Rozvoral (SPD): Zajištění bezpečnosti České republiky je pro hnutí SPD prioritní záležitostí!

Odmítáme a kategoricky se distancujeme od vyjádření provládních médií, která se nás snaží vykreslit jako stranu, které nezáleží na bezpečnosti České republiky, a to pouze na základě našeho rozhodnutí odmítnout pozvání na schůzku s premiérem Fialou. Tento pokus o manipulaci veřejného mínění je nejen nespravedlivý, ale i nepravdivý, a je součástí politické taktiky, která má za cíl diskreditovat hnutí SPD.

Hnutí SPD si stojí za názorem, že Fialova vláda se opět pokouší obejít demokratickou debatu a zodpovědnost vůči občanům, které navíc nepravdivě informuje o přístupu našeho hnutí k otázce bezpečnosti. Tentokrát se rozhodla pro kontroverzní navýšení investic do obrany, které mají dosáhnout až tři procenta HDP během příštích 5 let. Tuto změnu si však vláda sama odsouhlasila a byly rozhodnuty konkrétní kroky a částky. Přestože si vláda vše rozhodla za zavřenými dveřmi, následně se pokoušela vytvářet dojem, že chce s opozicí diskutovat o tomto klíčovém tématu. V hnutí SPD však trváme na tom, že o tak zásadní věci, která se týká celé naší budoucnosti, se musí hovořit otevřeně – ve Sněmovně, před zraky veřejnosti a médií. Občané by měli mít možnost v přímém přenosu tato důležitá jednání sledovat.

Armáda České republiky, aby byla skutečně připravena na obranu našeho území, vyžaduje především koncepční změny. V rámci jejího vyzbrojování by měla podpora směřovat na posílení domácího zbrojního průmyslu, který je schopen vyrobit moderní a kvalitní výzbroj za rozumné ceny a s minimálním rizikem korupce a neefektivity. Též je potřebné co nejdříve vyřešit problém spojený s náborem nových vojáků a nedostatkem personálu. Všechny změny v rámci Armády ČR se musí zaměřit na její skutečnou připravenost a flexibilitu, nikoliv na nákup nejnovějších technologií, které ve skutečnosti nemusí být efektivní nebo potřebné. Tyto změny je možné realizovat i v rámci současné výše výdajů na obranu, bez nutnosti dramatického navyšování rozpočtu. Je čas na revizi a přehodnocení toho, za co a jak utrácíme peníze na zbrojení. Tato revize by měla být základem pro skutečně efektivní a odpovědný přístup k obraně České republiky.

Hnutí SPD má na rozdíl od Fialovy vlády jasnou a dlouhodobou vizi o tom, jak zabezpečit Českou republiku a její obranyschopnost. Na rozdíl od současné vlády, která za tři roky svého vládnutí mimo předraženého nákupu vojenské techniky, která nám bude dodána až za pět let, nic pro zajištění bezpečnosti naší republiky nepodnikla. Proto se nyní rozhodla zvolit tyto populistické kroky, aby nepravdivě špinila opozici, protože si je vědoma, že má za sebou neobjektivní veřejnoprávní média. Naopak my v hnutí SPD klademe důraz na reálné a efektivní zajištění obrany našeho státu. Naše návrhy jsou vždy podloženy konkrétními kroky, které mají za cíl dlouhodobou stabilitu a posílení bezpečnosti České republiky. Pro hnutí SPD je zajištění bezpečnosti České republiky prioritní záležitostí.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky