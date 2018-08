Rozvoral (SPD): SPD podalo pro komunální volby kandidátky do více než 200 obcí a měst!

1. Hnutí SPD podalo kandidátky do více než 200 obcí a měst v rámci blížících se klíčových podzimních komunálních voleb 2018. Kandidujeme ve všech krajských městech včetně Prahy a v drtivé většině bývalých okresních měst a statutárních měst. Zároveň bude hnutí SPD poprvé kandidovat ve všech 27 volebních obvodech, kde proběhnou Senátní volby. Bude se volit třetina Senátu (27 z 81 mandátů) a jakýkoliv zvolený senátor za hnutí SPD bude úspěchem pro prosazování našeho politického programu i v Senátu Parlamentu České republiky. Naše přítomnost v Senátu je v současné době nutná pro prosazení našeho politického programu jako je zákon o referendu či přímá volba a odvolatelnost politiků, což jsou ústatní změny. V této souvislosti 5. celostátní konference hnutí SPD uložila svým přijatým usnesením regionálním klubům a všem členům udělat maximum pro přípravu úspěšného výsledku hnutí v komunálních volbách, ve volbách do Senátu a maximálně propagovat na veřejnosti program hnutí SPD a přispět tím k získání nových příznivců hnutí a podpory našeho programu.

2. Hnutí SPD považuje rozhodnutí Nejvyššího soudu v souvislosti s kauzou H-System, za nespravedlivé. Je to důsledek toho, že stát za dvacet let nebyl schopen vyřešit situaci kolem kauzy H-Systemu. Odsouzen byl jen pan Smetka, ale představenstvo H-Systemu bylo amnestováno. Ve výsledku je tu šedesát nešťastných rodin. Je alarmující, pokud je právně vše správně, ale lidsky úplně špatně. Jednou z velkých potíží v celé věci je složitost českého právního systému, zdlouhavost řízení a obtížná vymahatelnost práv. Hnutí SPD zastává názor, že nezbytným řešením musí být odklad vykonání rozsudku a tedy odklad vystěhování občanů. Nezbytné je také, aby stát přijal i finanční odpovědnost za stav práva a pomohl postiženým finančními zárukami a dotací. Tím by nedošlo k poškození jiných věřitelů – okradených klientů, kteří přišli o peníze, ale žádnou nemovitost k obývání nezískali. Prosazujeme také reformu soudnictví spočívající mimo jiné v časově omezeném mandátu soudců a jejich hmotné odpovědnosti za vynesené rozsudky.

3. Španělsko se stalo branou ilegální imigrace do Evropy. Stalo se tak poté, co nově zvolený italský ministr vnitra Matteo Salvini (Liga) přibouchl pomyslné dveře ilegální imigrace muslimským migrantům z Afriky. Matteo Salvini je představitelem Ligy, se kterou je SPD ve stejné europarlamentní frakci hnutí ENF (Evropa národů a svobody). Španělsko situaci nezvládá a má již dnes přeplněné tábory běženci. Více než 600 ilegálních afrických imigrantů proniklo jenom za jeden jediný den přímo na území Evropské unie do španělské enklávy Ceuta. Agresivní imigranti zranili desítky zasahujících policistů, na které házeli fekálie, nehašené vápno, které dráždí a leptá kůži, útočili zápalnými lahvemi či sprejovými lahvemi s hořlavými látkami, které sloužily jako podomácku zhotovené plamenomety. Další člun s migranty přistál ten samý den na španělském pobřeží na pláži mezi nic netušícími slunícími se rekreanty a z něj se rozprchli do vnitrozemí. Pokračující migrační vlna je bezesporu další odpovědí na nejnovější návrh Evropské komise, která chce platit z našich daní na každého migranta 6 tisíc EUR (155 tis. Kč) té zemi Evropské unie, která si ho převezme. Zatím „dobrovolně“. Navíc chce Evropská komise přispívat 500 EUR na přesun takového migranta z pobřeží do příslušné země Evropské unie. O tomto návrhu Evropské komise rozhodl 29. června 2018 summit EU, o kterém premiér Andrej Babiš lživě informoval českou veřejnost, že prý zabránil migraci. Přesný opak je pravdou. Hnutí SPD je jediná politická síla jasně a zřetelně odmítající imigrační politiku Evropské unie. Na brutální násilí imigrantů při překonávání hranic musí odpovědět bezpečnostní síly použitím zbraní.

4. SPD považuje vyjádření premiéra Babiše po setkání s rakouským protějškem v Salzburgu o tom, že Evropská unie musí řešit azylové řízení s migranty mimo své území, intenzivněji bojovat s pašeráky lidí a posílit evropskou pohraniční agenturu Frontex, za pouhou prázdnou rétoriku s cílem neztrácet podporu voličů hnutí ANO. Setkání žádný konkrétní výsledek nepřineslo a žádný africký stát nesouhlasí se zřízením azylových center na svém území. Migrace je dlouhodobým plánem stávající Evropské komise – to je potřeba jasně zdůraznit. Hnutí SPD s těmito postupy zásadně nesouhlasí a jako jediná strana v Parlamentu prosazujeme nulovou toleranci ilegální imigrace a odmítáme diktáty Bruselu. Tuto politiku budeme prosazovat i jako program pro volby do Evropského parlamentu.

5. V poslední době jsme svědky falešných rétorických cvičení českých politiků, kteří verbálně odmítají imigraci. Jde například o premiéra Babiše nebo předsedu TOP 09 Jiřího Pospíšila. Jde pouze o manévr, neboť skutečné odmítnutí imigrace musí znamenat realizaci následujících programových cílů SPD:

I. Imigrace je součástí politiky Evropské unie a globálních elit. Nelze být proti imigraci a zároveň přijímat politiku Evropské unie.

II. Imigrační politika Evropské unie ohrožuje národní a státní zájem České republiky. Je nutné obnovit politickou suverenitu České republiky.

III. Imigrace přímo souvisí s neomarxistickými plány na zničení národů a přirozených hodnot. Tyto plány realizují takzvané neziskové organizace s ideologickým a politickým programem, mezinárodně řízené a financované. Nelze být proti imigraci a nevystoupit proti zásahům těchto organizací do správy českého státu.

IV. Imigraci podporují nadnárodní korporace, které chtějí změnit společnost na skupinu spotřebitelů, dlužníků a pracovních sil s nízkou mzdou. Imigrace je součástí politiky zisků nadnárodních společností. Nelze být proti imigraci a dělat politiku v zájmu nadnárodních korporací.

V. Imigrace bude znamenat zvýšené riziko konfliktu a války v Evropě. Musíme zvýšit obrané schopnosti naší země. Zároveň je třeba odmítnout Babišovou vládou podporovaný další rozvoj Armády ČR jako malého expedičního sboru zasahujícího v cizím zájmu.

Potřebujeme naopak armádu k obraně hranic naší země a tedy zásadně změnit její koncepci. Kdo tohle odmítá, odmítá bojovat s imigrací.

VI. Součástí imigrační politiky Evropské unie je politika pozitivní diskriminace menšin a multikulturní ideologizace školství. Tato falešná politika se označuje jako liberální demokracie. Cílem je zbavení člověka opory rodiny, národní kultury a jeho odtržení od tradičních hodnot dobrého a špatného. Je nutné vystoupit proti takové politice v národním a skutečně demokratickém zájmu.

Hnutí SPD odmítá imigraci a odmítá její falešnou legalizaci politickými lháři. Politika našeho hnutí, jako jediné parlamentní politické síly, má jasné programové stanovisko ve všech šesti bodech. Proto jsme jediná a skutečná opozice proti imigrační politice Evropské unie.

