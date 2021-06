SPOLU: Ctíme principy parlamentní demokracie, proto chceme hlasovat o nedůvěře vládě

reklama

„Dnes budeme hlasovat o principech parlamentní demokracie. Protože každá demokratická vláda musí vycházet z většiny. Ve fungující demokracii by o důvěru požádal sám premiér poté, co jeden z koaličních partnerů deklaroval, že vláda jeho podporu už nemá. Bohužel, Andrej Babiš nemá odvahu, aby k tomuto kroku přikročil sám. Proto dnešní hlasování o nedůvěře musela vyvolat demokratická opozice. Pokud se opozice domnívá, že vláda vládne špatně, je to její povinnost. Nesmí taktizovat, musí konat. Je to naše povinnost vůči voličům i zemi,“ říká předseda ODS Petr Fiala.

Občanská demokratická strana ODS



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Premiér se sice chlubí tím, jak v domovech důchodců hraje ping-pong, ve skutečnosti však české seniory nechal hrát ruskou ruletu. Byla to vláda Andreje Babiše, která na ochranu zdraví českých seniorů rezignovala. Místo toho jim nabídla jenom předvolební úplatky z peněz, které jednoho dne budou splácet jejich vnoučata. Senioři se nesmí obávat o své zdraví, zaslouží si důstojnost i péči. I proto uděláme maximum pro to, aby tato vláda skončila,“ vysvětluje předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

TOP 09 TOP 09

Víc, než si myslíte

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Když mluvím například se svými rodiči, nedokážu jim vysvětlit způsob vládnutí této vlády. Nedokážu jim vysvětlit, proč vláda, která mohla nakoupit maximální počty vakcín, to neudělala. Neumím vysvětlit, proč vláda nakupovala jedny z nejdražších ochranných zdravotních pomůcek v Evropě. Vláda má za sebou skandály týkajíce se předražených nákupů a zároveň nebyla schopna při těchto objednávkách podporovat české firmy, které svou pomoc nabízely. Neumím rodičům vysvětlit způsob vedení boje s pandemií a návrat dětí do škol. Rodiny se dnes snaží šetřit, aby zvládly všechny svoje výdaje, a my tu máme vládu, která vrší rekordní schodek státního rozpočtu v roce 2021. Když se podíváte na plán rozpočtu pro rok 2022, tak prakticky všechny rezorty kupí nárůst výdajů, které už není možné odůvodnit bojem s pandemií. Je to jen další zadlužování naší země, našich dětí a našich vnoučat. Tyto věci nelze dál obhajovat. Všichni poslanci, kteří nebudou schopni říct vládě ne, nesou zodpovědnost za to, co tato vláda udělala, dělá a dělat bude,“ uvádí předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová KDU-ČSL

KDU-ČSL se pomalu seznamuje s internetovými Parlamentními listy.

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Koalice SPOLU vydává program Dáme Česko dohromady formou podcastu ODS, KDU-ČSL, TOP 09: Lidé Babišově vládě nevěří. Nemá v čele co dělat ODS: Koalice SPOLU navrhuje vyhodnocení účinnosti vládních opatření Koalice SPOLU odzvonila éře populismu, drancování veřejných financí a úpadku morálky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.