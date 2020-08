Rozvoral (SPD): Hamáčkovo strašení druhou vlnou pandemie koronaviru odmítáme

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že ministr vnitra Hamáček z ČSSD straší druhou vlnou pandemie, přitom stát není připraven na ekonomickou krizi a vysokou nezaměstnanost. Hnutí SPD nepodpoří zadlužování státního rozpočtu na příští rok. Je nutné škrtat výdaje na politické neziskovky, nepřizpůsobivé, inkluzi a podobně. Je šílené, že šéf vlastenecké italské Ligy Matteo Salvini bude trestně stíhán pouze za to, že bránil svou vlast ve funkci italského ministra vnitra před invazí ilegálních imigrantů z afrického kontinentu. Hnutí SPD navrhne ocenění českých vojáků, kteří bojovali za osvobození Kuvajtu od okupace.

1. Ministr vnitra Hamáček z ČSSD straší druhou vlnou pandemie, přitom stát není připraven na ekonomickou krizi a vysokou nezaměstnanost

Hnutí SPD nevidí důvod lidi strašit druhou podzimní vlnou pandemie koronaviru tak, jak to dlouhodobě činí ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Pandemie koronaviru se u nás nešíří plošně, ale pouze lokálně, a to zejména v důsledku několika neodpovědných jedinců. Pokud přijde druhá vlna, tak bude hlavně ekonomická a je potřeba na to stát připravit. Pro SPD je největším rizikem pro naši zemi nejistota, kterou šíří právě ministr Hamáček. Ekonomické subjekty musí naší republice věřit, a pokud tato důvěra chybí, tak potom nikdo u nás nebude chtít ani investovat, ale ani utrácet. Po prázdninách nám všem hrozí vysoká míra nezaměstnanosti a kupní síla našich občanů je nízká. Nízkopříjmové skupiny nemají v podstatě žádné finanční rezervy. Není dostatečně připravena infrastruktura a sociální síť na vysokou míru nezaměstnanosti, která logicky na podzim přijde. S tím souvisí i nedostatky ve státní politice zaměstnanosti, za což nese odpovědnost ministryně Jana Maláčová (ČSSD). S tím souvisí i další nárůst počtu lidí v exekucích. Na trhu zoufale chybí zedníci, údržbáři, instalatéři, truhláři atp. a o to se ministryně Maláčová prostřednictvím potřebných rekvalifikací dlouhodobě nestará. Na tyto skutečnosti ale hnutí SPD upozorňuje dlouhodobě, prosazujeme zestátnění výkonu exekuce a především ukončení pseudosociální politiky zvýhodňující lidi odmítající práci. Na prvním místě musí být zájmy slušných pracujících lidí.

Anketa Podporujete zestátnění exekutorů dle návrhu SPD Tomia Okamury? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 6063 lidí

2. Hnutí SPD nepodpoří zadlužování státního rozpočtu na příští rok. Je nutné škrtat výdaje na politické neziskovky, nepřizpůsobivé, inkluzi a podobně.

Premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že 11. srpna navrhne při jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok zrušení superhrubé mzdy. V minulosti přitom takový návrh odmítal. Hnutí SPD podporuje snižování daní dlouhodobě. Podporujeme tedy i zrušení superhrubé mzdy. Zároveň je potřeba připravit podnikatelské prostředí na tuto změnu včas. Zjednodušení daňové legislativy je správný krok, protože u nás máme příliš velké zdanění pracovní síly a také dlouhodobě zastaralý zákon o daních z příjmu. Na druhou stranu ale chceme slyšet, jak chce Vláda ČR řešit výpadek z příjmů rozpočtu, který podle našeho odhadu bude činit minimálně 90 miliard korun ročně. Pro hnutí SPD je nepřijatelné, aby tato částka zvýšila deficit státního rozpočtu pro rok 2021, a zároveň se neřešilo zdanění dividend a zisků nadnárodním korporacím, zrušení financování politických neziskovek, předražených armádních akvizic a inkluze ve školství. Takovýto rozpočet SPD hlasováním ve sněmovně nepodpoří, protože bez škrtnutí zbytečných výdajů dojde pouze k dalšímu zvýšení astronomického státního dluhu.

3. Je šílené, že Matteo Salvini bude trestně stíhán pouze za to, že bránil svou vlast ve funkci italského ministra vnitra před invazí ilegálních imigrantů z afrického kontinentu

Italští senátoři minulý týden zbavili šéfa protiimigrační strany Liga, senátora Mattea Salviniho, imunity, a to poměrem hlasů 149 ku 141. Letos 12. února italští senátoři rozhodli stejně v obdobné kauze, která se týká případu z loňského července. Salvini tehdy jako ministr vnitra nedovolil okamžité vylodění 130 migrantů. Ten nyní bude trestně stíhán pouze za to, že bránil svou vlast ve funkci ministra vnitra před invazí ilegálních imigrantů z afrického kontinentu. Hrozí mu až 15 let odnětí svobody a pobytu v žaláři. Tak to je skutečně neuvěřitelné. Probruselští sluníčkáři chtějí stíhat Mattea za to, že plnil svou vlasteneckou povinnost. Pokud novodobí neomarxisté nemohou Salviniho porazit v regulérních volbách, tak ho vsadí do vězení. To jsou představy současné italské probruselské „demokracie“. Nad nepřizpůsobivými imigranty z naprosto odlišných kultur drží úřady ochrannou ruku a ti mohou znásilňovat, krást, rabovat nebo i dokonce vraždit. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó k tomu napsal, že italský senátor a bývalý ministr vnitra Matteo Salvini si zaslouží „vděk a ocenění“ za to, jak bránil Evropu a svou zemi před nelegální migrací. Toho se u nás od ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) či ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) ale nedočkáme, protože Petříček podporuje přijímání „sirotků“ a Hamáček bojuje proti takzvané „předsudečné nenávisti“, což je pojem, který má kriminalizovat odpůrce imigrace. Pro SPD je nepřijatelné, aby důsledná ochrana státních hranic a nedostatečně rychlé přijetí ilegálních imigrantů bez jakýchkoliv dokladů totožnosti bylo kvalifikováno jako trestný čin. Vítejte v Absurdistánu – globalizované a neomarxistické EU. Hnutí SPD jako jediná politická síla v naší zemi zastoupená ve sněmovně požaduje vypsání referenda o vystoupení z EU, protože je čím dál více jasné, že vystoupení z EU není dětinské, ale nutné!

4. Hnutí SPD navrhne ocenění českých vojáků, kteří bojovali za osvobození Kuvajtu od okupace

Připomínáme si třicet let od okupace Kuvajtu Irákem. Českoslovenští vojáci se v naprostém souladu s mezinárodním právem zúčastnili vojenské operace k osvobození Kuvajtu. Hnutí SPD s hrdostí připomíná nasazení našich vojáků v této vojenské akci. Naprosto nezaslouženě se jim dnes nedostává patřičné pozornosti. Budeme prosazovat ocenění účastníků této války a budeme navrhovat, aby některý z útvarů české armády nesl čestný název připomínající skvělé výsledky nasazení našich specialistů radiačního průzkumu a chemické ochrany. Tato operace pro osvobození Kuvajtu byla na rozdíl od okupace Iráku a Afghánistánu v souladu s mezinárodním právem a šlo o boj za osvobození suverénního státu od okupantů.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

(převzato z Profilu)

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Slušný a pracující občan na 1. místě Rozvoral (SPD): Jsme proti ratifikaci Istanbulské úmluvy, která zavádí genderovou totalitu Rozvoral (SPD): Nechceme být vazaly Evropské unie, ze které se stala Dluhová unie! Rozvoral (SPD): Islamizace je hrozbou pro Evropu i pro naši zemi

ArticleDetailRelatedProfileArticleLinkTitle Radek Rozvoral

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.