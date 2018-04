STAN: Novým předsedou Pro Znojmo je Jakub Krainer

Třicetiletý Jakub Krainer se stal předsedou spolku Pro Znojmo, napojeného na celostátní politické hnutí Starostové a nezávislí (STAN). V čele nahradil známého znojemského historika a zastupitele Jiřího Kacetla. Členská základna posvětila změnu ve vedení po pěti letech na letošní výroční valné hromadě.

„Přicházím, abych přivedl Pro Znojmo k vítězství ve volbách. V uplynulých čtyřech letech naši zastupitelé Karel Fiala, Jiří Kacetl a Lukáš David ukázali, že umíme být pracovitou opozicí. Nyní jsme připraveni převzít odpovědnost a podílet se na správě města,“ řekl ve svém nominačním projevu Krainer.

Jiří Kacetl společně s Monikou Proche budou dále pracovat jako místopředsedové spolku. „Jsem rád, že na rozdíl od zažité praxe v české politice, nemusíme bývalého předsedu popravovat, upozaďovat a že ani on sám neodchází, ale chce se nadále podílet na práci pro Znojmo. Kolegové mě pět let připravovali. Vážím si toho, že se o jejich zkušenosti můžu i nadále opírat. Zároveň ale slibuji výrazné otevření spolku Pro Znojmo novým lidem, mladším ročníkům a svěžím myšlenkám. Jedna věc se nezmění, Znojmo pro nás zůstává na prvním místě“ dodal Krainer.

Jakub Krainer se v minulosti zapsal do povědomí znojemských obyvatel organizací referenda o hazardu nebo instalací Piana ve Znojmě. Vydával také opoziční občasník Znojemský hlas a začal ze zasedání znojemského zastupitelstva pořizovat videozáznamy. „Aby člověk dělal něco pro ostatní, nemusí být hned zastupitel. Věřím, že ty projekty byly přínosné, Znojmáci je oceňovali. Teď se ale všechno maže a stojíme na startovní čáře. Přesvědčit voliče, že jim přineseme opravdovou pozitivní změnu pro Znojmo, je těžší než se snažit jako řadový občan. Ale my to dokážeme,“ uzavírá nový lídr Pro Znojmo Jakub Krainer.

