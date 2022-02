Rozvoral (SPD): Pandemický zákon slouží k tomu, aby si jeden politik mohl dělat, co chce

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi se vyjádřit, proč nesouhlasíme projednat návrh pandemického zákona v legislativní nouzi.

Na úvod zmíním hlavní důvod, proč se celá vládní pětikoalice, složená z množiny politických subjektů tvořící ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti, čili dvou koalic Spolu a PirSTAN, snaží tento vládní návrh zákona označovaný jako pandemický zákon, narychlo zpracovaný a předložený ministrem zdravotnictví, tak rychle protlačit, aby začal co nejdříve platit. Poslancům byl tento návrh zaslán dne 20. ledna tohoto roku. V návrhu zákona je v části čtvrté pod názvem účinnost v čl. V uvedeno: Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po jeho vyhlášení. Vláda tak chce mít k dispozici platný zákon, na jehož základě si bude neomezeně prosazovat svá rozhodnutí. Současně platná právní úprava má pozbýt platnosti uplynutím dne 28. února tohoto roku, a proto se navrhuje, aby tento návrh novely začal platit co nejdříve, a proto stav legislativní nouze. Tato narychlo předložená novela zákona k projednání je pro hnutí SPD zcela nepřijatelná, neboť ve skutečnosti se jen jedná o rozšíření nouzového stavu a z něj vyplývajících opatření, která budou moci nadále realizovat vládní představitelé zastoupení v čele vybraných ministerstev. Konkrétně se jedná o Ministerstvo zdravotnictví, krajské hygienické stanice nebo Hygienickou stanici hlavního města Prahy, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra. Těm budou dány ještě větší kompetence, pomocí kterých bude moci například ministr zdravotnictví omezovat plošně ústavní práva všech občanů, a to jen na základě běžného zákona, aniž by byly splněny podmínky nouzového stavu v České republice. To se nám jeví jako protiústavní a silně to připomíná totalitní manýry.

Hnutí SPD bylo jediné ze všech poslaneckých klubů zastoupených v minulé Poslanecké sněmovně, které hlasovalo proti přijetí pandemického zákona, jejž v té době prosadila minulá vláda Andreje Babiše z hnutí ANO. Současná vláda pod vedením premiéra Petra Fialy v projednávané novele tzv. pandemického zákona rozsah omezení občanů ještě rozšiřuje, navrhuje jeho prodloužení na neurčito, a navíc například zvýšila sankce pro případ jeho porušení. Důvodů, proč všichni naši poslanci takto navržený tzv. pandemický zákon nepodpoří, natož pak v legislativní nouzi, je celá spousta. Nelíbí se nám například, že zavádí na našem území dlouhodobě, tedy bez jakékoliv revize v čase, stav pandemické pohotovosti na rozdíl od nouzového stavu, který stanovuje povinnost jeho revidování pro jeho výjimečnost každý měsíc v Poslanecké sněmovně. Tím si vrcholní představitelé výše zmíněných subjektů - Ministerstvo zdravotnictví, krajské hygienické stanice nebo Hygienická stanice hlavního města Prahy, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra - mohou do praxe zavést ironicky řečeno vše, co je napadne. Například stav pandemické pohotovosti, pro který mimochodem nejsou stanoveny žádné podmínky, například počty nemocných či hospitalizovaných by za platnosti daného zákona na našem území trvale byl, i kdyby už de facto nebyl. Proto nechceme připustit, aby byl přijat jakýkoliv nouzový stav bez určených podmínek, bez revize v určitých časových úsecích a už vůbec ne přímo zákonem. Ten by měl stanovovat jen podmínky, za kterých je možné jej vyhlásit.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

Za zamyšlení stojí i ten fakt, že v České republice máme mnoho nefunkčních zákonů, které pouze přináší rozporné právní výklady a nejednotnost v jejich určení. Nově navrhovaný pandemický zákon se zařadí mezi ty, které vnáší do dané oblasti, kterou upravuje, takový chaos, že s jeho pochopením a především aplikací mají problém i zkušení právníci. Dlouhodobě prosazujeme, že danou oblast má upravovat stále platný zákon č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a ne právní norma, která se jednou aplikuje přímo, jindy se na zákon o veřejném zdraví odkazuje a k tomu ještě mění mnoho dalších zákonných norem, předpisů A vyhlášek.

To vše je zneužitelné vůči lidem, protože zákony a všechny právní kroky na jejich základě mají být především srozumitelné, jasné a určité. Řada lidí tak ztrácí víru v náš právní stát, a vlastně někdy i nevědomě se dopouští porušování zákona. Lidem musí být každý krok zasahující do omezování jejich základních práv, řádně vysvětlen, a vždy musí být v souladu s ústavním pořádkem, především ústavním zákonem číslo 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů, a dále pak usnesení číslo 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky ve znění pozdějších předpisů. Nesmí tak být v tomto ohledu zjištěn žádný rozpor.

Vymezením nově upravovaných mimořádných opatření nesmí dojít k rasantnímu plošnému omezení základních lidských práv a svobod ve smyslu úplného zákazu provozování nebo výkonu vybraných činností, k čemuž by však s ohledem na judikaturu správních soudů mělo obecně docházet, zejména v době nouzového stavu, vyhlášeného postupem podle ústavního zákona číslo 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

Všechny orgány státní správy oprávněné podle pandemického zákona postupovat, přičemž nově jde též o Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, tak mohou při aplikaci všech nově upravených mimořádných opatření přistoupit pouze k omezení dané činnosti nebo ke stanovení podmínek pro její provozování či výkon.

Pro nepřijetí navrhované novelizace zákona č. 94/2021 Sb., zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů tzv. pandemického zákona, natož pak v legislativní nouzi nás též vyzývá celá řada občanů, mezi které patří přední odborníci, působící ve zdravotnictví, právníci, učitelé, státní zaměstnanci a příslušníci bezpečnostních sborů.

Nyní si dovolím citovat ze zaslaného dopisu od Ing. Hany Michalicové, která nás vyzývá ke zrušení pandemického zákona. Cituji: Žádná nemoc nemá mít svou zvláštní normu. Na území republiky se může objevit řada jiných nemocí, které budou nakažlivé, a bude hrozit, že onemocní větší skupina občanů. V minulosti to byla typicky chřipka, kdy v jednom roce bylo nemocných milion lidí. Proto mají být upraveny podmínky, za kterých lze vyhlásit stav epidemie, a to jak v některém regionu, tak celorepublikově. Tyto stavy má vyhlašovat orgány hygieny, ne politici, a hygiena je má jasně odůvodňovat a stanovat omezení pro občany, nebo v závažnějších případech to může řešit nouzový stav, který je následně revidován sněmovnou, před kterou je nutné jeho trvání opět odůvodnit, tedy má existovat jasná obecná právní úprava, která bude využívána u všech nemocí, které by se u nás vyskytly. Speciální podmínky pro jednu diagnózu, která byla v tomto směru vyčleněna zcela mimo hygienu, zcela mimo zákonodárné sbory, byla ponechána zcela bez revize a odůvodnění v čase, je absolutně nestandardní, nepochopitelný postup, v právním řádu nevídaný, a je neskutečně zneužitelný - což se děje.

Lidově řečeno - pandemický zákon slouží k tomu, aby si jeden ministr - politik, a jeho prostřednictvím vládnoucí politické koalice, mohl trvale a zcela nekontrolovaně dělat, co chce, kdy chce a jak chce, a to bez ohledu na to, zda situace v zemi tomu ještě vůbec odpovídá, protože stav pandemické pohotovosti je zaveden jako trvalý.

Tedy situace, které se dotýkají i diagnózy covid-19, by měly být konečně obecně upraveny v zákoně o ochraně veřejného zdraví, a na základě tohoto zákona by měla být vydávána příslušná, jasně odůvodněná rozhodnutí, protože k jinému postupu nikdy nebyl a dodnes není důvod.

Zcela neúčinná je právní obrana našich občanů. Soudní obrana proti nezákonnostem páchaným podle pandemického zákona je neúčinná. Na soud se sice můžete obrátit, ale pro ubíhající čas je vám to houby platné. Možnost právní obrany je tak totiž nastavena. Než Nejvyšší správní soud rozhodne, je jeho rozhodnutí, jakkoli správné, zcela k ničemu, protože opatření dávno neplatí a je vydáno nové, a často opět nezákonné. Často jsme tedy byli svědky povinnosti řídit se nezákonným opatřením, na které navazovalo další nezákonné opatření, a možnost se tomu bránit tu teoretická byla, ale v praxi naprosto selhávala. Tedy jako by nebyla. Nelze tolerovat, aby proti jakémukoli zásahu státu nebylo možné se právně bránit. Konec citátu.

Naší povinností jakožto zvolených poslanců v rámci demokratické volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je hájit zájmy našich občanů, kteří nám projevili svou důvěru, abychom na půdě sněmovny tyto občany zastupovali. Rozhodně k našim voličům nepřistupujeme jako někteří jiní poslanci, zvolení k výkonu funkce poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. My si v hnutí SPD vážíme důvěry všech více než půl milionu voličů, kteří nás volili a mezi které patří i paní Ing. Hana Michalicová.

Vážené dámy a pánové, novelu tzv. pandemického zákona odmítáme jako celek. Rozhodně nesouhlasíme ani s odůvodněním uveřejněným v důvodové zprávě o nezbytnosti navrhované právní úpravy, hájící jeho přijetí, kde se např. uvádí, cituji: V souvislosti s výše uvedeným je tak nutné mít stále připraveny všechny dostupné mechanismy připravenosti a reakce k nastavení efektivních protiepidemických opatření v pr&xcaron;ípade&xcaron; výskytu nových rizikových variant, které budou pr&xcaron;edstavovat vážnou hrozbu pro ver&xcaron;ejné zdraví.

Důvodem rozšíření výčtu mimořádných opatření je tedy zajištění adekvátních mechanismů pro přijetí cílených a účinných protiepidemických opatření v rozsahu potřebném pro komplexní a efektivní řízení epidemie prostřednictvím omezujících, organizačních či režimových opatření, jejichž základním cílem je minimalizace rizika přenosu nákazy a dopadů na veřejné zdraví.

Z podstaty věci se jedná o oblasti, kde dochází k vyšší kumulaci osob na jednom místě v jeden čas, což je obecně vzhledem k cestě přenosu viru SARS-CoV-2 považováno z epidemiologického pohledu za rizikové, zejména pokud se jedná o činnosti provozované ve vnitřních prostorách, kde je obecně míra rizika vyšší než v prostředí venkovním.

Z výše uvedených důvodů musí být v těchto oblastech přijímána taková opatření, která dostatečně reflektují míru rizika odpovídající charakteru dané činnosti nebo oblasti lidského života a která orgánu ochrany veřejného zdraví umožňuje pandemický zákon. Konec citátu.

V SPD nesouhlasíme s tím, že Ministerstvo zdravotnictví, Krajské hygienické stanice nebo Hygienická stanice hl. m. Prahy, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra může za účelem likvidace epidemie covid-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku nařídit mimořádné opatření, kterým přikáže určitou činnost, přispívající k naplnění uvedeného účelu, nebo zakáže nebo omezí určité činnosti nebo služby, jejichž výkonem by mohlo být šíření onemocnění covid-19, anebo stanoví podmínky provádění takových činností nebo poskytování takových služeb. Ministerstvo může nařídit mimořádné opatření podle věty první s celostátní působností nebo s působností na území několika krajů. Krajská hygienická stanice může mimořádné opatření nařídit na území svého správního obvodu.

Mezi konkrétně stanovená mimořádná opatření jsou přímo zařazeny body, s kterými nesouhlasíme, ke kterým máme celou řadu výhrad. Uvedu některé vybrané. Omezení veřejné dopravy nebo stanovení podmínek jejího provozování. Omezení výkonu podnikatelské nebo jiné činnosti v provozovně, obchodním centru, na tržišti, tržnici, nebo v jiném prostoru, sloužícímu k podnikatelské nebo obdobné činnosti, anebo stanovení podmínek pro jejich výkon včetně omezení provozní doby. Omezení podnikatelské nebo obdobné činnosti při jejímž výkonu přichází fyzická osoby do přímého osobního kontaktu s jinou fyzickou osobou, anebo stanovení podmínek pro výkon takové činnosti. Omezení provozování sportoviště ve vnitřním prostoru stavby, venkovního sportoviště, přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny, nebo stanovení podmínek pro jejich provoz. Zákaz nebo omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob, kumulaci fyzických osob na jednom místě, nebo stanovení podmínek jejich konání, snižujících riziko přenosu onemocnění covid-19 včetně stanovení maximálního počtu fyzických osob, které se jich mohou účastnit.

Zákaz nebo omezení nebo stanovení podmínek návštěv ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb nebo ve věznicích. Omezení výuky nebo jiné činnosti vysoké školy, vyšší odborné školy, školy nebo školského zařízení, dětské skupiny, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zařízení péče o děti do tří let věku, zařízení pro výchovu, výuku anebo mimoškolní vzdělávání dětí nad 3 roky věku nebo jiného obdobného zařízení anebo stanovení podmínek pro výuku nebo jinou činnost v nich.

Příkaz testovat fyzické osoby, které jsou členy orgánu právnické osoby, podnikající fyzické osoby, zaměstnance a jiné pracovníky, studenty vysoké školy nebo vyšší odborné školy nebo žáky nebo děti navštěvující školu nebo školské zařízení nebo dětskou skupinu na stanovení přítomnosti viru sars cov 2 nebo jeho antigenu a stanovení podmínek pro osobní přítomnost těchto osob na pracovišti, na vysoké škole, vyšší odborné škole, ve škole nebo školském zařízení anebo v dětské skupině.

Příkaz fyzickým osobám, které podstoupily test na stanovení přítomnosti antigenu viru sars cov 2 s pozitivním výsledkem, zdržovat se odděleně od ostatních fyzických osob po dobu, než bude stanoveným způsobem prokázáno, že tyto fyzické osoby nejsou nakaženy virem sars cov 2, nejvýše však po dobu 72 hodin, a podstoupení testu.

Zákaz nebo omezení provozu hudebních, tanečních, herních nebo podobných společenských klubů nebo diskoték, heren nebo kasin anebo stanovení podmínek pro jejich provoz, a to včetně omezení provozní doby.

Omezení provozu zoologických nebo botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků nebo obdobných historických nebo kulturních objektů, veřejných knihoven, hvězdáren nebo planetárií anebo stanovení podmínek pro jejich provoz nebo využívání.

Omezení konání hudebních, divadelních nebo kinematografických představení, pohybových nebo tanečních produkcí, slavností, kulturních festivalů nebo přehlídek nebo jiných obdobných událostí anebo stanovení podmínek pro jejich konání.

Omezení konání trhů, veletrhů nebo prodejních hospodářských výstav anebo stanovení podmínek pro jejich konání.

Omezení konání zotavovacích akcí, jiných podobných akcí pro děti nebo příměstských táborů nebo jim podobných akcí pro děti anebo stanovení podmínek pro jejich konání.

Příkaz poskytovatelům zdravotnických služeb nebo poskytovatelům sociálních služeb v týdenním stacionáři, v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory nebo v domově se zvláštním režimem, poskytnout ministerstvu nebo krajské hygienické stanici informace z jejich činnosti za účelem nastavení protiepidemických opatření.

Omezení provozu dotčených prvků kritické infrastruktury a stanovení pravidel nebo stanovení podmínek pro zajištění jejich provozu.

Příkaz fyzickým osobám, které po stanovenou dobu pobývaly na území cizího státu nebo jeho části, v němž existuje zvýšené riziko nákazy virem sars cov 2, zdržovat se odděleně od ostatních fyzických osob po dobu, než bude stanoveným způsobem prokázáno, že tyto fyzické osoby nejsou nakaženy virem sars cov 2 nebo nebyly ve styku s nakaženou fyzickou osobou virem sars cov 2, nejvýše však po dobu 72 hodin.

Příkaz fyzickým osobám, které po stanovenou dobu pobývaly na území cizího státu nebo jeho části, v němž existuje zvýšené riziko nákazy virem sars cov 2, poskytnout orgánu ochrany veřejného zdraví bezprostředně po návratu do České republiky své identifikační a kontaktní údaje, informace o místě a délce pobytu na území cizího státu, o datu překročení státní hranice České republiky, o způsobu překročení státní hranice České republiky a o dopravním prostředku používaném při návratu do České republiky, a o místě pobytu v České republice po stanovenou dobu od návratu do České republiky a další epidemiologicky významné údaje.

Omezení činnosti orgánů právnických osob, při jejímž výkonu fyzická osoba, která je členem orgánu právnické osoby, přichází do přímého osobního kontaktu s jinou fyzickou osobou nebo stanovení podmínek pro výkon takové činnosti.

Dále bych mohl jmenovat další mimořádná opatření uvedená v projednávaném návrhu zákona, ve kterém je striktně uvedeno, že osoby, na něž se mimořádné opatření vztahuje, jsou povinny se jím řídit a v případě jejich porušení jim hrozí velké postihy. Pokuty podle pandemického zákona jsou v porovnání s pokutami upravenými zákonem o ochraně veřejného zdraví mnohem důsledněji odstupňovány podle jejich typové závažnosti.

V souvislosti s rozšířením výčtu mimořádných opatření, která mohou být vyjmenovanými správními orgány přijímána, pak bylo nezbytné adekvátně upravit a doplnit výčet skutkových podstat přestupků, kterých se mohou fyzické či právnické osoby dopustit, pokud podle nařízených mimořádných opatření nepostupují. Zásadně odmítáme uvedený definovaný výčet přestupků spolu s navrhovanou pokutou. Přestupku dle tohoto návrhu pandemického zákona se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba, pokud nedodrží mimořádné opatření podle určených paragrafů zákona o ochraně veřejného zdraví, jehož účelem má být likvidace epidemie covid 19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku, pokud nedodrží mimořádné opatření definované v tomto návrhu zákona a může jí být uložena pokuta od 50 tisíc až do výše 3 milionů Kč. Dále je uvedeno - je-li přestupek spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, uloží se pokuta do výše 4 milionů Kč. Je-li přestupek spáchán jednáním zaměstnance právnické nebo podnikající fyzické osoby na základě pokynů této právnické nebo podnikající fyzické osoby i přes to, že zaměstnanec nejdříve odmítl podle pokynů této právnické nebo podnikající fyzické osoby jednat, lze maximálně možnou výši pokuty zvýšit ještě o čtvrtinu.

Fyzická osoba se dopustí přestupku, pokud nedodrží mimořádné opatření definované v tomto návrhu zákona a může jí být uložena pokuta od 30 tisíc až do výše 1 milionu Kč. Dále je uvedeno - je-li přestupek spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, uloží se pokuta do výše 2 milionů Kč.

Zde si zaslouží zopakovat, že minimální pokuta pro fyzickou osobu za nedodržení mimořádných opatření striktně vymezených v zákoně, některé jsem ve svém vystoupení zmínil, je ve výši 30 tisíc Kč. To jednoznačně v SPD odmítáme. Je nám jasné, že vláda chce splnit další bod ze svého programového prohlášení, kde si v kapitole zdravotnictví stanovila - cituji: S onemocněním covid 19 se musíme naučit žít, nebudeme do nekonečna omezovat zdravotní péči pro ostatní pacienty. Z covid 19 se musí stát další závažné onemocnění, které umí zdravotnictví řešit a předcházet závažnému průběhu tohoto virového onemocnění. Během pandemie se jasně ukázalo, že občany matou stanoviska různých mediálních odborníků atd. Konec citátu.

Položme si tedy otázku, zda formulace mimořádných opatření uvedených v navrhovaném pandemickém zákoně opět nebudou mást naši veřejnost a přivádět ji do strachu a různých rozpaků, neorientování se ve stále se měnících prohlášeních vládních představitelů atd. My se domníváme, že budou.

Naše hnutí má jiný názor na to, jak řešit situaci vzniklou v souvislosti s koronavirovou pandemií. Pro hnutí SPD je zcela nepřijatelný takto navrhovaný návrh tzv. pandemického zákona. V souvislosti s koronavirovou pandemií už bylo přijato mnoho opatření včetně zavádění plošných lock downů. Kdo se chtěl nechat naočkovat, tak se naočkoval, ale nutit neočkované lidí k očkování pod hrozbou jejich osobního lock downu je zcela mimo realitu. My prosazujeme, že nechat se naočkovat je svobodné rozhodnutí každého občana. Zároveň je nepřijatelné zavádět odpovědnost například pro restauratéry spočívající v kontrole očkování anebo provádět testování svých hostů. My navrhujeme, že je potřeba soustředit se výhradně na ochranu ohrožených skupin občanů, pro které musíme zajistit dostupnost maximální zdravotní péče, která bude hrazena státem. Je také potřeba, aby nemocní dostali co nejrychleji léky tak, aby mohli nemoc bez rizika zvládnout.

V žádném případě nechceme zavádět plošné restrikce a zároveň přenášet povinnosti státu na podnikatelský sektor pod hrozbou sankcí a pokut. Odmítáme přijetí navrhovaného pandemického zákona. Náš stát musí být připraven zvládat hrozby pandemických epidemií formou zajištění té nejlepší lékařské péče všem ohroženým občanům pro možné případy nových rizikových variant, které budou představovat vážnou hrozbu pro veřejné zdraví.

Musíme udělat vše pro ochranu ohrožených skupin osob, ale zároveň uvádět život ostatních občanů do takové podoby, která zde byla před vypuknutím koronavirové pandemie. Neomezujme lidi v jejich práci, podnikání, sportovních a společenských aktivitách a ve způsobech trávení svého volného času. Dětem umožněme využívat všech forem volnočasových aktivit, běžnou výuku ve školách a školních kroužcích.

Našim seniorům zabezpečme, aby jim byla v případě potřeby ihned zajištěna zdarma ta nejlepší možná zdravotní i sociální péče, neboť si to zajisté zaslouží a je to naše povinnost. Závěrem tedy zopakuji, že já stejně jako všichni poslanci za hnutí SPD, nepodpoří takto předložený vládní návrh, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění covid-19. A odmítneme i stav legislativní nouze.

Děkuji za pozornost.

