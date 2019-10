SPD: Hlavní město Praha nemá právo mít vlastní zahraniční politiku

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém vyjadřujeme upřímnou soustrast pozůstalým fenomenálního zpěváka Karla Gotta a úctu jeho památce. Snahu propustit až sedm tisíc zaměstnanců České pošty považujeme za skandální. Za teroristický útok v Paříži nese podle nás odpovědnost masová imigrace a islám. V souvislosti s tím, že Praha odmítá uznávat politiku jedné Číny, připomínáme, že hlavní město Praha nemá právo mít vlastní zahraniční politiku, která je navíc v rozporu s pozicí České republiky.

1. Čest památce Karla Gotta!

V úterý 1. října v pozdních večerních hodinách zemřel fenomenální zpěvák Karel Gott. Osobnost, která se stala vzorem pro mnoho generací, byla symbolem profesionality a laskavosti. Bohužel i tak se stal předmětem hrátek na politické a dezinformační scéně. Předsednictvo hnutí SPD v této souvislosti vyjadřuje hlubokou soustrast všem jeho rodinným příslušníkům a pozůstalým a zastává názor, že o druhu a způsobu provedení pohřbu si má v první řadě rozhodovat rodina sama. Odmítáme veškeré nenávistné projevy některých politiků a novinářů, které se objevily. Karel Gott téměř šedesát let poctivě pracoval a přinášel nám všem radost. Byl to jeden z mála českých umělců, jehož význam výrazně přesahoval naše hranice. Čest jeho památce!

2. Návrh Babišovy vlády propustit sedm tisíc zaměstnanců České pošty je skandální.

Česká pošta plánuje do roku 2025 propustit až sedm tisíc zaměstnanců, na kvalitě, komfortu a dostupnosti služeb se prý nic nezmění. Minulý týden to po jednání s vedením pošty řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Premiér Andrej Babiš (ANO) dodal, že by chtěl, aby stát v roce 2020 splatil poště dluh 3,3 miliardy korun, který navíc ještě podléhá schválení Evropské komise. Předsednictvo SPD propouštění považuje za skandální a tyto plány za zcela nepřijatelné. Česká pošta je tradiční firmou, která zajišťuje službu státu. Poslední roky ji řídili ministři vnitra Milan Chovanec, Lubomír Metnar, Jan Hamáček, tedy ministři za ANO a ČSSD. Ti nesou plnou odpovědnost za současný stav České pošty. Předsednictvo hnutí SPD je přesvědčeno, že tímto krokem bude ohrožena již dnes špatná kvalita doručování a zejména dojde k propouštění těch lidí, kterých je již dnes málo a jejichž ohodnocení je směšné. Česká pošta chce propouštět zaměstnance a na druhou stranu nemá dostatek lidí na základních funkcích (řidičů a poštovních doručovatelů). Výkony pošťaček a pošťáků jsou nadlidské, za každého počasí a za směšný plat. Chyba není v řadových zaměstnancích, ale v systému České pošty, takže soukromé firmy dnes bez dotací dělají daleko větší výkon a pracují produktivněji než pošta. Řešením je nikoliv propouštění již tak nízkého počtu lidí v přímém výkonu, ale zrušení a omezení státní byrokracie na ministerstvech a úřadech.

3. Za teroristický útok v Paříži nese odpovědnost masová imigrace a islám.

Francouzský policista Michael Harpon, který nedávno přestoupil na islám, ve čtvrtek ubodal čtyři své kolegy z pařížské policejní prefektury. Podle zjištění vyšetřovatelů měl vazby na islámské radikální organizace Islámský stát nebo Al-Káida. Policie tak na útok pohlíží jako na teroristický čin. Jedna z obětí byla jeho nadřízená policistka, jež ho předtím pokárala, že odmítá normálně vycházet se ženami. Je zcela jasné, že se Západ zmítá ve vlnách násilí, zvýšené kriminality, vražd a terorismu. Je evidentní, že je to důsledek migrace v souvislosti s nenávistným náboženstvím, kterým islám bezpochyby je. Nenechme si tedy vnutit muslimský způsob života, na který nejsme zvyklí, a je nám naprosto cizí. Evropa musí zůstat taková, jakou nám ji předali naši otcové a jim naši dědové. Hnutí SPD si nepřeje, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili ilegální imigranti. Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic pro větší bezpečnost našich občanů. Navrhli jsme již zákony zakazující islámské zahalování na veřejnosti a zakazující propagaci nenávistné islámské ideologie, ale ostatní strany ve Sněmovně včetně ANO, ČSSD a KSČM nám je blokují.

4. Hlavní město Praha nemá právo mít vlastní zahraniční politiku.

Rada hlavního města se v pondělí rozhodla vypovědět partnerskou smlouvu s Pekingem. Důvodem je neochota čínské strany jednat s pražským vedením o vyškrtnutí klauzule o uznání jedné Číny. V přímém přenosu se opět ukazuje nekompetentnost a amatérismus Pirátů a celé pražské koalice, která doslova poškozuje české zájmy. Česká republika dosud investovala obrovské peníze z kapes našich daňových poplatníků do pozitivní propagace České republiky v Číně. Například státní agentura CzechTourism tam provozuje vlastní zastoupení. Výsledkem je obrovský nárůst čínských turistů, kterých k nám ročně jezdí přes 600 tisíc a řadí se tak na špičku. Díky tomu má desetitisíce Čechů kvalitní práci v cestovním ruchu, ať jsou to pracovníci v hotelech, restauracích, galeriích, muzeích, na hradech a zámcích, řidičů zájezdových autobusů či průvodců. Příjmy od turistů generují značné prostředky do státního rozpočtu, které stát potřebuje na výplatu důchodů, na zdravotnictví či na školství. Tohle všechno mnohaleté úsilí pirátské vedení pražského magistrátu ničí, aniž by nabídli jakoukoli pozitivní alternativu. Uznávání jednotné Číny je oficiální politikou České republiky. To znamená, že ČR uznává Tibet a Tchaj-wan za integrální součást Čínské lidové republiky. „Česká republika, spolu s celou EU, realizuje politiku jedné Číny. S Tchaj-wanem nemá diplomatické styky," píše se na stránkách českého ministerstva zahraničí. Je skandální, aby hlavní město Praha mělo jinou zahraniční politiku než Česká republika. To je v rozporu s ústavním pořádkem naší země! Města nemají právo mít odlišnou zahraniční politiku od té státní! Dokazuje to, že vedení Prahy kašle na Českou republiku a dělá si, co chce, bez ohledu na zájmy naší země a jejích občanů!

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

