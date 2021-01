Scheinherr (Praha sobě): Rok 2020 ve zpětném zrcátku

reklama

Už přes dva roky pokračujeme ve splácení dluhu na pražské infrastruktuře. Projekty se po letech hýbou, stavíme, investujeme, opravujeme, řešíme malé velké drobnosti a myslíme na všechny druhy dopravy. Konec roku svádí ke zhodnocením a já bych pro vás měl jedno z pražské dopravy. Tak se připoutejte a jdeme na to. Chci vám ukázat, jaký obrovský kus práce jsme letos odvedli.

84 km nových a opravených silnic

Letos jsme s TSK Praha opravili nebo postavili 38 světelných křižovatek a 84 kilometrů silnic. Z toho máme 5 km nového povrchu na Jižní spojce a namátkou i na Novodvorské a Novovysočanské. Navázaly opravy se zkapacitněními nejdůležitějších nájezdových a sjezdových ramp do Chodovské, V Podzámčí a Modřanské. Díky nižšímu počtu cest na letiště jsme pohotově opravili i Evropskou. Přidali jsme odbočovák z D8 na Kbelskou a projektujeme podchod namísto přechodu na Zbraslavi, aby řidiči nemuseli na Strakonické nečekaně brzdit na padesátku.

Rekonstruujeme Barranďák

Začali jsme od pilířů a celou rekonstrukci jsme naplánovali tak, aby se řidičů a cestujících v MHD dotkla co nejméně. Zpracováváme dopravní modely a vymýšlíme nejlepší objízdné trasy. Letos jsme zkapacitnili výjezd a nájezd z Modřanské, opravujeme Štěrboholskou radiálu, Jižní spojku a most nad Růžičkovou roklí K Barrandovu je hotový už od loňska. Šli jsme do toho bez strachu o politické body, protože mosty se mají opravovat podle technického stavu, ne rozmaru politiků.

Připravujeme Městský okruh

Loni jsme schválili podobu Městského okruhu, která svádí co nejvíc dopravy pod zem a nedělá víc škody než užitku. Letos začal geotechnický průzkum. Díky 81 vrtům do hloubky až 150 metrů zjišťujeme, co nás pod zemí čeká. Poznatky projektanti použijí v dokumentaci pro územní rozhodnutí. Předcházíme propadům jako při stavbě Blanky.

Přechod na Karláku a široká ulice Na Slupi

Opravili jsme 54 kilometrů chodníků a udělali ze 156 přechodů bezpečnější místo. Srdcovkou roku je oprava křižovatky na Karlově náměstí s Resslovou ulicí. Chodci zde konečně získali místo na slunci a nemusí se složitě motat v podchodech. Ulice Na Slupi na Albertově už nemá v nejužším místě 35 cm a přejít se dá u Vltavské a na Vítězném náměstí.

Stavíme, připravujeme a opravujeme tramvajové tratě

Po letech se o nových tramvajových tratích v Praze jen nemluví. Stavíme novou trať z Pražského povstání na Pankrác. Schválili jsme i její prodloužení o dalších 700 metrů ke křižovatce ulic Budějovická a Bystřická. Získali jsme pravomocné stavební povolení na trať Barrandov – Slivenec a dvě tramvajové smyčky Zahradní město a Depo Hostivař.

Dopravnímu podniku hlavního města Prahy jsme zadali začít připravovat tramvajovou trať Bohnice – Kobylisy. Celkově jsme opravili 12,5 km existujících tratí.

Rekonstrukce Nádražní

Skoro tři čtvrtě roku jsme pracovali na několika zkoordinovaných opravách v ulici Nádražní. Vzali jsme to tam pěkně z gruntu. Máme zrekonstruovanou kilometr a půl dlouhou trať v Nádražní, kterou jsme oddělili od silnice, aby se tramvaje nemotaly mezi auty. Posvítili jsme si i na tamější most přes železnici, okolní silnice a chodníky. Autobusové a tramvajové nástupiště zastávky Lihovar jsou nově bezbariérové. Rovnou jsme postavili i budoucí kolejové napojení na nový Dvorecký most. Ulehčujeme život sobě i městské kase.

Opravíme Libeňák

Po šesti letech jsme díky náročným zatěžovacím zkouškám na Libeňský most vrátili původní rychlost tramvají a 30 tisícům lidí denně šetříme čas. Konečně víme, jak na tom most skutečně je, a vypsali jsme veřejnou zakázku na jeho rekonstrukci. Zachráníme ikonické oblouky, na které naváže přes 600 metrů nových mostních konstrukcí podle původních Janákových skic. Vyhovíme nejnáročnějším protipovodňovým opatřením a projekt koordinujeme s dalšími důležitými investicemi.

Městské autobusy jsou nízkopodlažní

Od letoška na všech městských autobusových linkách jezdí jen bezbariérové nízkopodlažní autobusy. Řídíme se přísnějšími Standardy kvality Pražské integrované dopravy a postupná obnova 500 autobusů je skvělá zpráva pro všechny cestující a zejména rodiče s kočárky, vozíčkáře a seniory. Veřejná doprava má být dostupná pro všechny bez rozdílu.

36 z 61 stanic metra s LTE

Letos jsme signálem pokryli 20 stanic a máme hotové celé širší centrum Prahy. Na začátku roku 2022 chceme mít hotové celé metro. Mílovými kroky doháníme, co už mělo být dávno hotové. Signál musíme rozšiřovat po kouscích, tunel po tunelu. Nechceme kvůli tomu omezovat provoz metra.

Trojská lávka stojí

Během jednoho roku jsme postavili novou Trojskou lávku. Nebude korodovat, její stav je snadno kontrolovatelný a přejede po ní i záchranka. O pražské mosty se zodpovědně staráme, děláme diagnostiky a rozhodujeme se podle tvrdých dat. Odkaz původní lávky je důležitým zdviženým prstem.

Pivní kola dojezdila

Osadili jsme značky se zákazem vjezdu pivních kol po obvodu celé zóny se zákazem vjezdu automobilů nad 6 tun. Beer biky jsou ponižující pro město jako takové a hlavně lidi, kteří v Praze žijí. Proto se už nemohou beztrestně pohybovat v nejcennějších částech Prahy. Další turistické sezóny už budou bez opileckého vyřvávání na kolečkách.

170 milionů do cykla

Letos jsme s TSK investovali rekordních 170 milionů do cyklistické infrastruktury. Mezi největší investice patřil podjezd pod Povltavskou podél Rokytky v Libni nebo rozšíření a oprava stezky A2 Modřany - Zbraslav. Celkově jsme vyznačili 31 km cyklotras a postavili 8 km samostatných cyklostezek. Doplnili jsme chybějící koridory na náplavkách a stovky cyklostojanů do ulic a k metru. Do míst, kde jezdí cyklisté, instalujeme cykloopravny.

Praktické drobnosti

Od března máme v aplikacích informace o polohách autobusů a tramvaje budou brzy následovat. Můžeme si jednoduše vyřídit oprávnění na modré zóny z pohodlí domova díky naší iniciativě na změnu zákona a rozšiřujeme možnosti bezhotovostního placení v ZPS a vybraných P+R parkovištích. Taky jste letos ocenili "baťovské" otočení sedaček v metru.

Metro D, HolKa, lanovka, Drážní promenáda

Pokračujeme v podrobném geologickém průzkumu a přípravě celé stavby metra D. Pražské mosty brzy získají nového sourozence a bude to lávka HolKa mezi Holešoviceni a Karlínem. Mezi Prahou 6 a 8 vznikne lanovka, která ušetří lidem desítky minut při cestování. Představili jsme Drážní promenádu, začali stavět P+R Černý Most a spustili cyklodepo na Těšnově. Začneme vyjednávat o nočních vlacích z Prahy do celé Evropy a zachraňujeme existující čakovickou kolej, která obslouží místní sídliště a nabídne alternativu k autům a autobusům.

Rok 2020 byl zvláštní. Naše životy přímo či nepřímo poznamenala nemoc Covid-19 a museli jsme letos všichni řešit situace, které jsme doposud nikdy řešit nemuseli. I přes ochranu kolegyň a kolegů v DPP, operativní úpravy jízdních řádů, pružné reagování na občas chaotická vládní opatření jsme pro vás nepřestali pracovat. Doufám, že jste si všichni odpočali mezi vánočními svátky a nabrali jste síly do snad už veselejšího nadcházejícího roku. Přeji vám všem hodně štěstí, lásky a šťastnou cestu rokem 2021.

