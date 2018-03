Rozvoral (SPD): Plníme program a předvolební sliby

Nejprve se začal projednávat náš návrh zákona o obecném referendu, jenž byl po nějaké době po domluvě přerušen s tím, že nejprve proběhne odborný seminář, na kterém se bude k tomuto tématu podrobně debatovat, abychom našli většinovou shodu pro další projednávání a propuštění do druhého čtení.

Následně prošel do druhého čtení návrh zákona hnutí SPD o změně trestního zákoníku, který bude trestat veřejné hlásání nenávisti k druhým lidem a potlačování lidských práv a svobod, jak např. hlásá islámská ideologie. Poté jsem načetl za předkladatele další návrh zákona hnutí SPD o přímé volbě hejtmanů, starostů nebo primátorů a to včetně jejich odvolatelnosti a tento návrh zákona prošel také do druhého čtení.

Celý náš poslanecký klub ještě podpořil návrh zákona o zdanění finančních náhrad v rámci církevních restitucí, jelikož restituční náhrady dostávají i církve, které před rokem 1989 dokonce ani neexistovaly a i tento zákon byl propuštěn do druhého čtení. Dalším návrhem zákona, který prošel i díky poslancům SPD do druhého čtení je zákon o elektronické evidenci tržeb (EET). V tomto návrhu zákona navrhujeme, aby se EET uplatňovalo pouze na osoby, které jsou plátci DPH. Prosazujeme zrušení EET pro malé živnostníky a nahrazení paušální daní.

Všechny návrhy zákonů, které jsme prohlasovali do druhého čtení, se teď budou projednávat ve výborech a následně budou postoupeny na sněmovní plénum k načtení případných pozměňovacích návrhů v rámci druhého čtení.

Převzato z profilu.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Maříková (SPD): Legalizace drog jako cesta do pekel? Vích (SPD): Volby v Itálii aneb další rána pro marnotratný projekt EU. Andrej Babiš v ČT pronesl vážná slova: Opozice pomohla zvolit Ondráčka, aby se mohlo demonstrovat. Ty protesty byly údajně objednány předem Okamura (SPD): Je to hnus, co předvádí Česká televize

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV