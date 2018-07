Sasová (Svobodní): Máme novou vládu a teď už nám všem bude dobře

Prostě, ať se nám to líbí nebo ne, současná vláda to s námi myslí dobře. Socialisté vysvětlili „pracujícímu lidu“, že podnikatelé kradou, neplatí daně a mnoho lidí tomu věří.

Vláda ANO a ČSSD je, jak mnozí říkají, vláda komunistů. Mně to připadá přehnané, ale smýšlení lidí, kteří jsou z takové vlády nadšené, je pro nás, kteří chceme pravicovou politiku, svobodu a chceme o sobě sami rozhodovat, krajně nebezpečné. Jsou to lidé, kteří zmanipulováni výkřiky různých socialistů v médiích, cílí na domnělé nepřátele – podnikatele. Zaměstnanci často vidí podnikatele pouze jako podvodníky, kteří nemají pracovní dobu, tj. nic moc nedělají, jezdí drahými auty a šidí na daních. Svá tvrzení ale neumí opřít o nic jiného, nežli o domněnky, které si sugerují a slepě jim věří.

Rozhovor, který jsem vedla s pracovníkem jedné velké firmy je toho příkladem:

On: Tahle vláda si konečně na ty živnostníky posvítí.

Já: Jak si na ně posvítí?

On: Už nebudou krást.

Já: Oni kradou?

On: Ano.

Já: Kde a jak?

On: Nás všechny okrádají.

Já: Jak nás okrádají?

On: Já musím platit daně, ale oni ne.

Já: Jak jsi na to přišel, že živnostníci neplatí daně?

On: Tak, vím to.

Já: Ne, řekni mi, jak ty víš, kdo kolik zaplatí na daních.

On: To ví každý a odečtou si děti.

Já: Bonusy na děti máš taky, to platí pro všechny fyzické osoby stejně.

On: Ne, já ne, to jen ty podnikatelé, odečtou si všechno, telefony, auto, benzín......

Já: Tak znova, u daně z příjmů je pro všechny fyzické osoby stejná sazba daně, stejné slevy na dani i nezdanitelné části a také daňové bonusy. Nerozlišuje se na podnikatele a zaměstnance.

On: To teda ne, všechno si započítají a pak nic neplatí a já musím všechno platit.

Já: Ale ty přeci nevíš, kolik který podnikatel zaplatí na dani z příjmu?

On: Nic, já to vím.

Já: I kdyby neplatil daň z příjmů, což je možné, pokud má malé příjmy, tak platí, úplně stejně jako ty, ostatní daně, třeba DPH, spotřební daň a navíc i silniční daň, kterou ty neplatíš.

On: Ale stejně šidí na daních.

Já: A tobě vadí, že platíš daň z příjmů?

On: Jasně.

Já: Dobře, dejme tomu, že podnikatelé ji neplatí. To sice není pravda, ale dejme tomu. A když je tato vláda donutí ji platit, jak to tobě pomůže?

On: Nijak, ale ať platí.

Já: Řekl jsi, že se ti nelíbí, že ty platit musíš a on ne. Tak proč raději nechceš vládu, která ji zruší i tobě? Z toho bys měl užitek.

On: To nejde.

Já: Proč?

On: Nevím.

Já: Víš, mě to připadá, jako kdyby ti onemocnělo dítě a ty, místo abys chtěl, aby se uzdravilo, se budeš usilovat o to, aby onemocnělo i sousedovi. Když já mám nemocné dítě, ať ho má on také. Jak říká to české přísloví: když mě chcípla kráva, tak ať chcípne sousedovi také.

Prostě, ať se nám to líbí nebo ne, současná vláda to s námi myslí dobře. Socialisté vysvětlili „pracujícímu lidu“, že podnikatelé kradou, neplatí daně a mnoho lidí tomu věří. Bují v nich závist a nenávist, vůči lidem, kteří se o sebe dokáží sami postarat. Lidem, kteří vytvářejí hodnoty a prodávají je, protože je o jejich produkty zájem. A nikdo z těch autorů různých nenávistných frází typu: „každý hospodský si jezdí Mercedesem“, si neuvědomuje, že současná cílená šikana a často i likvidace malých a středních podnikatelů poškodí v budoucnu především je.

Drakonické pokuty, které se jak na běžícím páse sází za nepatrné prohřešky drobným podnikatelům, se promítnou do cen produktů. Podnikatel na tyto pokuty musí vydělat. Takže pokud si nenávistní levicoví voliči mnou ruce, že ten zlodějský trafikant dostal pokutu 25 tis. za to, že vydal pozdě účtenku na 3,- Kč, pak by si měli uvědomit, že se promítne do ceny, pokud ho to rovnou nezničí. A že se těch pokut už vybralo. A že je všechno drahé, slyšíme pořád.

A pokud si mnou ruce, že ten nezdárný podnikatel, díky nepřiměřené pokutě, rovnou zkrachoval (dobře mu tak, nemá krást!), tak si musí uvědomit, že si bude dřív nebo později hledat práci. A nejen on, ale i jeho zaměstnanci, kteří zůstanou na dlažbě.

Tedy likvidací malých a středních podnikatelů se sníží cena práce, mzdy půjdou dolů a zvýší se nezaměstnanost. Takže jásejte, jásejte, „pracující třído“, nad zkázou podnikatelů, ono se vám to vrátí.

Převzato z profilu.

Ing. Helena Sasová Svobodní



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: VIDEO Máte smůlu, řekl odpůrcům Andrej Babiš. A začalo to být veselé Analytička: Lůza, to jsou ti, co řvali před sněmovnou. Lidi chtějí Babiše. Alfa samce, vy trpaslíci. Líbí se jim, že byl špion Padne další Babišův ministr? ČT vytáhla podezřelou vysokoškolskou práci. Psal ji Metnar Veřejnost už se nedozví to, na co má dnes nárok! Z Českého rozhlasu zaznělo varování před tím, co chystá vláda

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV