Rygl (Zelení): Velká spalovna komunálního odpadu v Horních Počaplech

V současné době probíhá posouzení dopadu projektu na životní prostředí, tzv. EIA, ke kterému obce, organizace, občané mohli podat stanoviska na Ministerstvo životního prostředí. Město Štětí uvedlo ve svém stanovisku, že z dokumentace nevyplývá negativní dopad spalovny na město a jeho obyvatele. Dále město Štětí požaduje, aby byl přednostně spalován odpad vzniklý v nejbližším okolí a realizací záměru podněcuje výstavbou potřebné dopravní infrastruktury.

Hnutí DUHA (ekologická organizace) uvádí ve stanovisku ke spalovně Mělník, že je předložen záměr jež má ročně navézt a spálit 320 000 tun komunálních a jiných odpadů a odvézt 112 000 tun nebezpečné škváry a toxického popílku a není zde uvedeno kam. Záměr má být umístěn na území, na kterém to podle Územního plánu není možné a obec na jejímž katastru má spalovna stát (Horní Počaply) s jeho realizací nesouhlasí. Dokumentace záměru je přitom velmi obecná, když tvrdí, že bude splňovat nejlepší dostupné technologie (BAT) jež budou známy až na přelomu let 2018 a 2019 (viz str. 49 ) a dále je zde uvedeno, že použije zatím neznámou technologii, která však budoucí BAT bude plnit a na str. 40 v dokumentaci záměru je napsáno, že spalovna bude realizována až bude vyřešena dopravní situace, která se však ještě ani stavebně řešit nezačala. Dále Hnutí Duha je přesvědčeno, že součástí technologie musí být zařízení, které bude vytřiďovat toxické odpady na vstupu spalovny.

Arnika (ekologická organizace) uvádí ve stanovisku ke spalovně Mělník , že procentní podíl spalovny Mělník na ročních emisích jednotlivých škodlivin vypouštěných celou EMĚ (Elektrárna Mělník) v roce 2024 znamená, že spalovna zhruba z poloviny anebo i více než poloviny bude přispívat k celkovým emisím prachových částic PM10, rtuti, benzo-a- pyrenu, kadmia a thalia, a polychlorovaných bifenylů. Z více jak třetiny pak bude přispívat k emisím chlorovodíku a součtu těžkých kovů. Je tedy patrné, že varianta bez spalovny by nebyla zatěžující mimo jiné i pro kritický benzo-a- pyren, pro nějž už dnes je situace vážná! Mimo jiné i proto nelze souhlasit s výstavbou ZEVO v tak zatížené lokalitě jako je okolí elektrárny Mělník.

Spalovny v okolí

1. Malešice v Praze se zpracovatelskou kapacitou 310 000 tun odpadu ročně.

2. Termizo (Termické zpracování odpadů) v Liberci. Termizo bylo uvedeno do provozu roku1999 a má kapacitu 96 000 tun.

3. Plánovaná spalovna Most – Komořany 150 000 tun

Vznikající sdružení NE SPALOVNĚ připravilo petici proti výstavbě spalovny ZEVO v areálu EMĚ, která bude k dispozici v dotčených obcích Mělnicka a Štětska. POKUSME SE SPOLEČNÝMI SILAMI TOMUTO PROJEKTU ZABRÁNIT!

Sdružení upozorňuje na dokumentaci ke spalovně, kde je uvedeno, že nebude ovlivněn jiný majetek než majetek investora. Není to pravda. Cena nemovitostí klesne, případné obchvaty obcí a nové komunikace spolykají desítky hektarů především zemědělské půdy.

Ostatní pozemky budou znehodnocovány exhalacemi ze spalovny i výfuků těžkých nákladních aut.

http://arnika.org/spalovna-melnik

https://www.facebook.com/Spalovna-odpad%C5%AF- Horn%C3%AD-Po%C4%8Daply- M%C4%9Bln%C3%ADk- 208751926369237/?hc_ref=ARTkofCwoCqNxVOuzQPVuZwWmmTklBnbQ1qut6Pm3jRolkpWKIZM7grzlqG NOea3u2s

Zastupitel města MVDr. Milan Rygl

Psali jsme: Zelení: Porušování lidských práv v Tibetu pokračuje Zelení: Odmítáme rétoriku inauguračního projevu Miloše Zemana Kolínská (Zelení): Praha 6 selhává v péči o svěřený majetek Zelení: Rozhodování o poloze nádraží nekončí. Přesouvá se na celostátní úroveň

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV