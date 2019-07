Rozvoral (SPD): Podpořili jsme navýšení důchodů a rodičovského příspěvku

Velmi nás ale zklamalo, že poslanci konkurenčních politických stran za ANO, ODS, Pirátů, ČSSD, KSČM a TOP 09 nepodpořili náš pozměňující návrh, na základě kterého by se důchod těm nejchudším důchodcům, kteří pobírají důchod, jenž nepřesahuje deset tisíc korun, zvýšil ještě o dalších 900 korun. Je nemorální nechat žít občany, kteří celý život pracovali s důchody pod deset tisíc korun.

Dále jsme propustili do druhého čtení návrh zákona na zvýšení rodičovského příspěvku o 80 tisíc korun, na který by měly mít nárok rodiny s dětmi do čtyř let, které ještě v lednu 2020 budou příspěvek pobírat, to znamená, že ho ještě nevyčerpaly. U tohoto vládního návrhu nám ale vadí, že je sepsán nespravedlivě a diskriminačně a nemyslí na všechny rodiny s nejmladším dítětem do čtyř let. Tím totiž trestá rodiče, kteří dříve vyčerpali příspěvek, protože se zapojili na trh práce dříve. Proto naše hnutí SPD podpoří v dalším projednávání návrhu zákona spravedlivé navýšení rodičovského příspěvku pro všechny rodiny s pracovní minulostí s nejmladším dítětem do čtyř let věku a to i pro ty, které již příspěvek vyčerpaly. Dále také podpoříme pravidelnou valorizaci tohoto rodičovského příspěvku.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

