STAN: Nedostatek míst v mateřských školách

Nezaznamenali jsme však, že by se hejtmanka pokusila situaci řešit, sešla se s premiérem v demisi či jakkoli veřejně podpořila náš apel vůči vládě. Paní hejtmance tak zřejmě je nedostatečná kapacita ve školkách lhostejná. Hnutí STAN se však nehodlá smířit s tím, že hejtmanka nekoná, a proto se bude snažit všemi možnými prostředky tento problém řešit z opozičních lavic.

Podobná situace je podle našich zjištění v celé České republice. Hnutí STAN v rámci jednání o rozpočtu navrhovalo významné navýšení rozpočtu právě na řešení tohoto problému, vláda však vyhověla návrhu hnutí jen částečně. Prošel návrh poslankyně Věry Kovářové, který pro mateřské školy počítá pro letošní rok s navýšením dotačního titulu Ministerstva školství o 300 milionů korun navíc.

Jen ve Středočeském kraji jsou aktuální potřeby mnohem vyšší. Dle našich zjištění by jen v tomto kraji potřebovaly mateřské školy na svůj rozvoj a rozšíření celkem 800 milionů korun (viz legenda). Projekty na rozšíření jsou již nachystány, obce však nemají na výstavbu nových školek či na jejich rozšíření peníze.

Nyní, při projednávání sněmovního návrhu ODS na zrušení povinnosti přijímat dvouleté děti do školek, se opět debata o nedostatečné kapacitě v mateřských školách otevírá.

Pokud by návrh neprošel, a obcím by zůstala povinnosti zajistit povinně místa i dvouletým dětem, pak by to pro ně znamenalo další velmi dramatické navýšení rozpočtů, a to v řádu miliard.

Středočeský kraj:

Z 54 obcí žádá peníze navíc na navýšení kapacit mateřských škol celkem 31 obcí. Ostatní žádají o finance na nová zařízení, v jednotkách jsou pak žádosti o peníze na vybavení.

Požadovaná částka celkem .... 817 366 082 korun.

(čísla jsou z dubna 2017)

K srpnu 2017 bylo v území Středočeského kraje identifikováno zhruba 60 projektů, z nichž většina je ve vysoké fázi připravenosti v objemu 1 106 987 000 korun, které nemají zajištěny finanční zdroje. Z tohoto objemu projektů bude pravděpodobně podpořeno cca 9-10 projektů s rozpočtem cca 300 mil. korun v rámci výzvy ITI PMO, tato podpora je tedy limitována na území Pražské metropolitní oblasti a navíc zdaleka nepokrývá celou poptávku. Zbývá tedy kolem 50 projektů s plánovaným rozpočtem zhruba 817 000 Kč, které jsou více méně připraveny k realizaci, ale nemají zajištěny finanční zdroje.

Seznam obcí s potřebami rozšíření kapacit či výstavby nových MŠ:

Obec Vysoký Újezd

Město Slaný

Obec Kojetice

Obec Slatina

Město Říčany

Základní a Mateřská škola Malá Hraštice

Město Rudná

Obec Květnice

Obec Malé Kyšice

Obec Lety

Obec Líbeznice

Obec Měchenice

Obec Hýskov

Město Liběchov

Město Králův Dvůr

Obec Drahelčice

Obec Senohraby

Obec Stará Huť

Arendon a. s., Praha 4

Ústav ROZUMu, z.ú.

Město Roztoky

Školy HLÁSEK - základní škola a mateřská škola, s. r. o.

Obec Březí

Statutární město Kladno

NO CČSH v Hostivici

Obec Nový Jáchymov

Obec Chýně

Obec Šestajovice

Město Úvaly

Obec Horoměřice

Obec Zbraslavice

Ústav ROZUMu, z. ú.

Kristýna Pragerová, DiS

Obec Třebsko

Obec Velim

Obec Obruby

Obec Všejany

WITERO s.r.o., mateřská škola Křečhoř

Město Kutná Hora - Dětská skupina Zelená Hora

Obec Luštěnice

Obec Šanov

Město Trhový Štěpánov

Město Vlašim

Město Nový knín

MŠ Velký Osek

Obec Kamnný přívoz

Obec Všenory

Obec Lichoceves

Obec Dolní Hbity

Obec Sedlec

