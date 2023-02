Rozvoral (SPD): Požadujeme trvalou kontrolu naší státní hranice

reklama

Vážení přátelé, bereme na vědomí zvolení Petra Pavla prezidentem České republiky v přímé volbě. Jeho kampaň byla masivně podporována mainstreamovými médii. Pod hranicí chudoby žije již 40 procent rodičů samoživitelů. Fialova vláda se jim nesnaží efektivně pomoci, zatímco podporuje zbytné výdaje.

1. Bereme na vědomí zvolení Petra Pavla prezidentem České republiky v přímé volbě. Jeho kampaň byla masivně podporována mainstreamovými médii.

Hnutí SPD bere na vědomí zvolení Petra Pavla prezidentem České republiky v přímém všelidovém hlasování občanů. Jeho kampaň byla dlouhodobě masivně podporována médii hlavního proudu. Za takových podmínek není možné hovořit o rovnoprávné soutěži politických subjektů tak, jak by měla probíhat podle demokratických pravidel. Naprosto klíčové je pak pro nás to, aby prezident republiky nade vše preferoval zájmy České republiky a jejích občanů. Příčinou neúspěchu Andreje Babiše ve druhém kole prezidentské volby, téměř o jeden milion hlasů, byla na jedné straně skutečnost, že pro sebe nedokázal zajistit ani podporu všech vedoucích představitelů vlastního politického hnutí, včetně místopředsedy Vondráka, kteří veřejně vyzvali k volbě Petra Pavla, a na straně druhé svým neuváženým vystupováním v průběhu volební kampaně proti sobě sjednotil výraznou většinu občanů bez ohledu na jejich politické preference. Předvolební tvrdé negativní výroky Andreje Babiše směrem k hnutí SPD popudily voliče našeho hnutí, a někteří ho proto nepodpořili v druhém kole. Je však jasné, že ani jejich podpora by byla zdaleka nestačila. Důvod prohry tedy musí Andrej Babiš hledat u sebe, nikoliv u SPD. Potvrdily se také naše předpoklady, že Andrej Babiš ve dvoukolovém systému prezidentské volby neměl šanci uspět prakticky za žádných okolností. Pro hnutí SPD hnutí ANO zůstává i nadále jediným možným koaličním partnerem ze současných parlamentních stran. K této spolupráci nabízíme již řadu let naprosto čestné a férové podmínky. Místo této spolupráce ovšem Andrej Babiš vždy volil kooperaci s představiteli politiky stran současné vládní pětikoalice či politiky jako je prezident Macron, kancléřka Merkelová a další.

2. Pod hranicí chudoby žije již 40 procent rodičů samoživitelů. Fialova vláda se jim nesnaží efektivně pomoci, zatímco podporuje zbytné výdaje.

Podle výsledků výzkumu agentury PAQ Research jsou příjmovou chudobou nejvíce ohroženy domácnosti rodičů samoživitelů. Pod hranicí chudoby jich žije již čtyřicet procent, přičemž s jedním rodičem nyní vyrůstá celkem zhruba 336 tisíc dětí. Samoživitelé jsou proto nuceni omezit své vlastní životní potřeby jen na to nejnutnější a nemají žádné finanční rezervy. Jakékoliv neočekávané výdaje nebo výpadky v příjmech mohou mít pro ně a pro jejich děti fatální důsledky. Je smutnou skutečností, že se Fialova vláda nesnaží rodičům samoživitelům efektivně pomoci, zatímco podporuje zbytné výdaje. To je naprosto nepřijatelné a jedná se o důkaz nezájmu vlády Petra Fialy (ODS) o občany, kteří jsou nuceni vychovávat děti za nepříznivých podmínek. Hlavní míru zavinění za tento stav lze přisoudit ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL). Vláda pětikoalice způsobila extrémní zdražení základních životních potřeb českých občanů a nedokáže pomoci ani těm sociálně nejohroženějším z nich. Mimo jiné i kvůli tomu, že svojí nekompetentní politikou přivedla úřady práce, které mají sociální podporu a pomoc lidem v nouzi na starosti, na pokraj kolapsu. Hnutí SPD požaduje demisi neschopného resortního ministra Mariana Jurečky - a zároveň předkládáme řešení situace rodin s dětmi ohrožených chudobou. Jedná se o kombinaci snížení jejich daňového zatížení, zlevnění bydlení, energií a potravin prostřednictvím snížení daně z přidané hodnoty a zvýšení dětských a prorodinných sociálních dávek slušným a pracujícím občanům. Příslušné návrhy zákonů jsme předložili do legislativního procesu.

3. Z českých lékáren bylo do zahraničí vyvedeno více než 130 tisíc balení léčiv. Vypovídá to o neschopnosti ministra Válka (TOP 09) řešit nedostatek léků.

Podle informací Státního ústavu pro kontrolu léčiv došlo jen v posledním roce k nelegálnímu vyvedení více než 130 tisíc balení léčiv v celkové hodnotě zhruba 66 milionů korun z českých lékáren. Jedná se zejména o léky na cukrovku, astma, epilepsii, vysoký krevní tlak a mnoho dalších onemocnění. Inspektoři lékového ústavu to zjistili během pravidelných kontrol evidence léků na předpis v rámci dodavatelského řetězce. Jedná se o jednu z podstatných příčin aktuálního nedostatku léků a léčiv v České republice. Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv odhaduje, že celkový objem nelegálně vyvedených léčiv může být až dvojnásobný oproti dosud zjištěnému stavu. Česká lékárenská komora ve svém oficiálním prohlášení sdělila, že v minulosti opakovaně, ovšem bez odezvy, nabízela Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv pomoc při odhalování nelegálních praktik při vyvádění léků do zahraničí a žádala jej o poskytnutí podkladů umožňujících jí zasáhnout proti lékárnám, které se na něm podílejí. Lékárenská komora kritizuje i to, že dosud nebyla navržena změna zákona o léčivech, která by umožňovala účinnější odhalování a trestání nezákonných vývozců léků. Hnutí SPD s touto kritikou souhlasí. Tato alarmující situace vypovídá mimo jiné o naprosté neschopnosti ministerstva zdravotnictví v čele s ministrem Vlastimilem Válkem (TOP 09) řídit resort a řešit kritickou situaci na trhu s léky a léčivy, a proto požadujeme jeho demisi.

4. Česká republika je jedinou zemí EU, která loni ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila svůj státní dluh. Fialova vláda není vládou odborníků a spravuje veřejné finance nejhůře v rámci celé EU.

Česká republika je jedinou zemí EU, která loni ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila svůj státní dluh. Podle dat statistického úřadu Eurostat na 45,2 procenta HDP. V absolutních číslech náš státní dluh dosáhl úrovně 2,98 bilionu korun, přičemž jenom za poslední rok stoupl o více než půl bilionu korun (!!). Průměrný dluh všech členských států celé EU se přitom ve sledovaném období snížil. Z těchto údajů jasně vyplývá, že současná vláda České republiky není vládou odborníků a spravuje veřejné finance nejhůře v rámci celé EU. Odůvodňování rostoucího zadlužení státu konfliktem na Ukrajině neodpovídá realitě. Naopak český státní dluh rapidně stoupl i přesto, že v důsledku vysokých cen energií, pohonných hmot a potravin v loňském roce výrazně stoupl výběr nepřímých daní a tím i příjmy veřejných rozpočtů, a to o 137 miliard korun. A zatímco ve většině členských států EU hrubý domácí produkt roste, v České republice očekává naše ministerstvo financí jeho letošní pokles o 0,5 procenta. Fialova vláda naprosto selhává ve správě veřejných financí a žene zemi do nesplatitelného zadlužení a závislosti na zahraničních věřitelích. Podle názoru hnutí SPD je nezbytné okamžité zahájení konsolidace státního dluhu a snižování deficitu veřejných rozpočtů. Cestou k tomu je zejména rychlé a razantní omezení zbytných výdajů státu, včetně plateb do zahraničí a předražených zbrojních zakázek a také zdanění dividend vyváděných nadnárodními společnostmi do zahraničí.

5. Počet nelegálních imigrantů byl vloni rekordní – 29 235 osob. Převažují Syřané a mezi převaděči Ukrajinci. Požadujeme trvalou kontrolu naší státní hranice.

Cizinecká policie České republiky loni odhalila při nelegální imigraci 29 235 cizinců, tedy o 18 065 více než v roce 2021 – a i více než v letech 2015 až 2016, tedy v období dosud největší migrační krize. Dle informací cizinecké policie mezi nelegálními imigranty jasně převažují Syřané s určitým druhem dočasné ochrany v Turecku, mezi převaděči je nejvíce Ukrajinců. Ve světle těchto údajů považujeme rozhodnutí české vlády z minulého týdne o prodloužení namátkových kontrol na hranicích se Slovenskem pouze o dalších 10 dnů za zcela nedostatečné a nesystémové. Jelikož ostraha vnější hranice tzv. schengenského prostoru proti ilegální imigraci je nefunkční a mnohé členské státy EU nedodržují migrační pravidla a legislativu, požaduje hnutí SPD v zájmu bezpečnosti země a českých občanů trvalou kontrolu naší státní hranice. Zároveň dlouhodobě navrhujeme přijetí zákona o referendu, včetně referenda o vystoupení z EU.

