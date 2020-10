STAN: Středočeská koalice se dohodla na programu i smlouvě o spolupráci

reklama

Společným cílem uskupení, jež se opírá o 50 z 65 zastupitelských mandátů, je otevřený a efektivně a odpovědně hospodařící Středočeský kraj. Důraz přitom koaliční partneři kladou na vzdělání, digitalizaci, inovace, transparentnost a investice. Chtějí usilovat o všestranný rozvoj celého území a o to, aby byl kraj vstřícný ke svým obyvatelům, obcím a podnikatelskému i neziskovému sektoru. Střední Čechy mají podle sdílené vize potenciál stát se jedním z nejbohatších regionů Evropy, sídlem technologických firem, regionem vytvářejícím produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou a vůbec místem, kde se lidem dobře žije. Před ustavujícím jednáním zastupitelstva, jež by se mělo uskutečnit do poloviny listopadu, partneři podepíšou koaliční smlouvu.

„Dosavadní jednání se nesla v konstruktivním a pozitivním duchu, všichni spolu od počátku intenzivně komunikují. Nyní se čeká jen na poslední a v podstatě formální schvalovací procesy uvnitř struktur politických subjektů,“ uvedla Petra Pecková (STAN), která má mít jako budoucí hejtmanka v gesci bezpečnost, ICT, digitalizaci a vnější vztahy. Ačkoli bude samozřejmou prioritou nového vedení kraje podílet se na řešení koronavirové krize, podle Petry Peckové to neznamená, že by se mělo zapomenout na minulé resty. „Co nejdříve zveřejníme všechny problematické informace, které kraj zatajoval. Ať už se to týká podezřelých externích smluv nebo interních odměn,“ řekla.

Anketa Souhlasíte se zákazem vycházení od 21 do 9? Ano 74% Ne 26% hlasovalo: 3311 lidí

„Jsem rád, že můžeme v této době přinést veřejnosti i jednu dobrou zprávu. Podařilo se najít shodu o programu ve všech oblastech správy kraje pro další čtyři roky. Jednání byla normální a vstřícná a měla v krátkém čase jasný výstup. To je dobrý signál,“ okomentoval jednání lídr středočeské ODS a budoucí vicehejtman Martin Kupka, který má mít v radě kraje na starosti dopravní infrastrukturu.

Programové prohlášení i koaliční smlouvu budou v pondělí 2. 11. schvalovat Piráti. „Pokud nám dají středočeští Piráti zelenou, jsme připraveni pustit se do práce. Na programovém prohlášení pracovali zastupitelé spolu s odborníky. Je to závazek vůči Středočechům. Jsou to mantinely naší práce pro následující 4 roky. Je to příslib, že kraj přepneme z udržovacího režimu směrem k rozvoji, který si zaslouží,“ uvedl Jiří Snížek, jehož strana bude v radě dohlížet na regionální rozvoj a územní plánování. „Jako Piráti dohlédneme na to, že kraj bude skutečně transparentní a otevřený ve všech možných ohledech.“

Průběh jednání hodnotí pozitivně také Spojenci pro Středočeský kraj. „Jsem moc rád, že jsme dokázali, že se umíme dohodnout. Dojednání programového prohlášení, ve kterém jsou zohledněny programové priority všech zúčastněných, je dobrým základem pro budoucí spolupráci ve prospěch středočeských občanů,“ prohlásil jeho lídr Jan Jakob, který se má stát radním pro kulturu, památky a cestovní ruch.

Nové vedení kraje bude do funkcí oficiálně uvedeno na ustavujícím zastupitelstvu. To by se mělo konat ve druhé polovině listopadu poté, co Krajský soud v Praze vypořádá stížnosti na průběh voleb. Ve Středočeském kraji byly podány dvě. První podal neúspěšný kandidát, který zpochybnil správnost sečtení preferenčních hlasů. Druhému stěžovateli vadilo, že se hlasovalo v době pandemie Covid-19.

