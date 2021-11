Rozvoral (SPD): Nová vláda demobloku ve skutečnosti šetřit nechce

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD odmítá, že nová vláda demobloku nepočítá se zvýšením tarifních platů hasičů, policistů, vojáků, učitelů, pracovníků v sociálních službách a dalších státních zaměstnanců. Odmítáme návrh nové vládní koalice na uzavření škol. Plošné zákazy nejsou řešením. Hnutí SPD podalo trestní oznámení na distributora energií a majitele firmy Bohemia Energy kvůli možnému podvodu. Hnutí SPD požaduje zastropování maximální ceny energií prostřednictvím ERÚ a ve spolupráci s firmou ČEZ kontrolovanou státem. Nová vláda demobloku ve skutečnosti šetřit nechce. Podporuje Green Deal EU, nepřizpůsobivé, politické neziskovky a solární barony. Je zcela nepřijatelné, aby Piráti se čtyřmi poslanci měli zastoupení ve vedení Sněmovny, a hnutí SPD s dvaceti poslanci, toto zastoupení naopak nemělo. Hnutí SPD vítá skutečnost, že se zdravotní stav prezidenta zlepšuje a že se zapojí do povolebního vyjednávání. Aktivace článku 66 Ústavy ČR není podle nás v žádném případě na pořadu dne.

1. Hnutí SPD odmítá, že nová vláda demobloku nepočítá se zvýšením tarifních platů hasičů, policistů, vojáků, učitelů, pracovníků v sociálních službách a dalších státních zaměstnanců

Rýsující se nová vláda koalic SPOLU a PirSTAN nepočítá se zvýšením tarifních platů hasičů, policistů, vojáků, učitelů, pracovníků v sociálních službách a dalších státních zaměstnanců o 3,5 % a má v plánu toto vládní nařízení po svém nástupu zrušit. Řekl to žhavý kandidát na ministra financí Zbyněk Stanjura (ODS). Hnutí SPD s tímto názorem nesouhlasí. Platy hasičů, policistů, pracovníků v sociálních službách a dalších potřebných profesí by neměly zůstávat na stejné výši, ale naopak by se měly úměrně zvyšovat s ohledem na rostoucí inflaci, ceny energií, potravin a bydlení. A naopak je potřeba provádět škrty ve zbytných výdajích státu, jako jsou například platby solárním baronům, předražené nákupy zahraniční výzbroje pro armádu anebo platby politickým neziskovkám. Pro hnutí SPD jsou slušní a pracující občané na prvním místě!

2. Odmítáme návrh nové vládní koalice na uzavření škol. Plošné zákazy nejsou řešením.

Čísla nákazy covid-19 opět rostou. Vláda ANO zpřísňuje proticovidová opatření a opakuje řadu věcí a chybných rozhodnutí z loňska. Navíc člen nově vzniklého týmu pro řešení epidemie koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) Marián Hajdúch minulý týden navrhl na čtrnáct dní uzavřít školy a pustit děti zpět až s negativním testem. Hnutí SPD tento návrh odmítá. Uzavření škol bylo již v loňském roce u nás nejdelší ze všech států v rámci Evropy a přineslo obrovské škody na úrovni vzdělání školáků a studentů, které se budou již tak obtížně dohánět. Navíc každý týden zavření škol přináší obrovské nároky jak na pedagogy, žáky ale i rodiče a distanční výuka nemůže nahradit klasickou školní docházku. Plošné zákazy nejsou řešením. Podle SPD je potřeba případná protiepidemická opatření zacílit výhradně lokálně a na rizikové skupiny občanů v souladu se zákonem na ochranu veřejného zdraví, a to prostřednictvím orgánů ministerstva zdravotnictví, konkrétně krajských hygienických stanic.

3. Hnutí SPD podalo trestní oznámení na distributora energií a majitele firmy Bohemia Energy kvůli možnému podvodu. Hnutí SPD požaduje zastropování maximální ceny energií prostřednictvím ERÚ a ve spolupráci s firmou ČEZ kontrolovanou státem.

Hnutí SPD podalo trestní oznámení na distributora energií a majitele firmy Bohemia Energy. Jako důvod jsme uvedli, že svým jednáním mohli naplnit skutkovou podstatu trestného činu podvodu, protože přivedli svým krachem sta tisíce našich občanů a domácností do existenčních problémů. Noví dodavatelé poslední instance (DPI) však požadují po zákaznících přecházejících od krachující firmy Bohemia Energy zálohy, které jsou vyšší, než jsou jejich měsíční příjmy. Vládou navržené snížení záloh a DPH na dva měsíce ale celkovou situaci v energetice neřeší, ale pouze oddálí. Zálohy se sice sníží, ale konečné doplatky cen odběratelů za energie budou astronomické a pro mnoho občanů doslova likvidační. Příspěvek na bydlení a zastropování výše záloh také ceny energií nesníží. Na vině je vláda hnutí ANO a Energetický regulační úřad (ERÚ), jehož vedení jmenovalo ministerstvo průmyslu pod vedením ministra Havlíčka (ANO). Podle SPD je řešením zastropování maximální ceny energií prostřednictvím ERÚ a ve spolupráci s firmou ČEZ kontrolovanou státem a zároveň změnit zákony tak, aby nebylo umožněno vyvážení energií mimo území České republiky v rámci EU. Hnutí SPD prosazuje referendum o vystoupení z EU. Zároveň je potřeba budovat naši energetickou soběstačnost.

4. Nová vláda demobloku ve skutečnosti šetřit nechce. Podporuje Green Deal EU, nepřizpůsobivé, politické neziskovky a solární barony.

Nově se tvořící vládní koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN podle jimi zveřejněných informací plánuje navýšit počet členů vlády na 18, což znamená vytvoření pozic tří ministrů navíc oproti dosavadní vládě. Přitom před volbami hlásali, že budou provádět úspory v provozních výdajích státu. Jenom v počtech tří ministerských postů navíc to jsou ale další vícenáklady ve výši mnoha milionů korun ročně. Nově vznikající vláda vůbec šetřit nechce. Navíc mediální vyjádření jejich zástupců a kandidátů na budoucí ministry v oblastech plánovaných škrtů jsou diametrálně rozdílná. Nejdříve chtěli uspořit 100 miliard ročně, později 80 miliard a nyní hovoří o 60 miliardách korun. Realita je přitom úplně jiná - podle jejich připravovaného programového prohlášení například podporují navýšení výdajů na zbrojení na 2% HDP a zároveň také chtějí podporu tzv. Zeleného údělu EU (Green Deal), což jsou další obrovské výdaje. Navíc, v současné ekonomické a covidové krizi prostřednictvím svých senátorů zamítla nově vznikající vládní pětikoalice zmrazení platů politiků na rok 2022, které tím pádem vzrostou od ledna o dalších 6 %. Pro SPD jsou tyto kroky a tato vyjádření zcela nepřijatelná a silně znepokojující. Poslanci SPD podali uplynulý týden do Sněmovny opět návrh na zmrazení platů politiků. Hnutí SPD nepodpoří návrh státního rozpočtu na rok 2022, který je schválený současnou vládou ANO a má schodek 377 miliard korun, jelikož neobsahuje škrty zbytných výdajů, jako jsou například platby politickým neziskových organizacím, platby solárním baronům či ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Vše nasvědčuje rozpočtovému provizoriu, a pokud bude nově vzniklá vláda předkládat do Sněmovny nový návrh rozpočtu na rok 2022, potom bude SPD prosazovat pokud možno vyrovnaný rozpočet a zároveň navrhneme úspory na základě našich své programových priorit jak na příjmové straně, tak ve zbytných výdajích státu.

5. Je zcela nepřijatelné, aby Piráti se čtyřmi poslanci měli zastoupení ve vedení Sněmovny, a hnutí SPD s dvaceti poslanci, toto zastoupení naopak nemělo

Dne 8. listopadu začíná 9. volební období Sněmovny ustanovující schůzi, na níž poslanci složí poslanecký slib a zvolí si nové vedení a orgány Sněmovny. Hnutí SPD dále trvá na poměrném zastoupení, tedy místopředsedy Sněmovny a také předsedy výborů a komisí. Je pro nás zcela nepřijatelné, aby Piráti se čtyřmi poslanci měli zastoupení ve vedení Sněmovny, a hnutí SPD s dvaceti poslanci, toto zastoupení naopak nemělo. Ve volbách před měsícem hnutí SPD obdrželo více než 510 tisíc hlasů voličů, které tímto krokem nelze ignorovat a hodit do koše!

6. Hnutí SPD vítá skutečnost, že se zdravotní stav prezidenta zlepšuje a že se zapojí do povolebního vyjednávání. Aktivace článku 66 Ústavy ČR není podle nás v žádném případě na pořadu dne.

Prezident republiky Miloš Zeman prostřednictvím videokonference dne 6. listopadu hovořil s kandidátem koalice SPOLU na premiéra Petrem Fialou, ve kterém vyjádřil svůj záměr pověřit jej po skončení ustanovující schůzi Sněmovny sestavením vlády. Hnutí SPD vítá skutečnost, že se zdravotní stav pana prezidenta zlepšuje, byť vše nasvědčuje tomu, že jeho hospitalizace si vyžádá ještě nějakou dobu. Je evidentní, že aktivace článku 66 Ústavy ČR, kterou aktivně zahájilo vedení Senátu před třemi týdny a které by znamenalo převádění pravomocí prezidenta na další ústavní činitele, není v žádném případě na pořadu dne. Zároveň vítáme, že v okamžiku, kdy mu to jeho zdravotní stav dovolí, se prezident republiky aktivně zapojí do povolebního vyjednávání, kdy podle svého vyjádření postupně přijme všechny předsedy politických stran a hnutí, které ve volbách uspěly a mají svá zastoupení ve Sněmovně.

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

