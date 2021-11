STAN: Věslav Michalik stáhl svou kandidaturu na ministra průmyslu a obchodu

reklama

A to přesto, že vyloučil pochybnosti o dřívějším podnikání své rodiny prostřednictvím kyperské firmy a vysvětlil, jak by vyřešil potenciální střet zájmů týkající se solárních elektráren. Vedení hnutí STAN rozhodnutí Věslava Michalika lituje, ale respektuje ho. Anketa Je v pořádku, když politik zbohatne na dotovaných solárních elektrárnách či jiných dotovaných obnovitelných zdrojích energie? Je to v pořádku 3% Není to v pořádku 93% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 13979 lidí

„Na podnikání mé rodiny na Kypru, kde má žena v letech 2002 až 2017 vlastnila investiční firmu, nebylo nic neetického, natož nelegálního. Firma tam dělala legální business, do začátku jsme jí půjčili peníze, které já jsem v předchozích letech poctivě vydělal a zdanil,“ řekl Věslav Michalik.

„Přesto jsem došel k závěru, že zájem médií o moji podnikatelskou minulost, byť na ní není nic špatného, by extrémně zatěžoval novou vládu a naši pozici v ní. Proto jsem se rozhodl, že na pozici ministra průmyslu aspirovat nebudu, a ráno jsem to oznámil i nejužšímu vedení STAN,“ doplnil starosta Dolních Břežan Michalik.

Pokud jde o potenciální střet zájmů, V. Michalik dnes oznámil, že byl připraven ho řešit tím, že požádá fond, v němž vlastní akcie, aby solární elektrárny ze svého portfolia odprodal.

„Věslav Michalik je člověk, který by byl ve vládě velkým přínosem. Má přehled v dané problematice a ví, kam by se měl český průmysl posouvat, aby Česká republika v budoucnu prosperovala. Díky svým zkušenostem v oblasti byznysu, dlouholetého úspěšného starostování i působení ve vedení kraje, je nezpochybnitelným odborníkem i v praktické rovině,“ vyjádřil se ke kvalitám Michalika předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

„Oceňuji jeho rozhodnutí. Podal nám důkladné vysvětlení všech informací, pravdivých i polopravdivých, které se v uplynulých dnech objevily v mediálním prostoru. Sám má čisté svědomí, protože ví, že nespáchal nic nezákonného. Na druhou stranu si ale uvědomujeme, že nastupujeme po letech vlády Andreje Babiše, která byla spojena s obřím střetem zájmů. A my jsme šli do voleb, abychom změnili politickou kulturu a přinesli změnu. On sám zhodnotil, že by už jen stín pochybností kolem jeho podnikání mohl poškodit důvěru lidí v demokratické instituce, kroky vlády i hnutí STAN a on znovu ukázal, že je týmovým hráčem, který je schopen oběti ve prospěch celku a změny v této zemi,“ řekl Rakušan.

„Jméno nástupce na post se nejprve dozví Petr Fiala a naši koaliční partneři a až následně ho představíme veřejnosti,“ dodal místopředseda Petr Gazdík.

