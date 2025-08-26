SPD: Vstupujeme do voleb s jasnými prioritami

Proto jsme náš program zaměřili na konkrétní opatření, která posílí rodiny, pracující, seniory i drobné podnikatele a přispějí k tomu, aby se našim občanům žilo lépe – doma, v jejich vlastním regionu i celé zemi.
Náš program pro parlamentní volby stojí na skutečných potřebách občanů. Obsahuje deset klíčových priorit pro Českou republiku. Cílem hnutí SPD je zajistit lidem v České republice dostupný a spravedlivý život. Proto chceme dohlédnout na obchodní řetězce, aby neokrádaly zákazníky a nabízely kvalitní potraviny za rozumné ceny.
Stejně tak prosazujeme návrat cenotvorby energií pod kontrolu státu, protože současná politika Evropské unie žene naše občany do chudoby. Ne Green Dealu a eurodrahým experimentům, naším cílem je levná energie pro domácnosti i firmy.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Důležitou prioritou jsou pro nás senioři a zdravotně postižení občané, kterým musíme zajistit důstojné důchody a spravedlivé podmínky k životu. Prosazujeme proto odchod do důchodu maximálně v 65 letech a pravidelnou valorizaci důchodů. Stejně tak se postavíme proti masové imigraci a odmítneme Migrační pakt EU, protože bezpečí našich občanů je pro nás na prvním místě. Zároveň chceme posílit dostupnost zdravotnictví pro všechny a obnovu výroby léků v České republice. Podpoříme dostupné bydlení prostřednictvím družstevních bytů, uvolněním státních pozemků a zjednodušením výstavby.
Naší vizí je Česká republika, kde mají naši lidé férové mzdy a kde se práce vyplácí. Odmítáme dávky pro cizince a nepřizpůsobivé, naopak chceme pomocnou ruku podat slušným českým občanům.
Říkáme také jasné stop cenzuře a trestání za názory, neboť svoboda slova je základem demokracie a pravda není zločin. A v neposlední řadě prosazujeme zákon o referendu, aby občané sami rozhodovali o zásadních otázkách včetně členství v Evropské unii.
Hnutí SPD je strážcem národního zájmu, a z této cesty nikdy neuhneme! Stojíme na vaší straně, na straně pracujících, rodin, seniorů i všech, kdo chtějí žít v bezpečné, svobodné, demokratické, suverénní, spravedlivé a prosperující zemi. Naše volební desatero ukazuje, že máme jasný plán, jak zlepšit život lidem v celé republice.
