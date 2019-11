Rozvoral (SPD): Předkládáme zákon, který odebere sociální dávky těm, kteří je zneužívají

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD předkládá zákon, který odebere sociální dávky těm, kteří je zneužívají, a že odmítáme přijímání dětí imigrantů – tzv. „sirotků". I díky europoslancům SPD se podařilo zablokovat dovoz toxických potravin. Zákon o lobbování, který bude projednávat Sněmovna, je podle nás nedostatečně připravený a potřebuje rozšířit.

1. Hnutí SPD předkládá zákon, který odebere sociální dávky těm, kteří je zneužívají

Hnutí SPD považuje za alarmující situaci se zneužíváním sociálních dávek. Z tohoto důvodu jsme podali návrh na novelizaci zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi. Náš návrh předpokládá odebrání dávek lidem, kteří páchají přestupky, porušují povinnosti vyplývající ze školského zákona, vyhýbají se práci nebo obchází zákon s účelem získat sociální dávku. Hnutí SPD důsledně plní svůj program. Zlaté časy lidí parazitujících na sociálním systému musí skončit. Ušetřené peníze je třeba použít na péči o skutečné potřebné, nemocné a zdravotně postižené občany nebo na zvýšení nízkých důchodů lidí, kteří celý život pracovali.

2. Odmítáme přijímání dětí imigrantů

Řecko začátkem září vyzvalo všechny ministry vnitra EU, aby jejich země přijaly děti bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů. K uvedenému tématu se vyjádřili politici zejména z tzv. demobloku. Například místopředseda STAN Jan Farský uvedl, že „kdybychom rozmístili 40 dětí po celé republice, pro Prahu by to byly čtyři děti, pro Liberec dvě. To je přece nic". Jejich přijetí podporuje i nová předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a také politici KDU-ČSL. Hnutí SPD tyto názory jednoznačně odmítá. Takzvané sirotky je třeba vrátit do zemí původu. Tyto země o to samy usilují, jak v minulosti prokázalo oficiální stanovisko Sýrie vydané na základě dotazu předsedy hnutí SPD Tomia Okamury. Jde o postup odpovídající mezinárodnímu právu a Česká republika může pomoci jejich návratu. V celé věci jde pouze o záminku globalistů, jak pokračovat v podpoře migrace do zemí Evropy. Říkáme těmto záměrům jasné NE!

3. Díky europoslancům SPD se podařilo zablokovat dovoz toxických potravin

Naši europoslanci MUDr. Ivan David a Ing. Hynek Blaško společně s kolegy z frakce Identita a demokracie (ID) svými hlasy 14. listopadu 2019 zablokovali povolení dovozu potravin s jedy z různých chemických postřiků do ČR. Konkrétně šlo o Rozhodnutí Evropské komise o povolení uvádět na trh výrobky z geneticky modifikované sóji, kukuřice, řepky a bavlníku. Europarlament toto rozhodnutí Komise suspendoval, takže nevstoupí v platnost. Pro povolení uvádět na evropský trh potraviny a krmiva z těchto rostlin hlasovali všichni poslanci z vládního hnutí ANO, europoslanci z ODS a Stanislav Polčák (za TOP 09). Vláda ČR ve svém doporučení zaslaném před jednáním českým europoslancům doporučila podpořit rozhodnutí Komise. Tyto rostliny mohou být nosičem lidskému zdraví nebezpečných jedů, které jsou používány v postřicích. Herbicidy a pesticidy díky genetické modifikaci totiž nezničí rostlinu, ale jejím prostřednictvím pronikají do těla člověka. Hnutí SPD jako jediná politická síla hájí národní zájmy a zájmy českých občanů na vzdory Evropské komisi nebo vládě vedené ANO.



4. Zákon o lobbování je nedostatečně připravený, potřebuje rozšířit

Na pořadu jednání stávající 39. schůze Sněmovny je i vládní návrh zákona o lobbování. Hnutí SPD považuje tento zákon za nedostatečně připravený. Soustředí se na úzký okruh osob a zcela pomíjí otázku lobbingu v oblasti vysokých úředníků státní správy a politiků regionální samosprávy. V předložené podobě jde pouze o předstírání regulace lobbingu. Pro skutečnou účinnost je třeba působnost zákona výrazně rozšířit.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

