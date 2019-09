Rozvoral (SPD): Protiimigrační Alternativě pro Německo dal hlas každý čtvrtý volič

Minulou neděli dali němečtí občané v zemských volbách, které proběhly v Sasku a Braniborsku, jasný vzkaz do Berlína, že roste počet těch, kteří nesouhlasí s proimigrační politikou Bruselu a jednotlivých západních zemí v čele s Německem.

Hnutí SPD blahopřeje Alternativě pro Německo, která tvrdě prosazuje protiimigrační politiku, k úspěchu v proběhlých zemských volbách v Sasku a Braniborsku. Tím se stává jediným silným politickým subjektem v Německu, který nesouhlasí s imigrační politikou, kterou v rámci Německa a potažmo v rámci Evropské unie prosazuje současná německá kancléřka Angela Merkelová. S Alternativou pro Německo je naše hnutí SPD po květnových volbách do Evropského parlamentu ve stejné frakci Identita a demokracie. Máme s AfD uzavřenou deklaraci, ve které se AfD zavazuje, že nemá zájem otevírat otázky minulosti, jako například Benešovy dekrety.

Skupina Identita a demokracie (ID) vznikla v červnu 2019 a je nástupkyní frakce Evropa národů a svobody (ENF). Oproti ENF frakce po květnových volbách do Evropského parlamentu o 37 poslanců posílila. V Evropském parlamentu má ID v současné době 73 poslanců a poslankyň z devíti zemí, přičemž nejsilnější italská delegace má 28 poslanců. Do skupiny patří také dva čeští poslanci Hynek Blaško a Ivan David, zvolení za hnutí SPD. Frakce ID zastává kritické a odmítavé stanovisko vůči evropskému integračnímu projektu podpory imigrantům a tvoří ho hlavně poslanci francouzského Národního sdružení (dříve Národní fronta), italské Ligy (dříve Liga Severu) a německé Alternativy pro Německo.

Proběhlé zemské volby minulou neděli v Sasku a Braniborsku určily, kdo zasedne do místních zemských sněmů na dalších pět let. Nejvyšší nárůst preferencí zaznamenala v těchto volbách Alternativa pro Německo, čímž občané těchto dvou z celkového počtu 16 spolkových zemí dali jasně najevo, že nesouhlasí se současnou politikou vedenou kancléřkou Angelou Merklovou. Sasko i Braniborsko bylo do roku 1990 součástí Německé demokratické republiky. Nyní bylo v právě skončených zemských volbách v Sasku zvoleno 126 poslanců do saského zemského sněmu zasedajícího v Drážďanech. Ve čtyřmilionovém Sasku získala Křesťanskodemokratická unie Německa (CDU) 32,5 procenta hlasů, Alternativa pro Německo (AfD) 27,8 procenta hlasů. Dále s velkým odstupem skončila Levice s 10,1 procenta, Zelení s 8,4 procenta a Sociálně demokratická strana Německa (SPD) s 7,8 procenta. V zemských volbách ve 2,5 milionovém Braniborsku bylo zvoleno 88 poslanců do braniborského zemského sněmu zasedajícího v Postupimi. Vyhrála SPD s 26,2 procenta, druhá AfD s 23,5 procenta, třetí CDU s 15,6 procenta. Do zemského sněmu se dostala ještě Levice s 10,7 procenta, Zelení s 10,8 procenta a Svobodní s 5 procenty. Pro vládnoucí strany CDU a SPD to jsou nejhorší výsledky v zemských volbách od znovusjednocení Německa v roce 1990.

Naše hnutí SPD vítá úspěch své partnerské strany AfD v Evropském parlamentu ve frakci Identita a demokracie. Alternativa pro Německo zabodovala v rámci proběhlých zemských voleb v Sasku a Braniborsku u voličů hlavně tématem imigrace a např. v Sasku dosáhla AfD trojnásobně více hlasů než v předešlých zemských volbách v roce 2014. Blahopřejeme!

Převzato z profilu.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Niedermayer (TOP 09): Skoro něco jako úspěch Okamura (SPD): Evropská unie se zjevně inspirovala Brežněvovou doktrínou Rozvoral (SPD): Odmítáme Babišovu vládu s ČSSD ze zásadních důvodů A tady policie mlčela! Dohra akce u Koněva: Prý se stala nespravedlnost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV