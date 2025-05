Rozvoral (SPD): Spojili jsme se pro vás, aby žádné hlasy nepropadly

Vážení přátelé,

představili jsme lídry do sněmovních voleb i náš silný program. Spojili jsme se pro vás, aby žádné hlasy nepropadly. Většina českých občanů se podle průzkumu obává zmanipulovaných voleb, korespondenční volby, cenzury a omezování osobních svobod. Vyzýváme občany, aby se co nejvíce zapojili do voleb, aby vlastenecká opozice jasně zvítězila. Fialova vláda selhala při výběrovém řízení na dostavbu Dukovan, a ohrožuje tím celý projekt i naši energetickou bezpečnost. Každý šestý zdravotník a pracovník sociální péče chce z oblasti zdravotnictví odejít. Fialova vláda i ministr Válek v oblasti zdravotnictví totálně selhali.

1. Představili jsme lídry do sněmovních voleb i náš silný program. Spojili jsme se pro vás, aby žádné hlasy nepropadly.

V pátek 16. května jsme představili silný program SPD a zároveň krajské lídry do podzimních sněmovních voleb. České občany trápí vysoké ceny základních životních potřeb, vysoké daně, nebezpečí na ulicích, rozpad veřejných sociálních služeb, zhoršení dostupnosti zdravotnictví a hrozba masové migrace. A Fialova vláda? Zvyšuje si platy a na občany kašle.

My máme jasno: levné energie, důstojné důchody, bezpečné Česko, říkáme NE migraci a zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými a chceme dostupné bydlení a zdravotnictví. Podpora českých výrobců, ne zahraničních korporací, kvalitní potraviny za férové ceny, ne cenzuře – za svobodu projevu, ne válce – ano míru, peníze Čechům, ne Ukrajincům, konec dluhů a rozhazování, zákon o referendu.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

Spojili jsme se pro vás, aby žádné hlasy nepropadly. Jde nám o maximální volitelnost. Proto na našich kandidátních listinách budou v některých krajích kandidovat členové stran Svobodní, PRO a Trikolora. Tahle země patří vám a my za vás bojujeme každý den! Díky, že jste s námi. SPD jede dál! Máme řešení. A máme odvahu je prosadit!

2. Většina českých občanů se obává zmanipulovaných voleb, korespondenční volby, cenzury a omezování osobních svobod. Vyzýváme občany, aby se co nejvíce zapojili do voleb, aby vlastenecká opozice jasně zvítězila.

Dle interního průzkumu Ministerstva vnitra, který provedla agentura STEM na začátku letošního roku, se 54 % občanů domnívá, že volby budou zmanipulovány současnou vládou, která se nebude chtít vzdát moci, a jejími podporovateli. 60 % občanů se zároveň obává podvodů kvůli korespondenční volbě ze zahraničí, kterou prosadila Fialova vláda. Velmi znepokojující je i to, že dle tohoto průzkumu se 42 % lidí bojí vyjadřovat své názory a 56 % občanů má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování osobních svobod.

Tato čísla jsou pro demokracii v našem státě alarmující! Jedná se o důsledky čtyřletého působení Fialovy vlády, která zásadním způsobem omezuje lidská práva a svobody i demokratickou soutěž názorů a politických stran.

Vyzýváme proto občany, aby se hlásili do okrskových volebních komisí v ČR i v zahraničí. To je nejlepší prevence proti jakýmkoli snahám o zmanipulování voleb. Zároveň je potřeba, aby občané přišli k těmto volbám v co největším počtu, aby se případné snahy o manipulaci jejich průběhu a výsledků nezdařily a aby vlastenecká opozice jasně zvítězila s velkým náskokem.

3. Fialova vláda selhala při výběrovém řízení na dostavbu Dukovan, a ohrožuje tím celý projekt i naši energetickou bezpečnost

Napadení výsledku tendru na výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech ze strany francouzské společnosti EDF a eurokomisaře Stéphana Séjourného je přímým důsledkem špatného postupu vlády Petra Fialy. Vláda opakovaně selhala v transparentní a právně neprůstřelné organizaci strategických výběrových řízení. Nyní čelíme riziku, že Krajský soud v Brně tendr zruší, což by znamenalo vážné zpoždění v budování nových jaderných kapacit.

Takový vývoj by zásadně ohrozil naši energetickou soběstačnost a bezpečnost, zvýšil by naši závislost na nestabilních občasných zdrojích a výrazně by zvýšil cenu elektřiny v ČR. Komplikace, které mohou dostavbu jaderných bloků nesmírně prodražit a odložit až o několik let, jsou pro hnutí SPD zcela nepřijatelné! Vláda Petra Fialy má plnou odpovědnost za situaci, která ohrožuje nejen naši energetickou budoucnost, ale i důvěryhodnost České republiky jako partnera v mezinárodních projektech. Hnutí SPD je připraveno se v příští vládě podílet na řešení, které umožní nápravu škod způsobených Fialovou vládou.

4. Každý šestý zdravotník a pracovník sociální péče chce z oblasti zdravotnictví odejít. Fialova vláda i ministr Válek v oblasti zdravotnictví totálně selhali.

Podle průzkumu Odborového svazu zdravotnictví chce zhruba každý šestý zdravotník a pracovník sociální péče z oblasti zdravotnictví odejít. Vláda Petra Fialy podle odborů totiž nedodržela dohodu se zdravotníky o sjednocení platů a mezd uzavřenou vloni, přičemž vládní příslib přijetí zákona o odměňování zdravotníků byl součástí dohody z prosince 2023, která odvrátila plánovanou stávku nemocničních lékařů.

Zdravotníci mj. požadovali, aby podle platových tabulek určených pro státní zaměstnance byli odměňovaní i zaměstnanci v krajských a obecních nemocnicích. Současný stav, kdy tomu tak není, totiž vede k čím dál většímu nedostatku lékařů a středního zdravotnického personálu v těchto zdravotnických zařízeních, což ohrožuje dostupnost lékařské péče pro miliony českých občanů.

Vláda Petra Fialy i resortní ministr Vlastimil Válek (TOP 09) v oblasti řízení zdravotnictví totálně selhali. Výsledkem jejich neschopnosti a nečinnosti je nedostatek lékařů a zdravotních sester v českých nemocnicích a stav, kdy stovky tisíc českých občanů (včetně dětí) nemají svého praktického a zubního lékaře, nedostatek lékařských pohotovostí a léků.

Zdravotní péče je z našeho pohledu klíčovou veřejnou službou, která musí být hrazena ze zdravotního pojištění. Čeští občané, kteří si toto pojištění platí, anebo jsou tzv. státními pojištěnci, musí mít nárok na dostupnou kvalitní zdravotní péči na celém území republiky i na svého praktického a zubního lékaře. Tyto naše cíle a představy bychom chtěli konkrétně realizovat v příští vládě.