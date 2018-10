Profesor Fiala slibuje: Vládě budeme ze Senátu komplikovat život

Za dobrým výsledkem ODS podle Fialy stojí dlouhodobá práce na obnově Občanské demokratické strany a také budování alternativy vůči hnutí ANO i všem populistickým a extrémním formám politiky. „Voliči rozhodli, že ODS je jedinou silnou pravicovou alternativou vůči hnutí ANO, která se stává hegemonem levice,“ uvedl.

To se prý projevuje jak na přechodu voličů od sociální demokracie a komunistů k ANO, tak v tom, co ANO dělá programově, co prosazuje ve Sněmovně. Podle Fialy není náhoda, že v naprosté většině hlasuje shodně s KSČM a je to jasná zpráva pro občany, kteří to přesně tak chápou.

Tyto volby také prý prokázaly, že politický marketing není všemocný, stejně jako finanční a mediální moc. Další dobrá zpráva pak je, že u nás stále může vyhrávat tradiční politická strana, což podle Fialy vyvrací teze o rozplynutí dělení politické scény na levici a pravici.



Vyjádřil se i k obavám, které se po volbách objevily v Brně nebo Plzni. A sice, že se po moci zase sápou lidé spojení s temnou érou kmotrovské ODS. Něco takového prý ale dnes v ODS vůbec nehrozí. Může to prý garantovat mimo jiné i proto, že ODS šla nahoru krok po kroku a v její dnešní podobě jsou lidé, jako je například Martin Baxa, kteří reprezentují poctivá řešení. „Na rozdíl od Andreje Babiše já žádné kmotry neznám, natož abych si s nimi tykal,“ rýpnul si šéf ODS.

Došlo i na téma zahraniční politiky této vlády, k jejíž kvalitě je Fiala skeptický. „Byli jsme tři měsíce bez ministra zahraničí. A nyní se jím stává Tomáš Petříček, který objektivně nemá politické zkušenosti a není autoritou na domácí politické scéně,“ uvedl a dodal, že nadále bude asi v režii premiéra. „Když ale sleduji jeho vystoupení k migraci, začínám se obávat, zda si ji nevybral jen jako marketingový nástroj,“ dodal.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A co říká jako místopředseda Sněmovny návštěvě jejího šéfa Radka Vondráčka (ANO) v Rusku, kde se setkal i s předsedy obou parlamentních komor Valentinou Matvijenkovou a Vjačeslavem Volodinem, kteří jsou na sankčním seznamu USA i EU? S Ruskem se podle něj určitě může hovořit a je dobré vést diplomatická jednání na různých úrovních. Vždy ale musíme prý přemýšlet o tom, jestli nějakou návštěvou nebo gestem nezpochybníme náš pevný postoj v zahraničněpolitických otázkách.

Co se týká předsedy Senátu, prezident Miloš Zeman dal jednoznačné doporučení, aby se jím stal Jaroslav Kubera (ODS). S tim Fiala souhlasí. „Pokud by byl náš klub nejsilnější, tak kandidátem ODS je Jaroslav Kubera. K tomu nepotřebuji doporučení pana prezidenta,“ sdělil s tím, že Kubera je místopředseda Senátu a má autoritu napříč stranami a opakovanou důvěru voličů.

„Společně s ostatními opozičními senátními kluby budeme vládě komplikovat život,“ uvedl pak závěrem rozhovoru Fiala a dodal, že v pondělí měli schůzku zástupců klubů ODS, STAN a KDU-ČSL včetně předsedů stran, kde se domluvili například na uspořádání vedení Senátu a respektování principu seniority.

Kromě toho se dohodli také na tom, že budou bránit všem návrhům, které by vedly ke změnám politického systému a jeho základních parametrů. Což je podle Fialy velmi důležité vzhledem k tomu, kolik různých iniciativ se rodí ve Sněmovně, od referenda přes přímou volbu starostů a další. A zároveň se shodli, že zákony, které by směřovaly ke zvyšování byrokracie, zhoršování podmínek pro podnikání a brzdění ekonomického růstu, bude Senát důsledně vracet.

Psali jsme: Fiala (ODS): Andrej Babiš se žene na vlně populismu Schwarzenberg: ODS vstala z mrtvých a zdá se, že vypadá velice čiperně Udženija (ODS): Zákulisních her "na přetahovanou o pražského primátora" se nezúčastníme ODS: Rodinné farmy jsou optimální formou zemědělského podnikání

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab