobody (ENF). Má celkem 73 poslanců a je tak pátou největší skupinou v EP. Mezi jejími členy jsou i dva naši europoslanci Hynek Blaško a Ivan David. Předsedou skupiny byl v červenci 2019 zvolen Marco Zanni z italské Ligy, který zasedá v Evropském parlamentu již druhé funkční období. Skupina ID má dva místopředsedy a jedním z nich je český europoslanec Ivan David.

Předseda EP David Sassoli, který na půdě europarlamentu např. veřejně propagoval co nejdelší odklad brexitu a podporoval povinné přerozdělování imigrantů do všech unijních zemí, dal o sobě opět vědět tím, že v pondělí 12. ledna tohoto roku vydal svévolné rozhodnutí o zákazu používání státních vlajek v jednacím sále europarlamentu, které srovnával s transparentem.U řady europoslanců Sassoli se svým rozhodnutím narazil, a to hlavně u europoslanců ze skupiny Identita a demokracie, kde sehrál klíčovou roli náš europoslanec Ivan David. Mezi dalšími, kteří na stolech měli své drobné vlajky, byl například i lídr britské Brexit Party Nigel Farage, který to okomentoval slovy: „Díky bohu, že odcházíme,“ s odkazem na brzký odchod Británie z EU.

Naše hnutí SPD bude vždy prostřednictvím svých europoslanců v Evropském parlamentu hájit národní suverenitu našeho státu a tvrdě za ní dostupnými prostředky bojovat. Ono to zákazem národních symbolů začíná, a když budeme poslušné poslouchat, tak si můžeme domyslet, jak by to mohlo skončit. Postoj Spojeného království by nám měl být příkladem k odchodu z Evropské unie.

Převzato z profilu.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

