SPD: Občanská práva nesmí být podmiňována testováním a očkováním

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že hnutí SPD nepodpořilo prodloužení nouzového stavu, protože to ohrožuje svobodu a demokracii i ekonomiku naší země a opatření vůči ohroženým skupinám lze realizovat i bez nouzového stavu. Odmítáme „vypnutí" republiky. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM svými restrikcemi pokračuje v politice faktické likvidace národního hospodářství. Hnutí SPD podporuje snížení daní pro pracující občany. Testování a očkování nesmí být pro naše občany povinné, ale na bázi dobrovolnosti. Občanská práva nesmí být podmiňována testováním a očkováním. Hnutí SPD nepodpořilo vládní návrh státního rozpočtu, protože vláda plýtvá peníze na nepřizpůsobivé, politické neziskovky, imigranty atd. Přejeme všem krásné Vánoce a vše dobré v novém roce.

1. Hnutí SPD nepodpořilo prodloužení nouzového stavu, protože to ohrožuje svobodu a demokracii i ekonomiku naší země.

Včera Vláda ČR letos celkově pošesté žádala Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu o dalších 30 dnů z důvodu přijímaných opatření proti pandemii koronaviru. Nouzový stav není možné stále prodlužovat, protože se jedná o stav, kdy jsou omezeny základní mechanismy parlamentní demokracie a veřejné kontroly účelného hospodaření vlády. Stát se fakticky dostává do situace, kdy se mění pod záminkou boje s pandemií v korporaci řízenou skupinou osob s právem omezovat práva lidí a s možností bez výběrových řízení utrácet veřejné prostředky. Vláda měla dostatek času přijít s novelizací zdravotní a krizové legislativy, která by tyto závažné problémy řešila. Dost času bylo na přijetí cílených opatření, která by řešila ochranu ohrožených skupin a zbytečně neomezovala ekonomický a sociální systém země. Nestalo se tak. Jsme konfrontováni s faktem, že hrozí nebezpečí dlouhodobého pokračování nouzového stavu. Zmatečná opatření a špatná komunikace vážně narušily důvěru občanů. Dnes je zřejmé, že kromě reálného zdravotního rizika je ohrožena i svoboda a demokracie. Snaha učinit z oprávněné kritiky postupu vlády odpovědnost za ztrátu životů je politicky mylné a další propad v obchodní a ekonomické stabilitě může vážně ohrozit ekonomiku, včetně zdrojů na zdravotní péči a sociální služby. To jsou důvody, proč jsme prodloužení nouzového stavu při hlasování ve Sněmovně nepodpořili.

2. Odmítáme „vypnutí" republiky. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM svými restrikcemi pokračuje v politice faktické likvidace národního hospodářství.

Vláda ČR na svém dnešním jednání zpřísnila systém protiepidemických opatření (PES) na stupeň 5. Tímto se republika v podstatě „vypnula" až na výjimky úplně. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM těmito kroky pokračuje v politice faktické likvidace národního hospodářství a vykládá si systém PES po svém. Názorným příkladem budiž situace z minulého týdne, kdy byla republika v systému PES na 3. stupni a připravovala se na přechod na 4. stupeň, přičemž již většina krajů byla v pátek 18. prosince na stupni 5 s celkovým skóre 76 bodů. Usnesení Vlády ČR ve smyslu jednotlivých opatření jsou chaotická a rozporuplná. Dalším důkazem je například usnesení Vlády ČR z počátku minulého týdne, které vláda po kritice veřejnosti opět upravila a ve kterém omezila volný pohyb osob přes den, a tím pádem by lidé teoreticky směli nakupovat jen základní potřeby. Jinými slovy – všechny prodejny mohou být otevřené, ale nesmí se do nich chodit. Odmítáme plošná opatření, protože je evidentní, že stejně nejsou dostatečně účinná k zastavení viru. Řešením je novela zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou navrhuje SPD, kterou ale vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM dlouhodobě odmítá.

3. Hnutí SPD podporuje snížení daní pro pracující občany.

Hnutí SPD prosazuje snížení daní, proto podporujeme původní sněmovní verzi daňového balíčku, která daně pracujícím občanům snižovala více než ta senátní. Původní sněmovní verze však neměla dostatečnou podporu ostatních stran, protože ODS z toho, co původně podpořila, couvla, a podporuje menší snížení daní. Aby prošlo – byť i menší – snížení daní, hnutí SPD podpořilo senátní verzi, a pokud by došlo na hlasování o té sněmovní, podpořilo by tu sněmovní. Procedura je totiž taková, že se nejprve hlasovalo o verzi senátní a pokud by byla schválena tato, o té sněmovní by se již nehlasovalo. Rozdíl mezi senátní a sněmovní verzí je v tom, že senátní verze zachovává zrušení superhrubé mzdy a dvě sazby daní z hrubé mzdy (15 a 23 %) schválené Sněmovnou a zároveň snižuje zvýšení základní daňové slevy na poplatníka schválené Sněmovnou na zhruba 28 tisíc korun. Zároveň navrhuje kompenzace samosprávám kvůli výpadkům z příjmů kvůli pandemii koronaviru v celkovém objemu 22,7 miliardy korun v rámci změn parametrů zákona o rozpočtovém určení daní (tzv. RUD). Hnutí SPD podpořilo návrh Senátu, protože podporujeme, aby občané platili méně na daních a zároveň jim zbylo více peněz v peněženkách. Pokud by ale senátní verze neprošla, hlasovali bychom pro verzi, kterou jsme navrhli a podpořili a byla také schválena Sněmovnou. Sněmovní verzi považujeme za lepší, protože více snižuje daně pracujícím lidem. Podpora snížení daní pracujícím lidem byla naprosto správným rozhodnutím Poslaneckého klubu SPD. Vítáme také prohlášení prezidenta Miloše Zemana, který nebude tzv. „daňový balíček" svým podpisem vetovat. SPD je dlouhodobě programově pro snižování daní, přičemž vládní koaliční ČSSD to odmítá.

4. Testování a očkování nesmí být pro naše občany povinné, ale na bázi dobrovolnosti. Občanská práva nesmí být podmiňována testováním a očkováním.

Zatímco v USA, Velké Británii, Rusku a Číně se již dávno očkuje, v podmínkách České republiky stále čekáme na schválení vakcíny orgány EU, resp. Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM v této věci zaspala a chybí očkovací plán, strategie a očkovací centra. Občanům také chybí základní informace o tom, jak dlouho vydrží imunita získaná po takové vakcíně a jaké jsou vedlejší účinky jednotlivých vakcín. Pro SPD je zároveň nepřijatelné, aby si občané, kteří se pro vakcinaci svobodně rozhodnou, nemohli vybrat, jakou očkovací látkou se případně nechají očkovat. Testování a očkování nesmí být pro naše občany povinné, ale na bázi dobrovolnosti. Pokud se někdo rozhodne, že se nenechá očkovat či testovat, nesmí být kvůli tomu omezena jeho ústavní práva. Odmítáme zároveň společný očkovací průkaz EU, neboť tím vzniknou dvě kategorie lidí – očkovaných a neočkovaných. Jsme také přesvědčeni o tom, že se jedná o obrovský byznys pro výrobce vakcín a dalšího potřebného zdravotnického materiálu.

5. Hnutí SPD nepodpořilo vládní návrh státního rozpočtu, protože vláda plýtvá peníze na nepřizpůsobivé, politické neziskovky, imigranty atd.

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2021 s navrhovaným schodkem v astronomické výši 320 miliard korun. Poslanecký klub SPD navrhl desítky pozměňovacích návrhů pro přesuny v jednotlivých kapitolách rozpočtu v celkové výši několika desítek miliard korun, které ale byly poslanci ANO, ČSSD s podporou KSČM zamítnuty. Proto SPD při závěrečném hlasování návrh rozpočtu nepodpořila. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM podpořila škrty v rozpočtové kapitole Ministerstva obrany ve výši 10 miliard korun. S tím hnutí SPD také nesouhlasí. Máme spoustu výhrad k práci Ministerstva obrany, předraženým nákupům děl, pásových bojových vozidel a vrtulníků bez výběrových řízení. Zároveň ale odmítáme podporovat zahraniční zbrojní průmysl. Podporujeme modernizaci armády, ale je potřeba zakázky vysoutěžit a více rozložit v čase. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM by také měla přestat financovat nepřizpůsobivé, politické neziskové organizace (které podporují nelegální migranty), solární barony, škrtnout škodlivou inkluzi ve školství a přestat vojáky vysílat na zahraniční mise do Afghánistánu, Iráku, a do bojové operace islámských kmenů v Mali, Nigeru a Čadu.

6. O víkendu proběhla 7. celostátní konference hnutí SPD formou videokonference. Změnily se stanovy a zahájily přípravy na sněmovní volby v roce 2021.

Dne 19. prosince 2020 proběhla 7. celostátní konference hnutí SPD. Konference byla v souladu s vládními opatřeními poprvé v historii organizována formou videokonference za účasti delegátů ze všech 13 krajů a hlavního města Prahy podle klíče k účasti stanoveném předsednictvem hnutí. Delegáti konference schválili usnesení, kterým zároveň dochází ke změně stanov hnutí a dalšího organizačního zajištění fungování hnutí v době mimořádných vládních opatření v souvislosti s pandemií koronaviru covid-19. Konference zároveň vyhodnotila výsledky krajských a senátních voleb 2020 a schválila hlavní teze tvorby programu hnutí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021. Konference také uložila předsednictvu hnutí a orgánům hnutí SPD zahájit přípravu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021. Volební program představí hnutí v průběhu března 2021. Hnutí SPD je jediný z parlamentních politických subjektů, který i v době restriktivních opatření kvůli pandemii koronaviru našel způsob, jak celostátní konferenci v závěru roku zorganizovat a provést.

7. Přejeme všem krásné Vánoce a vše dobré v novém roce.

Hnutí SPD přeje klidné prožití vánočních svátků všem lidem, kteří považují tento křesťanský svátek za příležitost projevit dobrou vůli a lásku mezi lidmi. Přejeme i vše dobré do nového roku 2021.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

