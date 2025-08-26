SPD: Vstupujeme do voleb s jasnými prioritami

27.08.2025 6:23 | Monitoring

Hnutí SPD vnímá, že lidé chtějí žít v bezpečí, svobodně, mít jistotu kvalitního života a více peněz v peněženkách.

SPD: Vstupujeme do voleb s jasnými prioritami
Foto: SPD
Popisek: Logo SPD

Proto jsme náš program zaměřili na konkrétní opatření, která posílí rodiny, pracující, seniory i drobné podnikatele a přispějí k tomu, aby se našim občanům žilo lépe – doma, v jejich vlastním regionu i celé zemi.

Náš program pro parlamentní volby stojí na skutečných potřebách občanů. Obsahuje deset klíčových priorit pro Českou republiku. Cílem hnutí SPD je zajistit lidem v České republice dostupný a spravedlivý život. Proto chceme dohlédnout na obchodní řetězce, aby neokrádaly zákazníky a nabízely kvalitní potraviny za rozumné ceny.

Stejně tak prosazujeme návrat cenotvorby energií pod kontrolu státu, protože současná politika Evropské unie žene naše občany do chudoby. Ne Green Dealu a eurodrahým experimentům, naším cílem je levná energie pro domácnosti i firmy.

Anketa

Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?

2%
96%
2%
hlasovalo: 3605 lidí

Důležitou prioritou jsou pro nás senioři a zdravotně postižení občané, kterým musíme zajistit důstojné důchody a spravedlivé podmínky k životu. Prosazujeme proto odchod do důchodu maximálně v 65 letech a pravidelnou valorizaci důchodů. Stejně tak se postavíme proti masové imigraci a odmítneme Migrační pakt EU, protože bezpečí našich občanů je pro nás na prvním místě. Zároveň chceme posílit dostupnost zdravotnictví pro všechny a obnovu výroby léků v České republice. Podpoříme dostupné bydlení prostřednictvím družstevních bytů, uvolněním státních pozemků a zjednodušením výstavby.

Naší vizí je Česká republika, kde mají naši lidé férové mzdy a kde se práce vyplácí. Odmítáme dávky pro cizince a nepřizpůsobivé, naopak chceme pomocnou ruku podat slušným českým občanům.

Říkáme také jasné stop cenzuře a trestání za názory, neboť svoboda slova je základem demokracie a pravda není zločin. A v neposlední řadě prosazujeme zákon o referendu, aby občané sami rozhodovali o zásadních otázkách včetně členství v Evropské unii.

Hnutí SPD je strážcem národního zájmu, a z této cesty nikdy neuhneme! Stojíme na vaší straně, na straně pracujících, rodin, seniorů i všech, kdo chtějí žít v bezpečné, svobodné, demokratické, suverénní, spravedlivé a prosperující zemi. Naše volební desatero ukazuje, že máme jasný plán, jak zlepšit život lidem v celé republice. 

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  • SPD
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Trmota (SPD): Bezpečí proti lidským právům, sahajícím za hranici rozumu
Sládeček (SPD): Není to opozice, kdo rozděluje společnost
Pošarová (SPD): Chudý Čech platí, bohatý Ukrajinec se vozí
Vích (SPD): Fialovo zadlužení má bránit další vládě něco měnit

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

priority , volby , SPD

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je hnutí SPD strážcem národního zájmu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Co je pro vás s vaším platem 50 tisíc?

A myslíte, že se ze všeho dá prostě jen vykoupit? Co třeba odevzdat ten řidičák, což jste jeden čas sliboval a pro příště jezdit předpisově a nelhat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Senátor Hraba: Zelené pokrytectví v praxi

7:17 Senátor Hraba: Zelené pokrytectví v praxi

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k množství emisí, vyprodukovaných za rok Evropskou ko…