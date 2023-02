Rozvoral (SPD): Fialova vláda sprostě podvedla voliče a připravuje plošné zvýšení daní

reklama

Vážení přátelé,

Fialova vláda chce okrást důchodce o část jejich penzí. Je to hanebnost, proti které budeme tvrdě bojovat! SPD bude dělat ve Sněmovně obstrukce, podáme ústavní stížnost, i kdybychom měli nocovat ve Sněmovně několik dní, tak tomu budeme bránit. Fialova vláda navíc sprostě podvedla voliče a připravuje občanům plošné zvýšení daní. Vládní pětikoalice chce mocensky ovládnout Českou televizi a Český rozhlas. Je to další útok na demokracii a pluralitu. Fialova vláda podpořila likvidaci automobilismu nařízenou z Bruselu. Auta budou jen pro nejbohatší.

1. Fialova vláda chce okrást důchodce o část jejich penzí. Je to hanebnost, proti které budeme tvrdě bojovat! SPD bude dělat ve Sněmovně obstrukce, podáme ústavní stížnost, i kdybychom měli nocovat ve Sněmovně několik dní, tak tomu budeme bránit.

Vláda Petra Fialy (ODS) chce silově prosadit retroaktivní a hrubě asociální snížení valorizace důchodů. Chystá k tomu speciální zákon na dodatečnou úpravu podmínek a parametrů červnové mimořádné valorizace penzí, který chce prosadit ve Sněmovně na mimořádné schůzi 28. února. Jedná se o postup, který je podle názoru SPD v rozporu s Ústavou, proto hnutí SPD podá stížnost k Ústavnímu soudu. Jsme připraveni i obstruovat ve Sněmovně, protože nám na našich důchodcích záleží, zatímco Petr Fiala naše důchodce hází přes palubu.

Jde o nepřijatelnou snahu výrazně ekonomicky a sociálně poškodit naše seniory, invalidy, vdovy, vdovce a sirotky, zejména ty nízkopříjmové. Je to naprostá hanebnost a postup, který lze srovnat s krádeží. Podle platných zákonných pravidel by se měl od letošního června zásluhový díl penzí zvýšit kvůli růstu cen za období od loňského července do letošního ledna u průměrného důchodu o 1770 korun měsíčně. Vláda chce ovšem průměrný měsíční důchod zvýšit pouze o 760 korun, čímž by připravila jeho příjemce průměrně o více než 1000 korun měsíčně! Šetřit na důchodcích, kteří se nemohou bránit a celý život poctivě pracovali a odváděli povinné daně a pojistné, je od vlády neskutečná drzost.

Loni v listopadu přitom premiér Petr Fiala lživě hlásal: „Tato vláda důchodový věk nezvýší." A také: „Valorizace není ohrožena, na valorizaci penzí je nastaven mechanismus podle zákona." Dnes Fialova vláda rozhodla o snížení valorizací penzí a navrhuje zvýšení důchodového věku na 68 let. Hnutí SPD zákon legalizující okradení našich důchodců rozhodně nepodpoří a uděláme vše pro to, aby nevstoupil v platnost! Toto vládou navrhované opatření je, kromě jeho asociálnosti, dle našeho názoru i na hranici ústavnosti, či možná dokonce i za ní, protože důchodcům vznikl nárok na valorizaci v zákonem předpokládané podobě jednoznačně předtím, než by byla vládou navrhovaná úprava případně v budoucnu schválena.

2. Fialova vláda sprostě podvedla voliče a připravuje zvýšení daní

Vláda Petra Fialy (ODS) hodlá porušit další body ze svého vlastního programového prohlášení i předvolební sliby vládních stran. Vláda chce ustoupit od záměru snížit o dva procentní body odvody sociálního pojištění pro zaměstnavatele. Toto snížení by přitom mohlo vést k žádoucímu zmírnění zdanění práce i ke zvýšení rozsahu zaměstnanosti na standardní pracovní smlouvy – a tím i ke zvýšení objemu výběru důchodového pojištění. Ministerstvo financi dále uvedlo, že v průběhu jara budou představeny konkrétní parametry tzv. konsolidačního balíčku v oblasti státního rozpočtu s cílem snížit jeho deficit o 70 miliard. Půjde zejména o zvýšení nejrůznějších daní, včetně pojistných odvodů živnostníků, o zrušení státní podpory stavebního spoření a o výrazné snížení podpory penzijního spoření.

Anketa Je v pořádku, že vláda zvýší důchody méně, než ukládá zákon? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 9807 lidí

Ze strany vládní pětikoalice jde dle SPD o podvod na voliče a ve všech těchto případech se jedná o zásadní změny oproti programovému prohlášení vlády, na jehož základě vláda obdržela důvěru Sněmovny. Jenom pro připomenutí, struktura státního rozpočtu nemá absolutně žádný vztah ke konfliktu na Ukrajině, na který vláda tyto kroky svaluje. Systémové změny, které by vedly k dlouhodobému odstranění rozpočtového deficitu, představují např. snížení objemu zbytné státní byrokracie či přijetí skutečné důchodové reformy formou podpory pracujících rodin a porodnosti. A nikoliv pouhé zvyšování daní a odvodů pro naše občany, zaměstnance, živnostníky a zaměstnavatele, které hnutí SPD odmítá. Proto by vláda Petra Fialy měla opakovaně předstoupit před Sněmovnu a požádat o důvěru.

3. Vládní pětikoalice chce mocensky ovládnout Českou televizi a Český rozhlas. Je to další útok na demokracii a pluralitu.

Tento týden má vládní pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN) v plánu schválit ve Sněmovně změnu zákona o České televizi (ČT) a Českém rozhlasu (ČRo). Vládní koalice chce tímto zákonem změnit způsob volby kontrolních rad veřejnoprávních médií tak, aby v budoucnu jejich třetinu volil pouze Senát, zatímco nyní je volí Sněmovna, která je vzhledem k výši volební účasti občanů jediným reprezentativním obrazem názorů veřejnosti. Jde o to, že vláda Petra Fialy (ODS) chce tímto dokončit politické ovládnutí a obsazení kontrolních rad veřejnoprávních médií – a tím si zajistit dominantní vliv na vysílání ČT a ČRo, zejména v oblasti zpravodajství a aktuální publicistiky.

Pětikoalice provádí kroky k ovládnutí těchto médií tak, aby se zde vysílaly pouze provládní a prounijní názory a aby do těchto médií byly dominantně zvány pouze osoby zastávající souhlasné názory a zároveň tím byla omezována prezentace názorů opozice. Tímto způsobem chtějí ovlivňovat i volby. To je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné! Senát má minimální podporu a důvěru občanů a jednotliví senátoři zastupují pouze naprostou menšinu veřejnosti.

Stejně tak je pro nás nepřijatelné navrhované omezení okruhu subjektů, které budou moci navrhovat členy mediálních rad jen na organizace, které existují více než deset let. To je diskriminační opatření jednoznačně zvýhodňující politické neziskové organizace napojené na strany současné vládní koalice, a naopak znevýhodňující hnutí SPD, které existuje osm let. Proto se poslanci hnutí SPD budou snažit přijetí tohoto návrhu blokovat všemi možnými zákonnými prostředky.

4. Fialova vláda podpořila likvidaci automobilismu nařízenou z Bruselu. Auta budou jen pro nejbohatší.

Evropský parlament v minulém týdnu definitivně schválil novou normu o nulových emisích, která mimo jiné obsahuje zákaz prodeje nových automobilů se spalovacími motory v členských státech EU po roce 2035. Toto opatření společně s připravovanou emisní normou Euro 7 od roku 2025 bude mít zničující dopady zejména na automobilový průmysl, který je páteří české ekonomiky (tvoří cca 10 procent českého HDP), na hospodářskou prosperitu, na zaměstnanost (zánik statisíců navazujících pracovních míst) a na životní úroveň občanů.

Tuto pro Českou republiku likvidační normu podpořili v předchozích hlasováních na jednání Rady EU v době českého předsednictví i zástupci současné Fialovy vlády (konkrétně ministryně životního prostředí Anna Hubáčková z KDU-ČSL) a nyní i vládní europoslanci zvolení za Piráty a TOP 09. Europoslanci zvolení za SPD hlasovali samozřejmě proti. Tímto opatřením dojde i k drastickému zdražení osobních automobilů, které se tak stanou luxusem pro úzkou nejbohatší vrstvu společnosti, a pro většinu občanů se stanou finančně nedostupnými. Norma o zákazu prodeje aut se spalovacími motory je součástí programu Green Deal EU, který schválil i tehdejší premiér Babiš (hnutí ANO) a podporuje jej i premiér Fiala (ODS) a celá jeho vláda. Tyto kroky hnutí SPD odmítá!

