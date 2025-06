Rozvoral (SPD): Budeme i nadále prosazovat zvýšení příspěvku na péči

Vážení přátelé,

1. Kauza s bitcoiny nese mafiánské znaky. Podporujeme vyjádření nedůvěry Fialově vládě.

Kauza s bitcoiny ve výši minimálně jedné miliardy korun, které ministerstvu spravedlnosti daroval člověk odsouzený za nelegální obchody s drogami a zbraněmi, nese mafiánské znaky. O víkendu se objevily další znepokojující informace, že o celé transakci měl informace nejen ministr spravedlnosti Pavel Blažek, ministr financí Zbyněk Stanjura a premiér Petr Fiala (všichni z ODS), ale minimálně od loňského prosince také zástupce hnutí STAN na ministerstvu spravedlnosti, politický náměstek a místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák. Je tedy evidentní, že přední politici obou vládních uskupení mají snahu o legalizaci výnosů z trestné činnosti, a to jak v kauze s bitcoiny, tak v kauze Dozimetr. Je dle našeho názoru nade vši pochybnost, že účastí těchto osob ve vládě se stát přidal na stranu zločinu! Jmenování místopředsedkyně ODS Evy Decroix (ODS) do funkce ministryně spravedlnosti místo Pavla Blažka je pouze snaha premiéra Petra Fialy celou záležitost tzv. zamést pod koberec a nepřijmout osobní odpovědnost za stávající vládní krizi. Resort spravedlnosti nemůže řídit další politik ODS. Tato bezprecedentní skandální záležitost otřásá důvěrou občanů v transparentnost, nestrannost a důvěryhodnost institucí právního státu, zejména pokud se jedná o ústřední orgán státní správy zaštiťující výkon spravedlnosti. Celou záležitost je potřeba vyšetřit nezávislými orgány činnými v trestním řízení a naprosto nezbytná je demise vlády Petra Fialy. Zároveň plně podporujeme svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, na které by se hlasovalo o vyjádření nedůvěry vládě Petra Fialy.

2. Kvůli Evropské unii a Fialově vládě se mají extrémně zdražit benzín a nafta a vytápění plynem a uhlím. Prosazujeme odstoupení od emisních povolenek i od Green Dealu EU.

V minulých dnech bylo zahájeno obchodování s kontrakty na nové emisní povolenky EU (tzv. ETS 2), které jsou určené pro osobní dopravu a vytápění domácnosti. Evropská energetická burza v Lipsku zahájí obchodování s těmito povolenkami 7. července. Jejich cena se zatím pohybuje okolo 80 euro za tunu emisí oxidu uhličitého, zatímco EU mylně předpokládala, že to bude jen 45 euro. Podle analýzy společnosti Vertis Environmental Finance se však cena jedné této povolenky může v roce 2030 pohybovat až kolem 250 eur! Tato skutečnost povede k extrémnímu růstu cen paliv a energií. Systém emisních povolenek ETS 2 se má naplno spustit v roce 2027. Pro příslušnou směrnici EU hlasoval v roce 2023 v Radě EU i zástupce Fialovy vlády. Kvůli tomu dojde k výraznému zdražení vytápění domácností uhlím a plynem a ke zdražení benzínu a nafty. Pro domácnosti topícími plynem či uhlím hrozí ročně až desetitisícové platby navíc. Toto řešení v SPD absolutně odmítáme, a pokud budeme součástí příští vlády, se zavedením systému emisních povolenek pro domácnosti v ČR nebudeme nikdy souhlasit. Tento krok by znamenal další dramatický propad životní úrovně občanů a vysokou inflaci. Stejně tak odmítáme v ČR aplikovat i jakékoli další směrnice a nařízení vyplývající z Green Dealu EU, které podpořila vláda Petra Fialy a její ministři.

3. Fialova vládní koalice podrazila a vážně poškodila zdravotně postižené občany. Budeme i nadále prosazovat zvýšení příspěvku na péči.

Poslanci stran asociální Fialovy vládní koalice ve Sněmovně v minulém týdnu opět hrubě poškodili a podrazili naše vážně zdravotně postižené spoluobčany. V rámci závěrečného třetího čtení novely zákona o sociálních službách poslanci ODS, TOP 09, lidovců a hnutí STAN hlasovali proti návrhu poslankyně SPD Lucie Šafránkové na zvýšení příspěvku na péči zdravotně postiženým občanům v prvním a druhém stupni závislosti. Příspěvek na péči pro dospělé osoby v prvním stupni závislosti se přitom nezvýšil již téměř 10 let a činí pouhých 880 korun měsíčně, což jeho příjemcům, kteří nezvládají čtyři základní životní potřeby, nestačí k zaplacení pro ně nezbytných podpůrných asistenčních služeb. Fialova vláda tyto vážně zdravotně postižené občany a jejich rodiny systematicky ignoruje a poškozuje, přestože vzhledem k inflaci a zdražování terénních sociálních služeb je pro ně akutní a potřebná péče v podstatě již nedostupná. To vede ke zhoršování kvality jejich života i jejich zdravotního stavu, což je nedůstojné a neomluvitelné a pro nás neakceptovatelné. My v SPD naopak dlouhodobě hájíme právo našich zdravotně postižených občanů a jejich rodin na dostatečnou pomoc od státu a na důstojný život.

4. Fialova vláda hanebně podporuje Sudetoněmecký landsmanšaft, který zpochybňuje Benešovy dekrety a odsun Němců.

Neschopný a neúspěšný ministr školství Mikuláš Bek (za hnutí STAN) se o víkendu účastnil sjezdu tzv. Sudetoněmeckého landsmanšaftu v bavorském Řezně. Fialova vláda a strany vládní koalice dlouhodobě politicky podporují Sudetoněmecký landsmanšaft, který personálně navazuje na předválečnou Henleinovu Sudetoněmeckou stranu, jež rozbila první Československou republiku a otevřeně kolaborovala s hitlerovským Německem. Zástupci Fialovy vlády se opakované účastní sjezdů této politické nátlakové organizace, jejímž cílem je revize výsledků druhé světové války včetně požadavků na odškodnění a majetkové restituce od českého státu. Sudetoněmecký landsmanšaft rovněž zpochybňuje Benešovy dekrety, které po schválení poválečným českým parlamentem rozhodly mj. o oprávněném odsunu Němců z Československa a o potrestání válečných kolaborantů a zrádců. Landsmanšaft u mezinárodních soudů usiluje o jejich zrušení. Český spolek Meeting Brno pořádající každoročně stejnojmenný česko-německý festival, letos nabídl Sudetoněmeckému landsmanšaftu, aby svůj příští sjezd uspořádal v Brně. Dlouhodobě odmítáme jakékoli zpochybňování Benešových dekretů a nechceme, aby se u nás konaly propagandistické sjezdy Sudetoněmeckého landsmanšaftu.

