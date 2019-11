SPD: Česko prý odmítnutím uprchlických kvót porušilo právo EU

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), v němž informujeme, že hnutí SPD předložilo pozměňovací návrh, aby rodičovský příspěvek byl nejen zvýšen o 80 tisíc korun na 300 tisíc korun, ale navíc, aby na zvýšení měli nárok rodiče všech dětí do 4 let věku (vláda totiž chce diskriminovat rodiče, kteří museli jít do práce). Podporujeme navýšení platů učitelů, zrušení inkluze a návrat k tomu, aby se děti ve školách učily znalosti potřebné k životu, nikoli aby byly indoktrinované neomarxismem. Vláda špatně hospodaří, a tak radikálně zvyšuje daně a odírá občany. Prohlášení generální advokátky Soudního dvora EU, že ČR má povinnost přijímat imigranty na základě kvót, dokazuje, že EU podporuje masovou imigraci. Podle SPD by měla být naopak podána žaloba na státy, které nehájí vnější hranice EU.

1. Vládou jsou trestáni rodiče, kteří si našli práci.

Hnutí SPD předložilo pozměňovací návrh, aby rodičovský příspěvek byl nejen zvýšen o 80 tisíc korun na 300 tisíc korun, ale navíc, aby na zvýšení měli nárok rodiče všech dětí do 4 let věku. Hnutí SPD odmítá diskriminaci rodičů, kteří museli jít do práce, aby uživili svoje dítě a sebe sama. Těmto rodičům odmítá vláda ANO, ČSSD a KSČM zvýšit rodičovský příspěvek. Za zapojení do práce vládní strany trestají, a na druhé straně ministryně práce Maláčová z ČSSD nedělá nic proti zneužívání dávek lidmi, kteří odmítají práci.



2. Potřebujeme kvalitní práci učitelů a zásadní změny ve školství.

Hnutí SPD programově podporuje navýšení prostředků ve školství, včetně zásadní zvýšení prestiže práce učitele. Hodnocení kvalitních učitelů by mělo dosahovat 130% průměrné mzdy a podíl rozpočtu školství by měl vzrůst na 6% HDP. Potřebujeme kvalitní školství, neboť vzdělaná a odborně připravená mládež bude v budoucnu jediné bohatství této země. K dosažení tohoto cíle ale potřebujeme odbourat nesmyslné reformy, které ničí české školství. Především se musí vrátit do škol jasné standardy znalostí žáků, které byly rozvráceny takzvanou kurikulární reformou. Je nezbytné ukončit šílenství inkluze, kterou zavedla ministryně Valachová. Jen letos jsou náklady inkluze 6 miliard korun. V souvislosti se stávkou vyhlášenou na 6. listopadu odbory, kterou podporuje paní Valachová, se nabízí otázka, co odbory vedené panem Dobšíkem dělaly, když v zájmu budování Nového světového řádu ničila ČSSD ve spolupráci se Sorosovými neziskovkami české školství. Mlčely. Dnes falešně burcují v zájmu paní Valachové do stávky. Hnutí SPD vyzývá pracovníky ve školství k zakládání nezávislých odborů, které budou hájit jejich zájmy, a nikoliv zájmy politiků. Hnutí SPD bude trvat na prosazení zásadních změn zvyšujících kvalitu českého školství a na související zvýšení platu učitelů.

3. Peníze docházejí, tak vláda zvyšuje daně.

Vláda opakovaně předkládá ve Sněmovně tzv. daňový balíček v celkové výši 16,2 miliardy korun, kterým navrhuje zvýšit daně od 1. ledna 2020. Hnutí SPD s tímto návrhem zásadně nesouhlasí, protože na druhou stranu zároveň při pohledu na vládou připravený rozpočet na příští rok vláda navrhuje vyplácet nadále miliardové sumy nepřizpůsobivým, politickým neziskovým organizacím – to znamená těm, kteří propagují multikulturalismus, migraci, gender a další zvyšování pravomocí Bruselu. Hnutí SPD naopak podporuje ty organizace, které se starají o staré a potřebné. Takže na jednu stranu vláda sdírá pracující a slušné lidi, protože složená daňová kvóta v ČR patří vůbec k nejvyšším, a na druhou stranu nesmyslně rozhazuje. Státní rozpočet byl po prvních deseti měsících letošního roku ve schodku 19,57 miliardy korun. Jde o výrazné zhoršení oproti loňskému říjnu, kdy byl státní rozpočet v přebytku 5,67 miliardy korun. Jde o nejhorší říjnový výsledek od roku 2015. Bilance se tak meziročně zhoršila o 25,24 miliardy. To není dobré hospodaření a pro hnutí SPD je to zcela nepřijatelné.



4. Česko prý odmítnutím uprchlických kvót porušilo právo EU.

Česko, Polsko a Maďarsko prý nesplnily povinnosti z právních předpisů EU, když se odmítly zapojit do systému přerozdělování uprchlíků. Uvedla to generální advokátka Soudního dvora EU Eleanor Sharpstonová. Andrej Babiš se nepravdivě chlubí, jak zastavil migraci. Opak je však pravdou. Je to samozřejmě diktát EU. Hnutí SPD v této souvislosti zastává názor, že Soudní dvůr EU je politickým nástrojem elitářů z EU a vláda ČR by měla podat žalobu na každodenní porušování práva hraničními zeměmi a za podporu pašeráků. Maďarsko alespoň postavilo plot, ale jsou tu státy, které nedostatečně hlídají své hranice, a právě tyto státy porušily právo EU. Jich se však žaloba paradoxně netýká a navíc Řecko začalo o víkendu přesouvat ilegální imigranty ze svých ostrovů do hotelů na své pevnině. Rozhodnutí generální advokátky Soudního dvora EU zásadně potvrzuje, že imigrace je podporována Evropskou unií a slabá politika premiéra Babiše jen oddaluje podvolení České republiky. Řešení je pouze jediné. Vlastenecké strany Evropy musí prosadit nahrazení Evropské unie novou formou spolupráce národních států Evropy. Pouze hnutí SPD dokáže říct jasné ne migraci, neboť nejsme propojeni zájmy s elitami Evropské unie.

