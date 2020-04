Rozvoral (SPD): Čeští zemědělci si zaslouží protekci státu – je nutné obnovit naši soběstačnost!

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD ve Sněmovně navrhlo referendum o vystoupení ČR z EU – SPD je jediná parlamentní politická strana, která o vystoupení z EU programově usiluje. Poslanci hnutí SPD podali návrh na prodloužení nouzového stavu o jeden týden do 7. května – delší prodloužení požadované vládou není zatím nutné, jelikož příští týden je schůze Sněmovny, a je tedy možné kdykoli na základě aktuálních informací stav upravit. Hnutí SPD předložilo ve Sněmovně návrhy několika zákonů, které podporují živnostníky i malé a střední firmy či dobrovolné hasiče. Hnutí SPD předložilo také pět návrhů na podporu invalidních důchodců, pracovníků na DPP a DPČ a OSVČ a navrhlo nárok na ošetřovné pro blízké příbuzné. Čeští zemědělci si zaslouží protekci státu – je nutné obnovit naši potravinovou soběstačnost. Vyzýváme premiéra Babiše, aby vláda odstoupila od smlouvy na nákup vrtulníků za 15 miliard korun a aby zrušila záměr nákupu bojových vozidel pěchoty za více než 50 miliard korun. Podezřelé nákupy zdravotnických potřeb by měl podle SPD prošetřit NKÚ.

1. Hnutí SPD ve Sněmovně navrhlo referendum o vystoupení ČR z EU – SPD je jediná parlamentní politická strana, která o vystoupení z EU programově usiluje.

Hnutí SPD ve Sněmovně navrhlo referendum o vystoupení ČR z EU. Tento zásadní politický bod navrhujeme opakovaně a jsme jediná parlamentní politická strana, která o vystoupení z EU programově usiluje. Naše snaha o prosazení referenda zaznamenala významný posun. Velká část poslanců, kteří dříve hlasovali proti, se nyní jen zdržela hlasování. Změny si všiml a reagoval na ni i velvyslanec Německa. Samozřejmostí byla podrážděná reakce některých médií. Ukazuje se, že vytrvalý politický boj hnutí SPD má smysl. Členství v EU nemá pro Českou republiku žádný pozitivní význam a budoucnost. Tato podoba evropské integrace je nereformovatelná a musí být nahrazena spoluprací nezávislých evropských států.

2. Poslanci hnutí SPD podali návrh na prodloužení nouzového stavu do 7. května – delší prodloužení požadované vládou není zatím nutné.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM chce prodloužit nouzový stav (který zatím platí do 30. dubna) až do 25. května. Sněmovna o tom rozhodne v úterý 28. dubna. Poslanci za SPD podpořili požadavek vlády na další prodloužení nouzového stavu pouze na nezbytně dlouhou dobu, a to výhradně na základě doporučení epidemiologů a odborníků. Hnutí SPD zastává názor, že vláda vydává v souvislosti s koronavirem nejasné, chaotické a zmatečné zprávy. Příkladem jsou vyjádření o sezení v restauracích s rouškou anebo zmatečné zprávy o uvolnění cestování přes hranice. V tomto případě postrádáme jasné záruky, že se k nám nedostanou lidé z rizikových oblastí, a neohrozí tak zdraví našich lidí. Takovéto a podobné zmatky chtěli naši poslanci objasnit, protože pro hnutí SPD je prvořadá ochrana zdraví našich občanů, ale též úsporné vydávání finančních prostředků vlády v nouzovém stavu. Na konci dubna jsme měli mít výsledky plošného testování a měla být funkční chytrá karanténa. Nic z toho není hotovo. Poslanci hnutí SPD podali návrh na prodloužení nouzového stavu do 7. května – delší prodloužení není zatím nutné, jelikož příští týden je schůze Sněmovny, a je tedy možné kdykoli na základě aktuálních informací stav upravit.

3. Hnutí SPD předložilo ve Sněmovně návrhy několika zákonů, které podporují živnostníky i malé a střední firmy či dobrovolné hasiče.

Minulý týden podalo SPD další nové návrhy zákonů na podporu živnostníků a malých a středních firem postižených stavem nouze a návrh na podporu dobrovolných hasičů pracujících v první linii. Zaprvé náš poslanec Jan Hrnčíř připravil návrh na snížení daně z příjmu z 19% na 15% pro firmy s ročním příjmem do 3 milionů korun. Účelem našeho návrhu je snížení daňového zatížení pro malé firmy, tzv. mikropodniky. Druhým naším návrhem je osvobození restaurací a jídelen od DPH, protože chceme v době nouzového stavu podpořit všechna restaurační zařízení a jídelny, která poskytují stravovací služby veřejnosti, tím, že po omezenou dobu do 31. prosince 2020 mohou účtovat podávané občerstvení a nápoje bez daně z přidané hodnoty. Dalším návrhem SPD z pera našeho poslance Hrnčíře je návrh kompenzace určené pro pomoc firmám postiženým nouzovým stavem pouze pro české daňové poplatníky. Podmínkou pro získání kompenzace od státu by bylo, aby podniky byly vlastněny osobami, které jsou daňovými rezidenty v České republice (fyzické či právnické osoby). Další návrh předložil tento týden do Sněmovny jménem SPD náš poslanec Radek Koten. Navrhujeme, aby dobrovolní hasiči, pracující v první linii, byli osvobozeni od daně z příjmu plynoucí z této činnosti po dobu trvání krizového stavu. Žádáme vládu ANO, ČSSD a KSČM o podporu našich návrhů.

4. Hnutí SPD předložilo pět návrhů na podporu invalidních důchodců, pracovníků na DPP a DPČ a OSVČ a navrhlo nárok na ošetřovné pro blízké příbuzné.

SPD podalo do Sněmovny také dalších pět nových návrhů na podporu slušných a pracujících lidí v souvislosti se stavem nouze. Naše poslankyně Lucie Šafránková podala návrh, aby invalidní důchodci, kteří jsou zároveň OSVČ, a dále lidé pracující na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, kteří odvádějí nemocenské pojištění, měli nárok v tuto dobu na ošetřovné pro děti do 13 let. Také navrhujeme, aby nárok na toto mimořádné ošetřovné měli nejen rodiče, ale i blízcí příbuzní do 65 let, kteří jsou nemocensky pojištěnými zaměstnanci a nebydlí ve společné domácnosti – a to z toho důvodu, aby profese jako např. lékaři a zdravotní sestry mohli vykonávat své povolání a o dítě se jim mohl postarat např. jejich sourozenec. Dále navrhujeme, aby na státní finanční pomoc pro osoby samostatně výdělečně činné měly nárok i osoby pracující na dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti a zkrácené úvazky. A posledním naším návrhem je, aby těm živnostníkům, kteří museli své provozovny zavřít a úplně přerušit činnost, byla tato pomoc zvýšena z 500 Kč na 800 Kč denně od 1. května.

5. Čeští zemědělci si zaslouží protekci státu – je nutné obnovit naši potravinovou soběstačnost.

Hnutí SPD považuje za zásadní úkol přehodnocení zemědělské a potravinové politiky České republiky. Musíme obnovit potravinovou bezpečnost naší země. Z údajů, které máme na základě interpelace ministra zemědělství, vyplývá naprosto neuspokojivý stav v zajištění některých základních potravin, včetně masa. Jsme odbytištěm především pro německé zemědělce, a přitom je naše země schopná bez problémů dosáhnout požadované produkce. Zde je nutná státní podpora budování nových kapacit a je nutné přestat respektovat diktát EU. Čeští zemědělci musí mít protekci na našem trhu. Na pole se musí vrátit závlahové systémy pro pěstování zeleniny místo solárních parků. Svět bude čelit potravinové krizi a naše země musí být schopna zajistit potraviny pro své občany. V krizi nás nikdo živit nebude.

6. Vyzýváme premiéra Babiše, aby vláda odstoupila od smlouvy na nákup vrtulníků za 15 miliard korun a aby zrušila záměr nákupu bojových vozidel pěchoty za více než 50 miliard korun.

Hnutí SPD odmítá nákupy drahé zahraniční vojenské techniky tam, kde existuje reálná možnost modernizace techniky stávající. Vyzýváme premiéra Babiše, aby vláda odstoupila od smlouvy na nákup vrtulníků za 15 miliard korun a dále, aby zrušila záměr nákupu bojových vozidel pěchoty za více než 50 miliard korun. V obou případech je možné a reálné provést modernizaci stávající techniky po vzoru států V4. Takovou modernizaci mohou provést kapacity českých firem. Poslanec Radovan Vích bude v této souvislosti navrhovat ve Výboru pro obranu zahájení diskuze o zásadní změně koncepčních materiálů armády. Česká republika nepotřebuje drahý a malý expediční sbor pro operace v zahraničí. Potřebujeme armádu k obraně vlastní země.

7. Podezřelé nákupy zdravotnických potřeb by měl prošetřit NKÚ.

V poslední době se množí spekulace v médiích, které se týkají okolností nákupu zdravotnických potřeb bez výběrového řízení v době stavu nouze. Spekulace a podezření se v této věci šíří i mezi veřejností. Takové spekulace a podezření je třeba transparentně ověřit bez zbytečného politizování a politikaření. Naše hnutí nepodpoří v této věci zřizování komisí politiků, ale chceme, aby případné šetření bylo profesionální a efektivní. Vhodným řešením se hnutí SPD zdá prošetření těchto případů nezávislými pracovníky NKÚ. Proto jsme v této věci navrhli následující usnesení: „Poslanecká sněmovna považuje za správné případné nejasnosti okolo realizace nákupů zdravotního materiálu v době stavu nouze prověřit pracovníky NKÚ“.

