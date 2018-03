SMM: Mami, tati, půjdeme si zabruslit? Aneb dva a půl měsíce ledově drahé zábavy v centru Mostu

Statutární město Most v čele s primátorem Janem Paparegou přišlo na podzim 2017 s nápadem, který nám všem měl vyrazit dech. A to se skutečně povedlo. V listopadu 2017 nás Mostecký deník informoval o koupi „malého kluziště“, které lidem poslouží i v létě. Konkrétně podtitulek „Rodiče pijí svařák a děti bruslí. Tak má vypadat idyla ve středu Mostu, kde se moc lidí venku nezdržuje“ v nás měl zřejmě vyvolat pocit jistoty a městské prosperity.

Vše krásné ale jednou končí, v tomto případě příliš brzy! To, co se odehrálo v realitě „našeho“ kluziště, je spíše zarážející. Kvůli kluzišti, které město v celkové hodnotě vyšlo zhruba na čtyři miliony korun, muselo padnout celkem osm vzrostlých zdravých borovic v parku mezi magistrátem a hotelem Cascade (dříve Murom). Tím akce zdaleka neskončila. Vše pokračovalo zpožděným otevřením kluziště. Jeho provoz tak začal až 5. prosince 2017. A skončil 14. února 2018, přičemž o stálém provozu se hovořit nedá. Proč? Dle Městské policie Most se vandal na sklonku roku 2017 pokusil o krádež kabelů. Příběh je o to smutnější, že se tak stalo našim strážníkům doslova přímo před očima (naproti kluzišti je totiž jejich služebna). A to nemluvíme o častých technologických přestávkách.

A jaký je výsledek? Magistrát města Mostu zaplatil za ledovou „legrácku“, která fungovala necelé dva a půl měsíce, poměrně zajímavou částku – bezmála čtyři miliony našich korun. A navíc obětoval osm vzrostlých borovic. Když už využití na zimu bylo zanedbatelné, tak jaké bude využití plochy na léto? Město stále hledá.

Tak co? Nemyslíte, že by se čtyři miliony daly utratit lépe a investice by měla mít delší trvání než necelých jedenáct týdnů?

Sdružení Mostečané Mostu (SMM)

