Rozvoral (SPD): Je potřeba vrátit všechny děti do škol, otevřít malé obchody a služby

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda zajistila očkování jen polovině občanů, kteří projevili zájem, oproti tomu, co slibovala. Kvůli své neschopnosti prodlužuje omezení svobod občanů. Státy, které se ve věci očkování nespoléhaly na EU, jsou na tom nejlépe. Sputnikem V se v současné době očkuje již v 59 státech světa. Pro tuto vládu je ale ideologie přednější. NATO a USA provokují Rusko a riskují válečný konflikt. Jediné hnutí SPD chtělo projednat předražené nákupy zdravotnického materiálu. Mohlo dojít k protiprávnímu jednání ministra vnitra a zdravotnictví. Státní dluh by měl letos překonat hranici 2,5 bilionu korun a v roce 2023 dokonce tří bilionů korun, jelikož vláda odmítá snížení zbytných výdajů státu a byrokracie.

1. Vláda zajistila očkování jen polovině občanů, kteří projevili zájem, oproti tomu, co slibovala. Kvůli své neschopnosti prodlužuje omezení svobod občanů.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) sliboval od počátku dubna 100 tisíc očkovaných denně. Ve skutečnosti se ale tento počet horko těžko plní ani ne z poloviny. Takže plošná omezování občanů se opět dále nesmyslně prodlužují a budeme čekat na vakcíny pro ty, kteří se očkovat chtějí. Hnutí SPD podporuje dobrovolné očkování. Kompletně naočkovaných je po roce pandemie pouhých pět procent populace, zatímco Maďarsko má již dokončené očkování u dvou milionů občanů. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM tak má jeden z dalších důvodů, proč po nouzovém stavu zavádět pandemickou pohotovost, což je v podstatě pouze jiný název pro nouzový stav. Tímto chce vláda dále omezovat svobodu občanů, živnostníků a drobných podnikatelů a dále kupit astronomický dluh státního rozpočtu. To je pro SPD nepřijatelné! Je potřeba vrátit všechny děti do škol, otevřít malé obchody a také služby. Tato vláda dávno ztratila důvěru a měla by skončit. Požadujeme vládu složenou z odborníků, která by přivedla zemi k podzimním volbám. Bojujme s virem, ne s lidmi!

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec

2. Státy, které se ve věci očkování nespoléhaly na EU, jsou na tom nejlépe. Sputnikem V se v současné době očkuje již v 59 státech světa. Pro tuto vládu je ale ideologie přednější.

Výsledek jednání velvyslanců EU z minulého týdne o rozdělení dodatečných deseti milionů vakcín proti covidu-19 skončilo pro Českou republiku neúspěchem. Babišova vláda vloni v rámci EU objednala totiž o pětinu méně vakcín, než kolik si objednat mohla, a slepě spoléhala, že z „balíku solidarity EU" dostane navíc 140 tisíc mimořádných dávek. Nedostala je a přišli jsme zcela zbytečně o dalších 70 tisíc vakcín v době, kdy je vakcín pro občany z rizikových skupin, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, akutní nedostatek. Je to pouze potvrzení, že žádná solidarita mezi všemi členskými státy EU nefunguje, každý si hájí své vlastní zájmy a pro každého je bližší košile než kabát. Dochází tak na slova SPD, že jsme se neměli v oblasti vakcín naivně spoléhat na EU, ale již dávno jsme se měli vydat v jejich nákupu samostatnou cestou jako např. Maďarsko a Velká Británie. Maďaři v současné době ruskou vakcínou Sputnik V úspěšně očkují, Rakousko je tento týden objedná a v Německu se dokonce bude Sputnik V vyrábět. Naši občané, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, by si také měli mít možnost vybrat bezpečnou vakcínu. Sputnikem V se v současné době očkuje již v 59 státech světa. Pro tuto vládu je ale ideologie přednější.

3. NATO a USA provokují Rusko a riskují válečný konflikt

Hnutí SPD s velkým znepokojením sleduje stoupající napětí na jihovýchodě Ukrajiny. Ukrajina nikdy neprojevila snahu splnit body tzv. Minských mírových dohod, které garantovaly autonomii Donbasu, a do demilitarizované zóny znovu přemístila těžké zbraně. Pod hlavičkou NATO jsou v blízkosti ruských hranic naplánovaná vojenská cvičení na několika místech zároveň. Rusko recipročně ohlásilo vojenské cvičení na svém území a přesouvá zde své jednotky. Americké velitelství svých vojsk v Evropě kvůli těmto přesunům zvýšilo stupeň rizika ohrožení na ten nejvyšší. A Rusko vzápětí oznámilo, že hodlá učinit dodatečné kroky k zajištění své bezpečnosti v případě posilování vojsk NATO kolem Ukrajiny. Další eskalace může vést až k vleklému válečnému konfliktu. To SPD odmítá! Je potřeba obnovit mírová jednání pod hlavičkou OBSE, a nikoliv stupňovat napětí ze strany Ukrajiny, které vyjádřil podporu i americký prezident Joe Biden. Je také potřeba posilovat naše vlastní obranné schopnosti.

4. Jediné hnutí SPD chtělo projednat předražené vládní nákupy zdravotnického materiálu. Mohlo dojít k protiprávnímu jednání ministra vnitra a zdravotnictví.

Dne 22. března Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zveřejnil alarmující zprávu z provedené rozsáhlé kontroly k vládním nákupům zdravotnického materiálu v době pandemie. Zpráva měla být ve Sněmovně projednána ve čtvrtek 25. března po ústních interpelacích, ale poslanci ostatních stran byli proti, když souhlasili s ukončením schůze a vyřazením všech zbývajících neprojednaných bodů. Hnutí SPD bylo jediné, které chtělo kontrolní závěr NKÚ projednat. SPD považuje kontrolní zprávu NKÚ ve věci nákupů ochranných pomůcek v době nouzového stavu za alarmující. Zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že mohlo dojít k nezákonnému jednání, za které nesou odpovědnost ministři zdravotnictví a vnitra, kteří v této době tato ministerstva vedli. Předražené a netransparentní nákupy navíc probíhaly s obrovskými cenovými rozdíly mezi resorty. Z obsáhlé zprávy vyplývá, že stát podcenil přípravu na pandemii a plně se ukázalo, že naše podezření ohledně pochybných nákupů byla oprávněná. Kontroloři ve zprávě mj. konstatují, že se v letadlech vozilo na státní útraty i zboží pro soukromé firmy. Odmítáme tvrzení ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), že ministerstvo vnitra muselo rychle nakoupit, protože to ministerstvo zdravotnictví nezvládalo. Jan Hamáček by měl podat demisi a odstoupit. Pokud by byl přijat zákon z pera SPD o trestní a hmotné odpovědnosti politiků, byl by postup orgánů činných v trestním řízení jednoznačný. Hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM nám však projednání tohoto zákona ve Sněmovně dlouhodobě blokuje.

5. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM dále extrémně zadlužuje naše občany. Státní dluh by měl letos překonat hranici 2,5 bilionu korun a v roce 2023 dokonce tří bilionů korun.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM dále extrémně zadlužuje naše občany. Státní dluh by měl letos překonat hranici 2,5 bilionu korun a v roce 2023 dokonce tří bilionů korun! Během let 2021 až 2023 by tak měl stoupnout zhruba o jeden bilion korun. V poměru k HDP by tak měl dluh stoupnout z loňských 36,5 procenta na 47,5 procenta v roce 2023. Příští rok nebude podle vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) schodek státního rozpočtu pod 300 miliardami korun. Vláda, která vzejde z podzimních sněmovních voleb, se tak prý v žádném případě neobejde bez zvyšování daní. To je pro SPD zcela nepřijatelné! Daně se platit musí, ale jsme jednou ze zemí, kde je daňové zatížení pracujících občanů jedním z nejvyšších v rámci zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), ale platy oproti západu máme naopak třetinové. Je potřeba hledat příjmy státního rozpočtu nikoliv zadlužováním dalších generací, ale ve snížení zbytných výdajů státu a byrokracie na všech úrovních, zdaněním dividend nadnárodních koncernů, zrušením plateb politickým neziskovkám, ukončením předražených zahraničních armádních nákupů a ukončit systém výplat neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým.

(převzato z Profilu)

Radek Rozvoral

