Rozvoral (SPD): Sorosovy peníze výrazně posilují ilegální imigraci

Americký miliardář George Soros v rozhovoru pro britský deník The Guardian vyjádřil hrdost na to, že už několik let prostřednictvím svých fondů finančně podporuje projekty, které jsou cíleny na podporu celosvětové imigrace.

Soros otevřeně hovořil též o podpoře revoluce na Ukrajině, nebo že finančně podporoval současnou slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou, a to již v době, kdy byla neznámá právnička.

Hnutí SPD dobře ví o aktivitách George Sorose, které v České republice stále pokračují a jsou zastřešovány různými neziskovými organizacemi. Tyto neziskovky vrůstají do státní správy, politických stran, čerpají pro sebe rozpočtové prostředky a snaží se ovládnout média. Jednají v zájmu nadnárodních společností a v zájmu potlačování tradičních a národních hodnot jednotlivých zemí. Toto jednání morálně zdůvodňují falešnou záminkou ochrany menšin. V České republice se zaměřují například na pomoc Romům a imigrantům. Sorosova Nadace pro otevřenou společnost (Open Society Fund, OSF) podporuje u nás okolo padesáti projektů, a to ve spolupráci s probruselskými „sluníčkářskými“ stranami. V poslední době je to výrazná podpora projektu: „Nenápadný původ demokracie“, který byl z důvodu větší propagace ještě podpořen vznikem nových projektů: „Jsme to my – za otevřený dialog (nejen) o migraci“ a „Ruský vliv ve veřejném prostoru“. Už názvy těchto projektů vyjadřují, co je jejich cílem a jsou zaměřeny na ty nejlépe ovladatelné, čili mladé lidi v procesu jejich vzdělávání. Tyto jednostranně cílené aktivity odmítáme a pevně si stojíme za svým programem prosazujícím svobodnou demokratickou společnost s prioritou na zájmy České republiky.

Dne 2. listopadu tohoto roku byl v britském deníku The Guardian uveřejněn přepis rozhovoru s 89 letým Georgem Sorosem. V rozhovoru zmínil: „Mám velké ego a snažím se učinit svět lepším místem, abych uspokojil toto ego." Proto prý začal s poskytováním peněz a organizační podporou prodemokratických hnutí napříč komunistickým blokem. V roce 1984 založil Soros v Maďarsku nadační fond spočívající v dovozu kopírovacích strojů pro místní disidentské skupiny, následně se o několik let později angažoval v Rusku, kde vydal během 90. let minulého století téměř 100 milionů dolarů na připojení regionálních univerzit k internetu. Od té doby financuje řadu projektů s jedním sjednocujícím cílem – podpora „otevřené společnosti“. V rozhovoru Soros také například uvedl, že ještě jako právničku podporoval také dnešní slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou a revoluci na Ukrajině. V poslední době jeho finance přispívají k velké celosvětové nelegální imigraci, což nejvíce pociťují Spojené státy a Evropská unie, kde tuto aktivitu realizují neziskové organizace, které zde působí a využívají Sorosových peněz.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

George Soros se narodil 12. srpna 1930 v Budapešti, v roce 1947 utekl z Maďarska do Velké Británie, v roce 1956 se přemístil do Spojených států, kde pracoval jako makléř a posléze analytik finančních trhů. Zajišťoval finanční poradenství a poskytoval investiční strategie a za tímto účelem založil Soros Fund Management. Zdrojem jeho současného majetku je však především investiční fond Quantum. Obrovské zisky v řádu miliard dolarů mu přinesly machinace s librou a následně s japonským jenem. Tyto peníze následně převedl na svou nadaci OSF, kdy se jednalo přibližně o 18 miliard dolarů. Ve Spojených státech se tak nadace stala druhou nejbohatší po nadaci manželů Gatesových. Soros přesuny prováděl i s cílem minimalizovat svou daňovou povinnost. OSF, jež působí také v České republice, uvádí jako svůj cíl podporu demokracie, ve skutečnosti je to ale naopak. OSF vznikl v roce 1979 a nyní má přes 40 poboček po celém světě. Sorosova síť nadací a institutů působí v Albánii, Arménii, ve státech Evropské unie, v Rusku, Mongolsku a např. v jižní Africe. Během studené války finančně podporoval východoevropské disidenty včetně československých chartistů. Soros zároveň jako jednotlivec věnoval miliony dolarů na prezidentskou kampaň kandidátky Demokratické strany Hillary Clintonové.

Hnutí SPD nesouhlasí se Sorosovou politikou a přiklání se k názoru, který o Sorosovi vyslovili někteří významní politici. Americký prezident Donald Trump Sorose obvinil, že finančně pobízí imigranty k cestě do USA. Šéf italské Ligy Matteo Salvini Sorose označil za muže, „který si přeje, aby se státy staly obrovskými uprchlickými tábory, protože má rád otroky“. Europoslanec Nigel Farage, nejhlasitější stoupenec brexitu, označil Sorose za „největší nebezpečí pro západní svět“, protože Soros finančně podporuje odpůrce brexitu. V podobném duchu se o Sorosovi vyjadřuje i maďarský premiér Viktor Orbán.

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Navrhujeme veřejnou kontrolu financování neziskovek Rozvoral (SPD): Připomenutím minulosti neustále bojujeme za demokracii a národní suverenitu! Rozvoral (SPD): Snažíme se prosadit zákon o přímé hmotné odpovědnosti Rozvoral (SPD): NKÚ poukázal na neshodu výkazů financí na ministerstvu zemědělství!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.