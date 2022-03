Ryba (ANO): Proč hlasujete o něčem, co nám sem pustí cizince z celého světa?

reklama

Vážená paní předsedající, milí kolegové,

já si myslím, že tady smícháváme dvě věci. Nikdo, byť jsem se na to neptal, ale jsem o tom trvale přesvědčen, bytostně přesvědčen, že nikdo z poslanců ANO není ve stavu, kdy nechce poskytnout pomoc Ukrajině a Ukrajincům, kteří k nám jdou. A je v tuto chvíli úplně jedno, jestli je to Ukrajinec, anebo trvale žijící osoba na Ukrajině. Neříkejme, že nechceme poskytnout. Všichni chceme poskytnout. Ale vy všichni vidíte, a já nejsem právník, já když jsem si to přečetl, tak to ve mně ty obavy vyvolalo.

Faktem je, že pan kolega, neznám vás, takže neznám jméno, mně řadu těch obav vysvětlil. Ale já si myslím, že ty zákony by měly fungovat nejen pro právníky, ale i pro běžné lidi. A bohužel já taky dostávám maily, proč tam hlasujete o něčem, co nám sem pustí cizince z celého světa, proč hlasujete o něčem, co je možné zneužít pro nějaké realokace?

Já věřím panu ministrovi, který je mimochodem opravdu výborný řečník, že to tak není. Ale na druhou stranu, když to tak není, co brání tomu nahradit slovo "cizinci" dvěma slovy, která přesně vystihují to, co máte dál v tom zákoně tak, aby tomu rozuměl i ten, kdo není právník?

Děkuji vám.

