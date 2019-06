Scheinherr: Janák s Menclem neudělali nic jiného, než navrhli most na 100 let

Nesmírně důležité vystoupení z posledního jednání zastupitelstva (ZDE). Pan inženýr Zemánek z TSK Praha v něm jako hlavní prohlídkář a diagnostik Libeňského mostu vysvětluje, proč změnil názor na budoucnost této konstrukce. Dává přehledně na stůl všechny argumenty, proč by bylo nesmyslné Libeňský most bourat, a proč je naopak správné ho opravit. Mluví v něm o genialitě spojení inženýra Mencla a architekta Janáka, kteří před 100 lety postavili tak kvalitní stavbu, že v mnohých aspektech se stále může vyrovnávat dnešním normám a po plánované rekonstrukci je bez problémů splňovat ve všech parametrech. Navíc se dozvíte i to, že nový most by nebyl zárukou, že tu bude stát déle než ten nynější.

ŽIVOTNOST

"Životnost rekonstruovaného Libeňského mostu 50 let jsme nastavili jako cílový stav, kdy za 50 let sdělíme - nebo naše děti sdělí svým vnoučatům -, co je s mostem potřeba udělat, aby se mohl překlopit do dalších 50 let. Janák s Menclem neudělali nic jiného, než navrhli most na 100 let, a my za 100 let sdělujeme, že mu prodloužíme životnost na dalších 50 let. Za 50 let nebude most v havarijním stavu. Za 50 let sdělíme možná, že most je v tak skvělé kondici, že dalších 50 let bude moci fungovat bez údržby. Ale je dost možné, že u nového mostu vám sdělíme něco podobného, jako u mostů, které v současné době musejí dolů.

NÁKLADY

"Co se týče nákladů, já jsem přesvědčen, že náklady na tento rekonstruovaný most po dobu životnosti budou nižší než náklady na novostavbu, protože životnost je číslo, které si nikdo neumí dopředu spočítat a má řadu neznámých ... Tzn., my se můžeme dočkat, že novostavba nás překvapí, co se týče zkrácené životnosti oproti rekonstruovaného mostu. "

JEDNINEČNÁ KONSTRUKCE I MATERIÁLY

"Věřte tomu, že kdo se zahloubá do konstrukce Libeňského mostu, musí ocenit pana architekta Janáka, jak sofistikovaným způsobem vymyslel most, který nemá obdoby v mostním stavitelství. Mostní objekt dýchá, má k tomu propracované čelní zdi i ukryté prostorové spáry, kterých si jen tak někdo nevšimne, ale umožňují dýchat. Toto nadechování umožňuje, že se most neničí po dobu životnosti, což nemůžeme třeba sdělit o Karlově mostě. Tyto detaily těch dvou našich předků tento most staví do originálního architektonického vzezření, které když prokouknete, jednoznačně se musíte podepsat pod zachování mostu - stejně jako já. Byl jsem pro zbourání mostu, ale do doby, než jsem se, stejně jako pan doc. Kolísko průběžně dozvěděl o velice pozitivních informacích o materiálu a konstrukci, jaké nám předkové zachovali."

Velmi děkuji panu inženýru Zemánkovi z TSK Praha, panu docentu Kolískovi z Kloknerův ústav a všem dalším, kteří stejně jako já hájí fakta. A děkuji také všem zastupitelům a Pražanům, kteří rekonstrukci Libeňského mostu podporují a zachránili ho před zbouráním.

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. PRAHA SOBĚ



nám. primátora HMP Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Scheinherr: Městská hromadná doprava je klíčem k čisté pražské dopravě Scheinherr: Rada schválila kreativní proměnu Negrelliho viaduktu Scheinherr: Vršovickému nádraží přibude čtvrté nástupiště, v Praze vzniknou také nové zastávky Scheinherr: Připravuje se sjednocení označníků zastávek veřejné dopravy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV