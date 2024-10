Rozvoral (SPD): Odmítáme Fialovou vládou vedenou propagandu LGBT+ a gender na školách

Odmítáme Fialovou vládou vedenou propagandu LGBT+ a gender na školách!

Ministerstvo školství připravuje revizi Rámcového vzdělávacího programu předškolního a základního vzdělávání, kdy k němu od dubna spustilo veřejnou konzultaci.

Vše je vedeno s cílem učivo modernizovat, jak uvádí ministr školství Mikuláš Bek (STAN): „Chceme připravit děti na svět.“ Zde je ale důležité, co za tímto tvrzením konkrétně vidí ministr školství. Hlavní je podle něj vzdělávací programy modernizovat i s ohledem na vývoj světa a technologií. Ministr školství Mikuláš Bek zamýšlí prosadit do školních osnov problematiku sexuální orientace a identity LGBT+. Prohlásil to v debatním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct, kde společně s místopředsedou sněmovního výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu Zdeňkem Kettnerem (SPD) debatoval o připravované revizi vzdělávacího rámce pro výuku dějepisu. Poslanec Keettner zde hájil názor hnutí SPD, že LGBT+ komunita nemá žádné historické opodstatnění, kdy se jedná o nový ideologický konstrukt, který do dějepisu nepatří. Tomu ale hned oponoval ministr Bek slovy: „Já si myslím, že to do výuky patří. Tahle témata mají být reflektována.“

Se zařazením témat genderové identity a sexuální orientace do výuky pomáhá projekt Učím o LGBT, za kterým stojí Prague Pride, Pedagogická fakulta UK a Queer filmový festival Mezipatra. Mezi další patří organizace Trans*parent z. s., což je lobbistická organizace, která tlačí genderovou transideologii jak do škol, tak i v rámci legislativy. Lobbuje za snížení věkové hranice pod 18 let pro úřední změnu pohlaví a účelově zamlčuje negativní zdravotní následky při užívání hormonů a blokátorů puberty. Zde je zcela jasné, že se jedná o jasně aktivistické homosexualistické a genderistické politické neziskovky.

Hnutí SPD odmítá LGBT+ a gender propagandu na školách, kterou prosazuje Fialova vláda. Hájíme tím normální svět, tradiční hodnoty a práva rodičů. SPD jasně vystupuje proti totalitní politické korektnosti, multikulturalismu, pozitivní diskriminaci či propagaci ideologie homosexualismu, která pro homosexuály vyžaduje privilegia a adoraci. Gender ideologie tvrdí, že pohlaví je konstrukt a je libovolně volitelné bez ohledu na biologické danosti.

Zastáváme názor, že sexuální orientace je soukromou záležitostí každého a odmítáme perzekuci homosexuálů, kteří mají mít dle nás právo na stejné občanské svobody jako ostatní občané. Největším nebezpečím pro komunitu LGTB+ jako osob je v současnosti nenávistná islámská ideologie, která prosazuje trest smrti za homosexualitu.

V hnutí SPD se hlásíme k tomu, že existují dvě pohlaví – muž a žena, kteří spolu mohou založit rodinu a žít v manželském svazku. Podle nás je základem státu tradiční přirozená rodina, ve které táta s mámou vychovávají děti. Takováto tradiční rodina si od státu zasluhuje všestrannou podporu a ochranu. To je názor hnutí SPD!

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky